STIL

Poklon Valentinu

Ko s slogom oblačenja počastimo nedavno preminulega modnega genija, v resnici častimo najlepše plati ženstvenosti.
Ajda Janovsky
 30. 1. 2026 | 17:00
Ko je večina modnih oblikovalcev poskušala žensko preobraziti v kos sodobne umetnosti, je vztrajal pri nežnih in prefinjenih kosih, ki kar najlepše poudarijo naravno lepoto ženskega telesa. Življenje Valentinovih kreacij je bilo življenje na rdeči preprogi – njegova oblačila so bila ustvarjena za to, da tista, ki jih nosi, v njih kar najbolj zasije. Ustvarjal je kraljice plesa, lepotice večera, novodobne Pepelke, a le v tistem trenutku, ko se začarane vrtijo v objemu svojega princa.

Nič čudnega, da sta ga za oblikovalca svoje poročne obleke med drugimi izbrali resnična princesa Marie-Chantal iz grške kraljeve družine ter kraljica sloga Jackie O. Obleka, ki jo je slednja nosila na poroki z milijonarjem Aristotelom Onassisom leta 1968, je pomenila prelomnico v poročni modi – preprosta, a sofisticirana, po eni strani sramežljivo zapeta do vratu z ruskim ovratnikom je razgalila noge s kratkim krilom.

Valentino je znal v modne kose ujeti sozvočje ženskih nasprotij, drzno zapeljivko in romantično sanjačico, vse to pa združiti z neprekosljivo eleganco. Njegovo delo zaznamujejo čiste linije, izvrstni volumni, ročna dela in mojstrska uporaba barv. Oblačila pogosto krasijo pentlje, čipka, vezenine, cvetlični motivi in volančki. Prepoznaven simbol njegovega ustvarjanja je barva, ki je po njem dobila ime – rosso valentino. Rdeča je poleg bele in črne eden od treh odtenkov, ki so zaznamovali njegovo ustvarjanje.

Pomembna silhueta

In kako se obleči, če želimo podoživeti značilni slog modnega genija? Zvezda našega videza naj bosta plašč ali obleka, ki naj izstopata po kroju ali barvi (odlična izbira je valentino rdeča); drugi kosi naj bodo umirjeni, kot podlaga. Za dan izberemo oblačila iz izbranih materialov, kot so volna, kašmir, žamet, čipka ali saten. Pentlje in čipke dodajamo zmerno in premišljeno, najbolje bo, da nosimo le eno na enem mestu.

Črna obleka, izstopajoč plašč, rdeča šminka in rdeča torbica so odličen primer Valentinove elegance.

Ne pozabimo, da je pomembna plat elegance silhueta. Dolžina do sredine meč ali lepo definiran pas sta prepoznavna znaka Valentinove elegance. Primer so denimo volneni plašč v valentino rdeči, pod njim črn puli in ravne hlače ali temne kavbojke, na nogah elegantni gležnjarji ter diskreten nakit. Detajl v slogu Valentina je lahko črna čipkasta bluzica ali top, ki naj kuka izpod enobarvnega pulija ali suknjiča. Za večerne priložnosti pa preprosta črna obleka, izstopajoč plašč in rdeča torbica. Seveda ne pozabimo na rdečo šminko, ki je pika na i celotnemu videzu.

