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Pogačar, Dončić ali Prevc ne rastejo za vogalom

Včeraj se je začela 32. Dirka po Sloveniji, cilje in pričakovanja imajo tudi v Kolesarskem klubu Novo mesto.
Dolenjci se v teh dneh podpisujejo pod že 32. Dirko po Sloveniji. FOTO: Matej Družnik

Dolenjci se v teh dneh podpisujejo pod že 32. Dirko po Sloveniji. FOTO: Matej Družnik

Bogdan Fink bdi nad novomeškimi kolesarji in dirko po Sloveniji. Foto: Leon Vidic

Bogdan Fink bdi nad novomeškimi kolesarji in dirko po Sloveniji. Foto: Leon Vidic

Mladi asi, na katere stavijo v novomeškem kolesarskem klubu. Foto: Kolesarski klub Novo mesto

Mladi asi, na katere stavijo v novomeškem kolesarskem klubu. Foto: Kolesarski klub Novo mesto

Dolenjci se v teh dneh podpisujejo pod že 32. Dirko po Sloveniji. FOTO: Matej Družnik
Bogdan Fink bdi nad novomeškimi kolesarji in dirko po Sloveniji. Foto: Leon Vidic
Mladi asi, na katere stavijo v novomeškem kolesarskem klubu. Foto: Kolesarski klub Novo mesto
Drago Perko
 20. 6. 2026 | 18:00
8:22
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V športu ni bližnjic, štejeta znanje in stroka, predvsem pa jeklena volja. Tako je tudi v kolesarstvu, ki je eden najbolj garaških športov. S tem živijo tudi v Kolesarskem klubu Novo mesto, ki je do lanske sezone nosil ime dolgoletnega generalnega pokrovitelja Adria Mobil, a ta žal kolesarjev ne podpira več. Dolenjci so na preizkušnji, a se ne dajo. V svoji maniri in po najvišjih standardih se v teh dneh podpisujejo pod že 32. Dirko po Sloveniji, na kateri se meri 17 ekip oz. 118 kolesarjev, kolikor jih je bilo v sredo na startu v Velenju.

Če samozavest nima realne podlage, se lahko stvari hitro zapletejo. Zato je pomembno, da jih pravilno usmerjamo in razvijamo postopno.

»Letošnje leto prinaša nekaj sprememb in izzivov. Ponosno stopamo naprej pod novim imenom Kolesarski klub Novo mesto in s tistimi, ki so v projektu prepoznali neprecenljivo vrednost domovine in njenih ljudi. Zato iskrena hvala Slovenski turistični organizaciji, pristojnemu ministrstvu, vsem sodelujočim lokalnim skupnostim in sponzorjem, ki dokazujete, da dirka ni le vrhunski mednarodni športni dogodek, temveč skupna platforma za promocijo Slovenije, našega turizma in ljudi, ki delajo in gradijo prihodnost,« je povedala predsednica kluba Mojca Novak. Preizkušnja, dirka po Sloveniji, pod katero se podpisuje Bogdan Fink, tudi direktor KK Novo mesto, je sestavljena iz petih etap, kolesarji bodo skupaj prevozili 810,7 kilometra.

Sedemnajst ekip

Uvodna etapa je bila na sporedu včeraj, ko je karavana krenila iz Velenja proti Rogaški Slatini, za ogrevanje so kolesarji prevozili 141,3 kilometra. V četrtek nadaljujejo z 2. etapo od Radelj ob Dravi do Ormoža, ki bo s 181,8 kilometra ena daljših. Tretja etapa bo v petek, povezala bo Maribor in Celje, kolesarji bodo morali premagati 133,5 kilometra. Ena ključnih etap bo predvidoma četrta, ki bo v soboto potekala od Kranja do Kranjske Gore. Trasa bo dolga 184,7 kilometra in bi lahko pomembno vplivala na skupni vrstni red. Dirka se bo končala v nedeljo, 21. junija, z etapo od Litije do Novega mesta. Zadnja preizkušnja bo dolga 169,4 kilometra, v cilju v Novem mestu pa bo znan skupni zmagovalec Dirke po Sloveniji 2026.

Mladi asi, na katere stavijo v novomeškem kolesarskem klubu. Foto: Kolesarski klub Novo mesto
Mladi asi, na katere stavijo v novomeškem kolesarskem klubu. Foto: Kolesarski klub Novo mesto
Meri se 17 ekip. Dve prihajata iz WorldToura: Bahrain-Victorious in Red Bull-BORA-hansgrohe. Med ProTeams so Burgos-Burpellet-BH, Bardiani CSF 7 Saber, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, MBH Bank CSB Telecom Fort, Modern Adventure Pro Cycling, Solution Tech NIPPO Rali, Team Novo Nordisk in Team Polti VisitMalta. Kontinentalne ekipe so slovenski KK Novo mesto, Pogi Team Gusto Ljubljana in Factor Racing, ob njih pa še Wibatech Lubelskie Perła Polski in Team United Shipping. Med kandidati za skupno zmago izstopa Florian Lipowitz iz ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe, posebno zaradi zahtevne četrte etape s povratkom na Vršič. Med najmočnejšimi zasledovalci so Giulio Pellizzari, Edoardo Zambanini, Laurence Pithie, Alessandro Fancellu, José Manuel Díaz, Sebastian Berwick in Mats Wenzel. V sprintih oziroma hitrejših zaključkih bodo nevarni Dušan Rajović, Giovanni Lonardi, Enrico Zanoncello, Arne Marit, Laurence Pithie in Alberto Bruttomesso. Med slovenskimi kolesarji najbolj izstopajo Jan Tratnik pri Red Bull-BORA-hansgrohe, Jakob Omrzel pri Bahrain-Victorious in Tilen Finkšt pri Solution Tech NIPPO Rali. Pri domačih ekipah bodo pomembni še Mihael Štajnar, Jakob Šlibar, Anže Ravbar, Jaka Marolt, Gal Oblak, Nejc Peterlin, Anže Skok, Marcel Skok, Tim Mervar, Vid Murn, Žiga Hamun, Bastian Petrič, Jon Pritržnik in drugi. To je dirka, na kateri mladi dobijo priložnost, gre za izjemno odskočno desko.

Veliki vzamejo vse

»Cilji so predvsem v tem, da si fantje, če trenutno dobro dirkajo, odprejo vrata za naprej. Druga stvar je, da se skozi delo z njimi vzpostavi določen nivo oziroma merilo sposobnosti, iz katerega bomo v prihodnje gradili ekipo,« je pred dirko razmišljal Josip Radakovič, glavni trener članskega moštva v Kolesarskem klubu Novo mesto. Josip je v klubu od leta 1999, dve leti tudi kot član, od leta 2009 pa deluje kot trener v mlajših selekcijah. Prav on je tisti, ki vsa ta leta bdi nad razvojem talentov, ki jih je novomeški klub dal svetu: tudi Domna Novaka, Gala Glivarja, Jakoba Omrzela, Žaka Eržena, Davida Pera in številnih drugih.

Bogdan Fink bdi nad novomeškimi kolesarji in dirko po Sloveniji. Foto: Leon Vidic
Bogdan Fink bdi nad novomeškimi kolesarji in dirko po Sloveniji. Foto: Leon Vidic
»Ponosen sem na vse fante, ki so prišli naprej. To so zame in za klub zelo pomembni kazalniki dobrega dela. Se pa vsi premalo zavedajo, kako zahtevno je to delo. Tega se zavedamo mi, ki smo vsak dan v stiku s svetovno konkurenco in vemo, da so to zelo težke in težko dosegljive stvari. Problem je, ker slovenska športna javnost pogosto meni, da so takšni uspehi samoumevni; da bo kar na vsakem vogalu nov Pogačar, Dončić ali Prevc. Veliko energije in dela je treba vložiti, da nekomu uspe. Če ne zmagaš, se takoj pojavi vprašanje, zakaj ne moreš. Ob tem pa se pozablja, koliko športnikov trenira za isti uspeh,« je jasen Radakovič. »Po eni strani sem zelo vesel za vsakega fanta, ki gre naprej. To pomeni, da mu je uspelo in da je klub dobro delal. Po drugi strani pa je za klub težko, ker izgubiš nosilce ekipe. To ni problem samo v kolesarstvu, podobno je tudi v drugih športih. Če nekdo pri 16 ali 17 letih dobi možnost iti v večji klub, ga težko zadržiš. Pri nas pa je še posebnost, da klub od tega pogosto nima skoraj nič. V nogometu obstajajo odškodnine, transferji, solidarnostni mehanizmi,« Radakovič opozarja na manko v sistemu, ki udarja predvsem po klubih, kot je novomeški. Poudarja, da bi se morali tudi večji klubi zavedati, da brez okolja, kot je Kolesarski klub Novo mesto, tudi sami ne bodo imeli od kod črpati talentov.

Pomagajo jim rasti

O generacijah, ki prihajajo, pravi: »Po eni strani so zelo samozavestni, po drugi strani pa je treba to samozavest včasih tudi pravilno usmeriti. Treba jih je spodbujati, ampak tudi postavljati na realna tla. Danes veliko gledajo podkaste, različne vplivneže, tudi nekoga, kot je Andrew Tate, in to jim včasih zgradi umetno samozavest. Če samozavest nima realne podlage, se lahko stvari hitro zapletejo. Zato je pomembno, da jih pravilno usmerjamo in razvijamo postopno.«

Prvi je bil Premužič

Od leta 1993 so skupno zmago osvojili Boris Premužič, Tobias Steinhauser, Valter Bonča, Lorenzo Di Silvestro, Branko Filip, Timothy David Jones, Martin Derganc, Faat Zakirov, Jevgenij Petrov, Mitja Mahorič, Przemysław Niemiec, Jure Golčer, Tomaž Nose, Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, Jani Brajkovič, Radoslav Rogina, Tiago Machado, Primož Roglič, Rein Taaramäe, Rafał Majka, Tadej Pogačar, Filippo Zana, Giovanni Aleotti in Anders Halland Johannessen. Dirka v letih 1997 in 2020 ni bila izpeljana.

Josip ostaja v klubu zato, da mladim pomaga rasti. Ker bogata tujina hitro pobere najboljše, se Dolenjci borijo po svoje. V letošnjo dirko gredo skromno, a z željo, da izkoristijo vsako priložnost, ki se pojavi. »Želje so vedno velike, ampak jaz pravim, da je treba iti postopoma. Najprej moraš biti občinski prvak, potem regijski, potem greš naprej. Ne moreš preskočiti korakov,« še pove Josip Radakovič.

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