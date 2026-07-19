Poleti je priporočljivo posegati po živilih, ki nas ne obremenjujejo: Ne koliko, pomembno je, kaj jemo

VROČINA

Poleti je priporočljivo posegati po živilih, ki nas ne obremenjujejo po nepotrebnem. Obilni in mastni obroki terjajo več energije za prebavo, zato telo pri presnavljanju proizvaja več toplote.

Vročinski valovi so čedalje pogostejši in intenzivnejši, zato je poleg zaščite pred soncem, zadostnega pitja tekočine in izogibanja visokim temperaturam pozornost nujno nameniti tudi prehrani. Živila na našem krožniku lahko pomembno vplivajo na počutje, raven energije in sposobnost telesa, da uravnava svojo temperaturo. Strokovnjaki z Univerze Oxford Brookes in Univerze v Readingu v letošnjem poletju, ki nam z vročino nikakor ne prizanaša, poudarjajo, da v vročih dneh ni najpomembnejše le to, koliko pojemo, temveč predvsem, kaj jemo in kdaj. Čas za solate V poletni vročini je priporočljivo ...