PODNEBJE

Poletja, kot smo jih poznali, izginjajo

Nobeno leto ne mine več brez ekstremnih vremenskih pojavov, pa naj bodo to nadpovprečne temperature v različnih delih leta ali silovite ujme. Med spremembe, ki jih bomo občutili tudi Slovenci, lahko uvrstimo daljše vročinske valove in močna poletna neurja.

Galerija Povečalo se je število vročinskih valov, ki so daljši, močnejši in se začnejo prej v letu. FOTO: Leon Vidic

Podnebne spremembe postajajo vse bolj opazne tudi v Sloveniji, kjer se temperatura zvišuje hitreje od svetovnega in evropskega povprečja. Kaj nam o letošnjem poletju povedo podatki in kako meteorologi ločujejo med običajnimi vremenskimi nihanji ter dolgoročnimi podnebnimi trendi, so nam pojasnili klimatologi Anže Medved, Gregor Vertačnik in Katja Klančar z Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso). Poleti podnebne spremembe občutimo najbolj neposredno. Letos se je njihov vpliv pokazal že večkrat. Ali že opažate kakšne posebnosti poletja 2026 v primerjavi z dolgoletnim povprečjem? Podnebne ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →