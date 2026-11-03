Pol kilograma v roki, je to sploh še trening moči?

Dve majhni uteži po pol kilograma sta videti skoraj smešno lahki. Toda za začetnika, starejšega človeka ali nekoga, ki se po dolgem premoru vrača h gibanju, sta lahko zelo uporaben začetek. Če od njiju ne pričakujemo čudežev.

Ko rečemo trening z utežmi, si hitro predstavljamo fitnes, velike ročke in človeka, ki med zadnjo ponovitvijo spušča zvoke pokvarjenega sesalnika.

A za začetek lahko doma vzamemo dve uteži po pol kilograma. Če ju nimamo, bosta skoraj enako delo opravili dve manjši plastenki vode. Pri popolnem začetniku že lahka obremenitev pomeni več kot nič. Z njo se lahko naučimo pravilnega gibanja, izboljšujemo nadzor nad telesom in počasi pripravljamo mišice, sklepe in vezi na zahtevnejšo vadbo. Posebno uporabna je pri vajah za ramena in roke, kjer je pol kilograma lahko presenetljivo veliko, če naredimo dovolj počasnih in nadzorovanih ponovitev.

Toda bodimo pošteni. Pol kilograma ne bo dolgo dovolj za resno pridobivanje moči. Mišica se prilagaja obremenitvi. Ko postane vaja zelo lahka, moramo sčasoma povečati težo, število ponovitev ali zahtevnost vaje.

Dvakrat na teden

Za koga je tak trening? Za človeka, ki doslej ni vadil. Za starejšega začetnika. Za nekoga, ki želi po dolgem obdobju neaktivnosti spet začeti uporabljati mišice. In tudi za tistega, ki ga je fitnes vedno nekoliko strašil.

Kako začnemo? Dvakrat ali trikrat na teden lahko naredimo kratek, od 15- do 20-minutni trening. Vedno se najprej ogrejemo. Z lahkimi utežmi izvajamo upogib komolcev, potiske nad glavo in previdne dvige rok. Dodamo vstajanje s stola oziroma počep, pri katerem začetnik morda uteži sploh ne potrebuje. Začnemo z 8–15 počasnimi ponovitvami posamezne vaje in enim ali dvema krogoma.

Začnemo z 8–15 počasnimi ponovitvami posamezne vaje in enim ali dvema krogoma.

Gib naj bo miren. Če moramo za dvig roke zviti polovico telesa, utež ni več lahka.

Mišice so lahko naslednji dan nekoliko utrujene. Ostra bolečina v rami, hrbtu ali sklepu pa ni dokaz, da vadba deluje. Če imamo poškodbo, večje težave s sklepi ali bolezen, zaradi katere nismo prepričani, kakšna vadba je primerna, je smiselno začetek uskladiti z zdravnikom ali fizioterapevtom.

Pol kilograma ne bo dolgo dovolj za resno pridobivanje moči, ko postane vaja zelo lahka, moramo sčasoma povečati težo, število ponovitev ali zahtevnost.

Sicer pa sta dve polkilogramski uteži lahko čisto spodoben prvi korak. Ne zato, ker sta težki. Ampak zato, ker je pri začetniku najpomembnejša utež tista, ki jo bo jutri pripravljen spet prijeti.