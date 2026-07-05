Pogosto nam sama sporoča, kaj potrebuje

Poleti več časa preživimo na prostem, uživamo ob morju, jezerih, rekah ter bazenih in kožo, hote ali nehote, nastavljamo soncu veliko bolj kot v drugih letnih časih. Sončna svetloba seveda prinaša številne pozitivne učinke, med drugim spodbuja nastajanje vitamina D, po drugi strani pa ultravijolični žarki pospešujejo staranje kože, povzročajo pigmentne spremembe, poškodbe celičnih struktur in povečujejo tveganje za razvoj kožnih bolezni, tudi raka. Težave pa povzročajo tudi drugi dejavniki, denimo, slana morska ali pa klorirana bazenska voda, veter, visoke temperature in povečano znojenje, ki lahko zamajejo zaščitno funkcijo kože in prinesejo izsušenost in draženje ali pa poslabšajo že obstoječe težave.

Iz domače kuhinje

Zato je v tem obdobju še posebno pomembno, da koži namenimo ustrezno nego in dodatno podporo. Zaščitna sredstva s sončnimi faktorji so seveda stalnica, vse več pozornosti pa zadnja leta namenjamo tudi naravnim metodam krepitve odpornosti kože pri poletnih obremenitvah. Mednje spadajo uravnotežena prehrana, bogata z antioksidanti, zadostna hidracija, uživanje živil, ki vsebujejo zaščitne fitohranilne snovi, in uporaba naravnih negovalnih pripravkov, ki pomagajo ohranjati kožno bariero. Kožo na obrazu in telesu lahko poleti podpremo tudi z naravnimi maskami in oblogami iz sestavin, ki jih pogosto najdemo kar v domači kuhinji. Takšni pripravki (v okvirčkih) pomagajo pri hidraciji, pomiritvi kože po sončenju in zmanjševanju občutka zategovanja ter spodbujajo obnovo kožne bariere. Čeprav ne zagotavljajo zaščite pred UV-žarki in ne nadomeščajo drugih varovalnih ukrepov, lahko pomembno pripomorejo k ohranjanju zdravega videza in dobrega počutja kože v poletnih mesecih!

Poleti koži namenimo dodatno podporo. FOTO: Tatiana Maksimova/Getty Images

Prisluhnimo ji

Pri zaščiti kože pred poletnimi obremenitvami pa ne smemo pozabiti na prehrano. Sadje in zelenjava živih barv vsebujeta karotenoide, polifenole, vitamin C in druge antioksidante, ki pomagajo nevtralizirati proste radikale, nastale zaradi UV-sevanja. Posebno priporočljivi so korenje, marelice, paradižnik, lubenica, borovnice, robide in temno zelena listnata zelenjava. Voda, nesladkani zeliščni čaji in živila z visoko vsebnostjo vode pomagajo ohranjati elastičnost kože ter podpirajo njene naravne zaščitne mehanizme.

Naravne maske in obloge Iz kumare in jogurta Potrebujemo polovico sveže kumare in dve žlici navadnega jogurta. Kumaro naribamo ali zmešamo v gladko zmes ter jo pomešamo z jogurtom. Nanesemo na obraz ali druge predele kože, ki so bili izpostavljeni soncu. Pustimo delovati 15–20 minut in speremo z mlačno vodo. Zmes bo razdraženo kožo pomirila, navlažila in ohladila. Iz aloe vere in medu Dve žlici gela aloe vere in žlico medu dobro premešamo in nanesemo na obraz ali telo. Po 15 minutah speremo z mlačno vodo. Maska spodbuja regeneracijo kože, zmanjšuje občutek suhosti in pomaga pri obnovi po sončenju. Iz ovsenih kosmičev Tri žlice fino mletih ovsenih kosmičev zmešamo z malo mlačne vode ali kamiličnega čaja, da nastane gosta pasta. Nanesemo na kožo za 15 minut in speremo. Kožo s tem pomirimo in pomagamo preprečiti srbečico. Iz avokada Potrebujemo polovico zrelega avokada in žličko oljčnega olja. Sadež pretlačimo in mu dodamo olje ter nanesemo na obraz ali suhe dele telesa za približno 20 minut. Maska intenzivno nahrani kožo in podpira obnovo lipidne zaščitne plasti. Iz medu in kakava Žlico surovega kakava in žlico medu zmešamo v gladko kremo z nekaj kapljicami vode ali jogurta. Nanesemo na obraz za 10–15 minut. Zmes bo zagotovila antioksidativno podporo koži, izboljšala videz in jo poživila. Iz ognjiča Dve žlici močnega ognjičevega poparka, žlico bele gline in žličko medu zmešamo v gosto pasto in jo nanesemo na obraz ali dekolte za 15 minut ter speremo. Ognjič vsebuje flavonoide, karotenoide in triterpenske spojine, ki pomagajo pomirjati razdraženo kožo ter podpirajo njeno obnovo. Iz zelenega čaja Žlico močnega zelenega časa in 2 žlici gela aloe vere zmešamo in nanesemo na kožo za 15 minut, nato speremo. Katehini iz zelenega čaja spadajo med najmočnejše naravne antioksidante, ki pomagajo ščititi kožne celice pred prostimi radikali. Iz sivke V ohlajen sivkin čaj pomočimo bombažno krpico in jo za 15 minut položimo na razdražene dele kože. Sivka kožo pomirja, osvežuje in prijetno hladi po izpostavljenosti soncu. Iz vrtnic Dve žlici vrtnične vode, žlico jogurta in žlico mletih ovsenih kosmičev zmešamo in nanesemo na obraz za 15 minut. Vrtnica pomaga vzdrževati vlažnost kože, jo osveži in ji povrne občutek mehkobe.

Po kopanju je priporočljivo kožo takoj sprati s sladko vodo, sol in klor namreč lahko porušita njeno naravno zaščitno plast ter povzročita občutek zategovanja in suhosti. Ob pojavu rdečice, srbečice, pretirane suhosti ali drugih sprememb zmanjšajmo obremenitve, okrepimo nego in po potrebi poiščimo nasvet strokovnjaka. Zdrava koža nam pogosto sama sporoča, kaj potrebuje!