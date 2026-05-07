  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ISKANJE

Pogrešana že 19 let

Tri leta je bila stara Madeleine McCann, ko je izginila. Glavni osumljenec je Nemec Christian Brückner, ki pa vseskozi zanika vpletenost.
Madeleine McCann je izginila 3. maja 2007 iz apartmaja v kraju Praia da Luz na Portugalskem. FOTO: Reuters

Madeleine McCann je izginila 3. maja 2007 iz apartmaja v kraju Praia da Luz na Portugalskem. FOTO: Reuters

Christian Brückner je glavni osumljenec. FOTO: Reuters

Christian Brückner je glavni osumljenec. FOTO: Reuters

Kate in Gerry McCann sta minuli konec tedna zaznamovala obletnico izginotja hčerke. FOTO: Joe Giddens/Afp

Kate in Gerry McCann sta minuli konec tedna zaznamovala obletnico izginotja hčerke. FOTO: Joe Giddens/Afp

Madeleine McCann je izginila 3. maja 2007 iz apartmaja v kraju Praia da Luz na Portugalskem. FOTO: Reuters
Christian Brückner je glavni osumljenec. FOTO: Reuters
Kate in Gerry McCann sta minuli konec tedna zaznamovala obletnico izginotja hčerke. FOTO: Joe Giddens/Afp
N. N.
 7. 5. 2026 | 19:00
4:09
A+A-

Bilo je 3. maja 2007, ko so se za triletno Angležinjo Madeleine McCann izgubile vse sledi; deklica je bila s starši in sorojencema na počitnicah na Portugalskem.

Glavni osumljenec za dekličino izginotje je Nemec Christian Brückner. Zaradi posilstva ameriške upokojenke v istem letovišču, iz katerega je izginila deklica, je bil obsojen na sedem let zapora, septembra lani so ga izpustili. Londonska policija poskuša zagotoviti izročitev 48-letnega Brücknerja Združenemu kraljestvu, da bi mu sodili zaradi ugrabitve in umora Madeleine McCann. Policija verjame, da lahko zbere dovolj dokazov, da bi tožilstvo odobrilo obtožbo. A Nemčija ne izroča svojih državljanov državam zunaj Evropske unije, zaradi česar bi lahko Berlin zavrnil zahtevo. Takšna poteza bi verjetno sprožila diplomatski in pravni spor. Če Nemčija zavrne izročitev obsojenega posiljevalca in pedofila, je londonska policija odločena, da se bo osumljenec soočil z obtožbami v Nemčiji ali na Portugalskem, kjer se je kaznivo dejanje zgodilo. Brücknerja bi lahko izročili Veliki Britaniji, če zapusti Nemčijo, ali Portugalski, če bi tamkajšnje oblasti sprožile postopek, za kar bi jim londonska policija lahko predložila dokaze.

Christian Brückner je glavni osumljenec. FOTO: Reuters
Christian Brückner je glavni osumljenec. FOTO: Reuters

Ni kričala

Brückner je živel le kilometer od apartmajskega kompleksa kraju Praia da Luz, od koder je pred 19 leti izginila triletna Madeleine. Leta 2020 je bil imenovan za glavnega osumljenca, medtem ko je v Hannovru prestajal sedemletno zaporno kazen zaradi posilstva upokojenke. Na podlagi pregleda gibanja njegovega mobilnega telefona so preiskovalci ugotovili, da je bil Brücknerjev telefon uro pred dekličinim izginotjem v omenjenem letovišču. Policija ima tudi izjave njegovih pajdašev, ki trdijo, da je delno priznal zločin, med drugim naj bi prijatelju leta 2008 povedal, da »ni kričala«.

Leta 2016 so preiskali z njim povezane nepremičnine in našli zbirko pedofilskega gradiva in dnevnikov s fantazijami o ugrabitvi otrok. Sum je vzbudilo tudi dejstvo, da je dan po Madeleininem izginotju svoj avto prepisal na prijatelja.

Iskanje se nadaljuje, da bi našli našo Madeleine, da bi dočakali pravico, da bi svet postal nekoliko varnejši.

Hans Christian Wolters, ki je vodil nemško preiskavo, je večkrat trdil, da obstajajo konkretni dokazi zoper Brücknerja. Leta 2021 je dejal, da je »100-odstotno prepričan«, da je Brückner ubil Madeleine: »Prepričani smo, da imamo moškega, ki jo je ugrabil in ubil. Zdaj lahko vložimo obtožnico. Vendar ne gre le za to, da ga obtožimo, želimo ga obtožiti z najboljšimi možnimi dokazi.« V zadnjem času je bolj zadržan: »Preiskava se nadaljuje. Brückner ostaja edini osumljenec. Ne morem reči, kdaj se bo preiskava končala ali kakšen bo izid.«

Želita pravico

Mama in oče Kate in Gerry McCann še nista zgubila upanja. Minuli konec tedna sta zaznamovala obletnico izginotja hčerke. »19 let. Iskanje se nadaljuje, da bi našli našo Madeleine, da bi dočakali pravico, da bi svet postal nekoliko varnejši,« sta sporočila in ​​se vsem zahvalila za podporo.

Kate in Gerry McCann sta minuli konec tedna zaznamovala obletnico izginotja hčerke. FOTO: Joe Giddens/Afp
Kate in Gerry McCann sta minuli konec tedna zaznamovala obletnico izginotja hčerke. FOTO: Joe Giddens/Afp

Čeprav iskanje še traja in Madeleine še niso našli, McCannova še upata, da je njuna hči živa. Nemški tožilec Wolters pa je že leta 2021 dejal: »Prepričani smo, da imamo moškega, ki je ugrabil in umoril vajino hčer. Nimamo trupla ali DNK, imamo pa druge dokaze. Na podlagi dokazov, ki jih imamo, ni mogoč noben drug sklep: ni upanja, da je živa.«

Brückner noče govoriti z detektivi in ves čas dosledno zanika kakršno koli vpletenost v izginotje McCannove. U. S.

Več iz teme

Madeleine McCannizginotjeugrabitevpreiskavaNemčijapolicija
ZADNJE NOVICE
19:19
Lifestyle  |  Stil
PRIVLAČNOST DIGITALNEGA

Vse več je UI pornoigralk

Imajo profile, oboževalce in celo kariero.
7. 5. 2026 | 19:19
19:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PET RANJENIH

Prometnih nesreč kar ni konec! Na štajerki trčilo več vozil, pet oseb so odpeljali

Gasilci so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom reševali ujete osebe v vozilih.
7. 5. 2026 | 19:11
19:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
KAJ SE DOGAJA?

Pred ljubljansko porodnišnico več policijskih vozil, zasegli dve pištoli z nabojniki

V sredo popoldne je na območju ljubljanske porodnišnice prišlo do incidenta.
7. 5. 2026 | 19:05
19:00
Lifestyle  |  Stil
Deloindom

Grozljiva resnica o majskih hroščih: uničujejo vam vrt, pa tega sploh ne vidite

Majski hrošči so v začetku maja spet množični. Odkrijte, zakaj jih je več, kdaj povzročajo škodo in kako zaščititi vrt pred ogrci v tleh.
7. 5. 2026 | 19:00
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
ISKANJE

Pogrešana že 19 let

Tri leta je bila stara Madeleine McCann, ko je izginila. Glavni osumljenec je Nemec Christian Brückner, ki pa vseskozi zanika vpletenost.
7. 5. 2026 | 19:00
18:48
Novice  |  Slovenija
TOPLEJŠE KOT PO NAVADI

Poletje brez milosti? Novi izračuni kažejo hudo vročino in močne nevihte

Več dni s hudo vročino, več vročinskih valov, manj pravega oddiha med njimi in več pritiska na ljudi, naravo, kmetijstvo in mesta, ki se ponoči vse težje ohladijo.
7. 5. 2026 | 18:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki