Poklon domovini

V Tunjicah pri Kamniku ima sedež petčlanski ansambel Galop, ki je na glasbeni sceni prisoten že sedemnajst let. V njem so moči združili vodja in pevec ansambla Matej Omovšek, pevka Nina Kregar, harmonikar Anžej Šarc, kitarist Bojan Urbanija in basist Matej Šarc. Pred kratkim so v glasbeno zakladnico dodali novo skladbo, valček z naslovom Ne pozabim domovine. Pesem govori o povezanosti z domovino, o koreninah in občutkih, ki v ljudeh ostajajo, ne glede na to, če živijo daleč stran od nje. Besedilo zanjo je napisal Igor Pirkovič, melodija pa je delo Braneta Klavžarja.

Navdih za skladbo so nam bili prijatelji iz izseljenskega društva Planika iz Francije, še posebno njihov predsednik Jean-Marc Tomc.

»Navdih za skladbo so nam bili prijatelji iz izseljenskega društva Planika iz Francije, še posebno njihov predsednik Jean-Marc Tomc, s katerim smo v preteklih letih stkali pristne prijateljske vezi. Pri njih v Franciji smo gostovali že večkrat, z Jean-Marcom pa smo se redno družili tudi ob njegovih obiskih Slovenije,« pove Omovšek. In doda, da del družine Jean-Marca Tomca izvira s kamniškega konca, od koder prihajajo tudi sami. »Mi smo ob teh obiskih skupaj raziskovali kamniške znamenitosti, obvezna postaja je bila njemu še posebno ljuba Velika planina. Njegova iskrena čustva do Slovenije, domovine njegovih prednikov, ki jih je izkazoval na vsakem koraku, tako ob organizaciji vsakoletnih srečanj Slovencev v Franciji, kot obiskih domovine, nas niso pustila ravnodušnih. In tako se je rodila ideja za novo skladbo, ki smo jo tudi takoj posneli,« še pravi Omovšek.

Gostovali so tudi v oddaji Naj viža na VTV, ki jo vodi Jure Mlinšek.

Videospot so posneli v čudovitem okolju resorta Knez na Gori pri Komendi, nastal pa je v produkciji Matica Padaršiča (Padi Visuals). Posebnost videospota je, da se ansambel Galop v njem prvič predstavlja z dvema novima članoma, kitaristom Bojanom Urbanijo in harmonikarjem Anžejem Šarcem. Videospot so premierno predstavili na božični večer, dva dni pred državnim praznikom dnevom samostojnosti in enotnosti. Ne po naključju, pač pa zato, ker je ta skladba posvečena vsem Slovencem, tako doma kot po svetu.