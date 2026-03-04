Poklonili so se poetu

Letos zaznamujemo 100. obletnico smrti pesnika Srečka Kosovela. Tudi na Uršnih selih so se odločili, da se mu poklonijo. Tako na široko, kot se za Kosovela spodobi. Na tem koncu Dolenjske so upokojenci zelo aktivni. Ne mine teden, dan, da se ne lotijo česa. Kosovela, enega najpomembnejših slovenskih pesnikov in izjemne osebnosti slovenske moderne poezije, čigar dela so zaznamovala slovensko in evropsko literaturo 20. stoletja, so se spomnili v besedi in sliki.

Na Uršnih selih vlada veliko zanimanje za kulturo.

Mlada energija

Likovno društvo Mavrica se je pred enim mesecem lotilo slikanja del, ki so navdih črpala iz del Srečka Kosovela. Kar 16 avtorjev je ustvarilo 27 del, minuli petek pa so jih prvič javno postavili na ogled. Na Uršnih selih sta Društvo upokojencev Uršna sela in KS Uršna sela pripravila poseben kulturni program ob tej priložnosti. Ženska vokalna skupina Kronce je obiskovalcem zapela tri pesmi z izrazitostjo in toplino.

Uradno odprtje

Dogodek je z recitacijo odprla mlada osnovnošolka Maša Ravbar. Poseben čustven nastop je prispeval 10-letni Tilen Zupančič, ki je na harmoniko z mlado energijo in občutkom izvedel dve skladbi. Članice DU Uršna sela Irena, Zdenka in Marija so izbrane Kosovelove pesmi oživile skozi recitacije. Program je povezovala Nevenka Kulovec z nežno in prefinjeno pripovedjo.

Ne mine dan, da se ne lotijo česa.

Predsednica Mavrice Alenka Zupan je predstavila vse avtorje in dela, nastala kot ustvarjalni odziv na tematiko Kosovela in njegovo poezijo, ki skozi barve, linije in likovne vizije interpretirajo pesnikovo miselnost in sporočila. Razstava, ki jo je odprl Milivoj Golić, predsednik KS Uršna sela, bo na ogled do konca marca v Domu krajanov na Uršnih selih. Po koncu uradnega programa se nikomur ni mudilo domov, domače upokojenke so spekle pecivo in postregle vse zbrane.