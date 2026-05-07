Pogrešana že 19 let

Bilo je 3. maja 2007, ko so se za triletno Angležinjo Madeleine McCann izgubile vse sledi; deklica je bila s starši in sorojencema na počitnicah na Portugalskem.

Glavni osumljenec za dekličino izginotje je Nemec Christian Brückner. Zaradi posilstva ameriške upokojenke v istem letovišču, iz katerega je izginila deklica, je bil obsojen na sedem let zapora, septembra lani so ga izpustili. Londonska policija poskuša zagotoviti izročitev 48-letnega Brücknerja Združenemu kraljestvu, da bi mu sodili zaradi ugrabitve in umora Madeleine McCann. Policija verjame, da lahko zbere dovolj dokazov, da bi tožilstvo odobrilo obtožbo. A Nemčija ne izroča svojih državljanov državam zunaj Evropske unije, zaradi česar bi lahko Berlin zavrnil zahtevo. Takšna poteza bi verjetno sprožila diplomatski in pravni spor. Če Nemčija zavrne izročitev obsojenega posiljevalca in pedofila, je londonska policija odločena, da se bo osumljenec soočil z obtožbami v Nemčiji ali na Portugalskem, kjer se je kaznivo dejanje zgodilo. Brücknerja bi lahko izročili Veliki Britaniji, če zapusti Nemčijo, ali Portugalski, če bi tamkajšnje oblasti sprožile postopek, za kar bi jim londonska policija lahko predložila dokaze.

Ni kričala

Brückner je živel le kilometer od apartmajskega kompleksa kraju Praia da Luz, od koder je pred 19 leti izginila triletna Madeleine. Leta 2020 je bil imenovan za glavnega osumljenca, medtem ko je v Hannovru prestajal sedemletno zaporno kazen zaradi posilstva upokojenke. Na podlagi pregleda gibanja njegovega mobilnega telefona so preiskovalci ugotovili, da je bil Brücknerjev telefon uro pred dekličinim izginotjem v omenjenem letovišču. Policija ima tudi izjave njegovih pajdašev, ki trdijo, da je delno priznal zločin, med drugim naj bi prijatelju leta 2008 povedal, da »ni kričala«.

Leta 2016 so preiskali z njim povezane nepremičnine in našli zbirko pedofilskega gradiva in dnevnikov s fantazijami o ugrabitvi otrok. Sum je vzbudilo tudi dejstvo, da je dan po Madeleininem izginotju svoj avto prepisal na prijatelja.

Hans Christian Wolters, ki je vodil nemško preiskavo, je večkrat trdil, da obstajajo konkretni dokazi zoper Brücknerja. Leta 2021 je dejal, da je »100-odstotno prepričan«, da je Brückner ubil Madeleine: »Prepričani smo, da imamo moškega, ki jo je ugrabil in ubil. Zdaj lahko vložimo obtožnico. Vendar ne gre le za to, da ga obtožimo, želimo ga obtožiti z najboljšimi možnimi dokazi.« V zadnjem času je bolj zadržan: »Preiskava se nadaljuje. Brückner ostaja edini osumljenec. Ne morem reči, kdaj se bo preiskava končala ali kakšen bo izid.«

Želita pravico

Mama in oče Kate in Gerry McCann še nista zgubila upanja. Minuli konec tedna sta zaznamovala obletnico izginotja hčerke. »19 let. Iskanje se nadaljuje, da bi našli našo Madeleine, da bi dočakali pravico, da bi svet postal nekoliko varnejši,« sta sporočila in ​​se vsem zahvalila za podporo.

Čeprav iskanje še traja in Madeleine še niso našli, McCannova še upata, da je njuna hči živa. Nemški tožilec Wolters pa je že leta 2021 dejal: »Prepričani smo, da imamo moškega, ki je ugrabil in umoril vajino hčer. Nimamo trupla ali DNK, imamo pa druge dokaze. Na podlagi dokazov, ki jih imamo, ni mogoč noben drug sklep: ni upanja, da je živa.«

Brückner noče govoriti z detektivi in ves čas dosledno zanika kakršno koli vpletenost v izginotje McCannove. U. S.