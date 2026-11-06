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GIRO

Pogačar in Roglič še zadnjič skupaj?

Slovenija bo na dan Evrope še devetič gostila sloviti Giro d'Italia, prvič pa bo na sporedu tudi povsem slovenska etapa od Ljubljane do Kopra. Gostovanje bo državo stalo najmanj pol milijona evrov.
Nepozabni juriš Primoža Rogliča na Svete Višarje Foto: Jože Suhadolnik
Nepozabni juriš Primoža Rogliča na Svete Višarje Foto: Jože Suhadolnik
Drago Perko
 6. 11. 2026 | 18:00
6:07
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Maja bom končal svoj županski mandat. Da bo prav Trst gostil začetek Gira, je zame veliko darilo. Predstavili se bomo z dvignjeno glavo, saj je Trst čudovito mesto,« je povedal danes 73-letni tržaški župan Roberto Dipiazza, ki se prihodnjo pomlad po štirih mandatih in skupno približno 21 letih na čelu mesta poslavlja od županskega položaja. Bil je in ostal župan, ki je bil naklonjen Slovencem in zgodovinskemu zbliževanju obeh narodov. Ne zgrešimo, če zapišemo, da je tudi Dipiazzi zaigralo srce ob pogledu na traso Gira. Kolesarji bodo uvodni dan 110. italijanske pentlje začeli v Trstu. Nato bo 9. maja sledila tudi prva povsem slovenska etapa Gira na relaciji Ljubljana–Koper, so objavili organizatorji. »Giro je veliko več kot zgolj kolesarsko tekmovanje. Je dogodek, ki povezuje skupnosti, daje vrednost posameznim območjem in prenaša športne vrednote na vse generacije,« je v duhu sodelovanja dodala še Elisa Lodi, tržaška občinska svetnica za šport.

Roglič in Pogačar

Kolesarje leta 2027 čaka 21 etap v skupni dolžini 3418,9 kilometra, na katerih bodo morali premagati 50.250 višinskih metrov. V programu je pet visokogorskih etap, šest etap za sprinterje in dva posamična kronometra. Med največjimi preizkušnjami bodo vzponi na slovite prelaze Gavia, Mortirolo in Zoncolan. Naslov zmagovalca iz leta 2026 pripada Dancu Jonasu Vingegaardu, ki je član ekipe Visma | Lease a Bike. Ali bo dirkal na Giru tudi prihodnje leto, še ni jasno.

V bogato zgodovino Gira sta se z zlatimi črkami zapisala tudi dva Slovenca, ki sta skupaj slavila dve skupni zmagi. Prvi je bil Primož Roglič, ki je leta 2023 osvojil 106. izvedbo dirke. Za enega najbolj nepozabnih trenutkov slovenskega kolesarstva je poskrbel 27. maja, ko je na predzadnji, 20. etapi, uprizoril epsko vožnjo na Svete Višarje. Na 18,6 kilometra dolgem gorskem kronometru je kljub težavam s sneto verigo premagal Britanca Gerainta Thomasa za 40 sekund, izničil 26 sekund zaostanka in si pred zadnjim dnem prikolesaril 14 sekund prednosti. Pred desettisoči slovenskih navijačev je osvojil rožnato majico, dan pozneje pa v Rimu potrdil zgodovinsko zmago.

Ali bo Tadej Pogačar dirkal na Giru, še ni jasno. Foto: Reuters
Ali bo Tadej Pogačar dirkal na Giru, še ni jasno. Foto: Reuters

Leto pozneje, leta 2024, je Giro osvojil še Tadej Pogačar, ki je na svojem prvem nastopu na dirki prepričljivo slavil s skoraj desetimi minutami prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Kolumbijcem Danielom Felipejem Martínezom. Medtem ko Pogačar dobro okreva po poškodbi, ki jo je staknil na španski Vuelti, bo Primož te dni razkril, kje bo nadaljeval športno pot. 37-letni Zasavec naj bi se o nadaljevanju kariere odločil še ta teden, pred odhodom na Tajvan, kjer bo 9. novembra posebni gost kolesarskega dogodka Taiwan Masters Ride. Slovenski navijači si želijo, da bi 110. Giro prihodnje leto zaznamovala prav Pogačar in Roglič, da bi skupaj, verjetno še zadnjič, z ramo ob rami stala na startu.

Devetič v Sloveniji

Legendarna kolesarska dirka Giro d'Italia je slovensko ozemlje doslej obiskala osemkrat, prvič leta 1922, drugič 49 let pozneje, leta 1971. V Slovenijo se je znova vrnila 2. in 3. junija 1994, ko je prvič potekala tudi po ozemlju samostojne slovenske države. Na sporedu je bila 204 kilometre dolga 12. etapa 77. izvedbe Gira, ki je kolesarje vodila iz italijanskega Bibioneja do vrha Jelenovega klanca v Kranju. Edini slovenski predstavnik na dirki, Valter Bonča, je etapo končal na odličnem 13. mestu.

Giro se je na slovenske ceste pozneje vrnil še v letih 2001, 2004, 2021, 2022 in 2025. Nazadnje je Slovenijo obiskal 24. maja 2025, ko je 14. etapa potekala tudi po Goriških brdih in Novi Gorici.

Po grobi oceni bi morala Slovenija odkartati organizatorjem Gira okoli pol milijona za slovensko etapo.

Slovenija si prizadeva, da bi leta 2029 gostila veliki start Dirke po Franciji (Grand Départ), enega največjih športnih dogodkov na svetu. Julija 2025 je tedanji predsednik vlade​ Robert Golob direktorju Toura Christianu Prudhommu predal uradno pismo o nameri, pogovore nadaljuje sedanja vlada. Septembra letos je vodstvo Toura obiskalo Slovenijo in si ogledalo predlagane trase, Prudhomme se je sestal s predsednikom vlade Janezom Janšo in ministrom za gospodarstvo, delo in šport Anžetom Logarjem. Po prvotnih načrtih bi Slovenija gostila tri uvodne etape: prvo od Novega mesta do Ljubljane, drugo od Nove Gorice do Portoroža in tretjo od Kranja do Vršiča, kjer bi bil spektakularen gorski cilj. Ob tem Slovenija tudi preračunava, po prvih ocenah naj bi uvod v dirko po Franciji stal do 15 milijonov evrov, Nemci naj bi za start, tudi oni so v igri za leto 2029, vložili kar 25 milijonov. Medtem ko so ocene za Tour jasne, pa še ni povsem jasno, koliko bo morala država odšteti Italijanom. V dosedanjih pogovorih z organizatorjem dirke, družbo RCS Sports & Events, so bila že usklajena ključna izhodišča za izvedbo projekta, pogovori pa se nadaljujejo s ciljem sklenitve končnega dogovora do 3. decembra 2026, so na dan razgrnitve Gira sporočili z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Po grobi oceni bi morala Slovenija odkartati organizatorjem Gira okoli pol milijona za slovensko etapo.

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