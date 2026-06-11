Poklonili so se mami

Ansambel Gašperja Šege je mlad ansambel, ki glasbeno pot začenja z avtorsko skladbo z naslovom Materi, s katero nagovarja poslušalce s pristnostjo, domačnostjo in iskrenim sporočilom. »Z velikim veseljem predstavljam novo avtorsko pesem Materi. Gre za čustveno in iskreno glasbeno pripoved, posvečeno materam ter neizmerni ljubezni, ki jo nosijo v sebi. Pesem je nastala ob posebni priložnosti, kot darilo ob maminem 60. rojstnem dnevu. Zato v sebi nosi močno osebno noto, toplino in iskrenost. Vsaka beseda in vsak ton sta nastala kot zahvala za vse trenutke, oporo, skrb in ljubezen, ki jo mama podarja skozi življenje,« pravi danes 25-letni Gašper Šega, harmonikar in pevec iz Jazen nad Sovodnjami, ki je sam napisal melodijo, pri aranžmaju mu je pomagal Marijan Novak, medtem ko je besedilo nastalo pod peresom priznanega avtorja Branka Zupanca, ki na nežen in doživet način opisuje spomine na otroštvo, toplino doma ter materino roko, ki človeka spremlja skozi življenje tudi v najtežjih trenutkih.

Vsaka beseda in vsak ton sta nastala kot zahvala za vse trenutke, oporo, skrb in ljubezen, ki jo mama podarja skozi življenje.

Pesem poslušalca popelje v svet lepih spominov in občutkov, kjer materine besede ostajajo zapisane za vedno. Poseben pečat daje verz »Le ena si, moja dobra mati …«, v katerem se bo zagotovo našel marsikdo. Glasbeno izvedbo pesmi spremlja videospot, ki njeno sporočilo še dodatno podkrepi s toplimi in iskrenimi podobami. Poleg harmonikarja in pevca Gašperja Šege sta ob njem v ansamblu še kitarist Primož Tušek in bas kitarist Cene Frelih. Videospot je nastal pod produkcijo Iris Graded, za avdio produkcijo pa je poskrbel Ispa Recording Studio, oba v lasti Marijana Novaka.

Gašper Šega igra harmoniko in obenem ustvarja melodije. FOTO: arhiv ansambla

Ob izidu nove skladbe se ansambel Gašperja Šege iskreno zahvaljuje vsem, ki so pomagali pri njenem nastanku. Je pesem, ustvarjena iz življenja, iskrenih občutkov in ljubezni do družine ter poklon vsem materam, ki s svojo toplino puščajo neizbrisen pečat v življenjih vseh nas.

Gašper Šega je glasbi zapisan od osmega leta, do danes je ustvaril že več skladb, prvo, Srečen sem zdaj, je ustvaril s pomočjo učitelja glasbene šole pri dvanajstih letih. Pesem Na Porezen, ustvaril jo je skupaj z Bernardom Miklavcem, ki je napisal besedilo, je posnel ansambel Mladi Godci, svoj del je prispeval Igor Osredkar.