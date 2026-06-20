Pogačar, Dončić ali Prevc ne rastejo za vogalom

V športu ni bližnjic, štejeta znanje in stroka, predvsem pa jeklena volja. Tako je tudi v kolesarstvu, ki je eden najbolj garaških športov. S tem živijo tudi v Kolesarskem klubu Novo mesto, ki je do lanske sezone nosil ime dolgoletnega generalnega pokrovitelja Adria Mobil, a ta žal kolesarjev ne podpira več. Dolenjci so na preizkušnji, a se ne dajo. V svoji maniri in po najvišjih standardih se v teh dneh podpisujejo pod že 32. Dirko po Sloveniji, na kateri se meri 17 ekip oz. 118 kolesarjev, kolikor jih je bilo v sredo na startu v Velenju.
Če samozavest nima realne podlage, se lahko stvari hitro zapletejo. Zato je pomembno, da jih pravilno usmerjamo in razvijamo postopno.
»Letošnje leto prinaša nekaj sprememb in izzivov. Ponosno stopamo naprej pod novim imenom Kolesarski klub Novo mesto in s tistimi, ki so v projektu prepoznali neprecenljivo vrednost domovine in njenih ljudi. Zato iskrena hvala Slovenski turistični organizaciji, pristojnemu ministrstvu, vsem sodelujočim lokalnim skupnostim in sponzorjem, ki dokazujete, da dirka ni le vrhunski mednarodni športni dogodek, temveč skupna platforma za promocijo Slovenije, našega turizma in ljudi, ki delajo in gradijo prihodnost,« je povedala predsednica kluba Mojca Novak. Preizkušnja, dirka po Sloveniji, pod katero se podpisuje Bogdan Fink, tudi direktor KK Novo mesto, je sestavljena iz petih etap, kolesarji bodo skupaj prevozili 810,7 kilometra.
Uvodna etapa je bila na sporedu včeraj, ko je karavana krenila iz Velenja proti Rogaški Slatini, za ogrevanje so kolesarji prevozili 141,3 kilometra. V četrtek nadaljujejo z 2. etapo od Radelj ob Dravi do Ormoža, ki bo s 181,8 kilometra ena daljših. Tretja etapa bo v petek, povezala bo Maribor in Celje, kolesarji bodo morali premagati 133,5 kilometra. Ena ključnih etap bo predvidoma četrta, ki bo v soboto potekala od Kranja do Kranjske Gore. Trasa bo dolga 184,7 kilometra in bi lahko pomembno vplivala na skupni vrstni red. Dirka se bo končala v nedeljo, 21. junija, z etapo od Litije do Novega mesta. Zadnja preizkušnja bo dolga 169,4 kilometra, v cilju v Novem mestu pa bo znan skupni zmagovalec Dirke po Sloveniji 2026.
»Cilji so predvsem v tem, da si fantje, če trenutno dobro dirkajo, odprejo vrata za naprej. Druga stvar je, da se skozi delo z njimi vzpostavi določen nivo oziroma merilo sposobnosti, iz katerega bomo v prihodnje gradili ekipo,« je pred dirko razmišljal Josip Radakovič, glavni trener članskega moštva v Kolesarskem klubu Novo mesto. Josip je v klubu od leta 1999, dve leti tudi kot član, od leta 2009 pa deluje kot trener v mlajših selekcijah. Prav on je tisti, ki vsa ta leta bdi nad razvojem talentov, ki jih je novomeški klub dal svetu: tudi Domna Novaka, Gala Glivarja, Jakoba Omrzela, Žaka Eržena, Davida Pera in številnih drugih.
O generacijah, ki prihajajo, pravi: »Po eni strani so zelo samozavestni, po drugi strani pa je treba to samozavest včasih tudi pravilno usmeriti. Treba jih je spodbujati, ampak tudi postavljati na realna tla. Danes veliko gledajo podkaste, različne vplivneže, tudi nekoga, kot je Andrew Tate, in to jim včasih zgradi umetno samozavest. Če samozavest nima realne podlage, se lahko stvari hitro zapletejo. Zato je pomembno, da jih pravilno usmerjamo in razvijamo postopno.«
Prvi je bil Premužič
Od leta 1993 so skupno zmago osvojili Boris Premužič, Tobias Steinhauser, Valter Bonča, Lorenzo Di Silvestro, Branko Filip, Timothy David Jones, Martin Derganc, Faat Zakirov, Jevgenij Petrov, Mitja Mahorič, Przemysław Niemiec, Jure Golčer, Tomaž Nose, Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, Jani Brajkovič, Radoslav Rogina, Tiago Machado, Primož Roglič, Rein Taaramäe, Rafał Majka, Tadej Pogačar, Filippo Zana, Giovanni Aleotti in Anders Halland Johannessen. Dirka v letih 1997 in 2020 ni bila izpeljana.
Josip ostaja v klubu zato, da mladim pomaga rasti. Ker bogata tujina hitro pobere najboljše, se Dolenjci borijo po svoje. V letošnjo dirko gredo skromno, a z željo, da izkoristijo vsako priložnost, ki se pojavi. »Želje so vedno velike, ampak jaz pravim, da je treba iti postopoma. Najprej moraš biti občinski prvak, potem regijski, potem greš naprej. Ne moreš preskočiti korakov,« še pove Josip Radakovič.