Polka o skriti ljubezni

Ansambel, ki si je nadel ime Barabini, čeprav so fantje, kot pravijo, vse prej kot to, so poleti posneli skladbo Puli v juliju. No, pulija to poletje, ki ga še ni konec, nismo potrebovali, fantje pa so želeli s skladbo sporočiti, da se ob poletnih večerih ustvarijo najlepši spomini, s katerimi laže vstopamo v jesen.

Prvo skupno ustvarjanje je bilo zelo prijetno in uspešno, zato verjamemo, da zagotovo ni bilo tudi zadnje.

»Polka Puli v juliju je pesem o skriti ljubezni, ukradenih pogledih in občutkih, ki jih je težko skriti. Ker so včasih najlepše zgodbe prav tiste, ki ostanejo samo med dvema srcema,« pravi Rok Gajšek, vodja ansambla Barabini. »Gre za prvo sodelovanje z Gašperjem Šinkovcem iz skupine Firbci, ki je napisal tako besedilo kot glasbo, iz katere veje lahkotnost poletnih dni, ko nas obdajata sonce, morje, če je prisoten še kanček zaljubljenosti, pa toliko bolje,« pravijo v ansamblu, ki ima za seboj zelo pestro poletje. »To prvo skupno ustvarjanje je bilo zelo prijetno in uspešno, zato verjamemo, da zagotovo ni bilo tudi zadnje,« pravi Gajšek. Za vrhunsko zvočno podobo skladbe je poskrbel Studio Mihelič, videospot pa je nastal pod okriljem produkcijske ekipe Neovisual, ki je poletno zgodbo tudi slikovno odlično ujela. Glavno vlogo v njem so zaupali kar pevcu Juretu Palčniku in Nini Bizjak, ki je postala obraz slovenskih veselic, poskrbela pa je tudi za ličenje. In ja, skladba je bila nepogrešljiv del letošnjega poletja in spremljevalka voženj proti morju, poletnih zabav in nepozabnih večerov.

Igrali so na porokah, veselicah in rojstnih dnevih.

Ob Gajšku, ki igra kitaro, in pevcu Palčniku, sta člana ansambla še harmonikar Nejc Pustotnik in basist Luka Pintarič. Gajšek je ansambel Barabini ustanovil lani, ko je postal tudi očka hčerkici Neli. Otroštvo je preživel v Gorici pri Slivnici, danes živi v Vinski Gori. Glasba mu je bila položena v zibel, saj je že njegov stari oče igral harmoniko in ga naučil prvih akordov. Najprej se je začel učiti igranja harmonike in je obiskoval Glasbeno šolo v Šentjurju, pozneje pa se je sam lotil tudi učenja kitare. Igrati se je je naučil ob poslušanju ansamblov in gledanju youtube posnetkov. Glasbeno pot je začel v ansamblu Vžig in nadaljeval v ansamblu Valovi, lani pa nato sam ustanovil skupino oziroma ansambel Barabini.