  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ROŽNATI OKTOBER

Pomagajmo sebi, pomagajmo drugim

Skrb zase se začne z majhnimi koraki, nadvse pomembno je, da poznamo svoje telo in opazimo spremembe, na poti do zdravja pa pomagajmo tudi bližnjim.
Dojke pretipamo s konicami treh srednjih prstov – stoje in tudi leže. FOTO: Rick Gomez/Getty Images

Dojke pretipamo s konicami treh srednjih prstov – stoje in tudi leže. FOTO: Rick Gomez/Getty Images

Na mamografski pregled so vsaki dve leti vabljene ženske med 50. in 69. letom. FOTO: Science Photo Library/Getty Images

Na mamografski pregled so vsaki dve leti vabljene ženske med 50. in 69. letom. FOTO: Science Photo Library/Getty Images

Priporočilo za odrasle je vsaj 150 minut zmerne telesne dejavnosti na teden. FOTO: The Good Brigade/Getty Images

Priporočilo za odrasle je vsaj 150 minut zmerne telesne dejavnosti na teden. FOTO: The Good Brigade/Getty Images

Dojke pretipamo s konicami treh srednjih prstov – stoje in tudi leže. FOTO: Rick Gomez/Getty Images
Na mamografski pregled so vsaki dve leti vabljene ženske med 50. in 69. letom. FOTO: Science Photo Library/Getty Images
Priporočilo za odrasle je vsaj 150 minut zmerne telesne dejavnosti na teden. FOTO: The Good Brigade/Getty Images
Ema Bubanj
 4. 10. 2026 | 16:00
4:15
A+A-

Oktober je znova obarvan rožnato in namenjen ozaveščanju o raku dojk, najpogostejšem raku pri ženskah. V Sloveniji vsako leto za njim zboli okoli 1500 žensk, lahko pa prizadene tudi moške. Letošnja kampanja Europe Donna Slovenija prinaša preprosto, a pomembno sporočilo: Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Ob tem opozarja, da tako kot skrbimo za stvari, brez katerih si težko predstavljamo vsakdanjik, ne smemo pozabiti niti na svoje telo in zdravje.

Vsaka sprememba ni nujno rak.

Skrb zase se začne z majhnimi koraki, opozarjajo strokovnjaki in poudarjajo, da je nadvse pomembno, da poznamo svoje telo in opazimo spremembe, ki jih prej ni bilo, pri skrbi za zdravje dojk pa je nepogrešljiv reden, mesečni samopregled: ženska se tako navadi na običajen videz in otip dojk ter tako hitreje opazi morebitno odstopanje. Vsaka sprememba seveda ni nujno rak, v ozadju so lahko številni nenevarni vzroki, a je vsekakor zdravnik tisti, ki lahko presodi, ali so potrebne dodatne preiskave. Nikoli ne omahujemo pri znakih, kot so nova zatrdlina v dojki ali pazduhi, sprememba velikosti ali oblike dojke, uvlečena bradavica, spremembe kože, nenavaden izcedek iz bradavice ali vztrajna bolečina.

Ne čakamo

Samopregledovanje je le del preventive, v Sloveniji so k sreči na voljo dobro organizirani presejalni programi, med njimi Dora, in sicer za zgodnje odkrivanje raka dojk. Na mamografski pregled so vsaki dve leti vabljene ženske med 50. in 69. letom. Presejanje je namenjeno ženskam, ki nimajo znakov bolezni: če ženska zatipa spremembo ali opazi druge nenavadne znake, ne sme čakati na naslednje vabilo v presejalni program, ampak se mora obrniti na svojega osebnega zdravnika, da jo napoti k specialistu.

Enkrat na mesec

Samopregled je najbolje opraviti enkrat na mesec, približno ob istem času. Pri ženskah, ki imajo menstruacijo, je primeren čas nekaj dni po njenem začetku, ko so dojke običajno manj napete in občutljive. Ženske po menopavzi si izberejo določen dan v mesecu. Dojke najprej opazujemo pred ogledalom: dvignemo roke in pogledamo, ali so se spremenili njihova oblika, velikost ali koža. Pozorni smo na uvlečeno bradavico, spremembe kože ali nenavaden izcedek. Nato dojke pretipamo s konicami treh srednjih prstov – stoje, denimo pod prho, in tudi leže. Z nežnimi krožnimi gibi pregledamo celotno dojko, od ključnice do spodnjega roba dojke ter od prsnice do pazduhe.

Europa Donna letos namenja pozornost tudi mlajšim in aktivnim ženskam. Sporoča namreč, da zdravju ne smemo začeti namenjati pozornosti šele takrat, ko se približamo petdesetim. Zdrav življenjski slog, pozornost na spremembe v telesu in pravočasno obiskovanje zdravnika so pomembni v vseh življenjskih obdobjih. Med priporočili, ki so vedno v ospredju, so uravnotežena prehrana z veliko zelenjave, sadja, polnovrednih žit in stročnic, redna telesna dejavnost, vzdrževanje zdrave telesne mase, nekajenje in omejen vnos alkohola. Priporočila za odrasle predvidevajo vsaj 150 minut zmerne telesne dejavnosti na teden, na primer hitre hoje, kolesarjenja ali plavanja. Nobeno od teh priporočil seveda ne more z gotovostjo odgnati bolezni, lahko pa pripomore k zmanjševanju tveganja in boljšemu splošnemu zdravju.

Posebno sporočilo letošnjega rožnatega oktobra je tudi moč prijateljstva. Europa Donna poziva ženske, naj druga drugo spomnijo na samopregledovanje in preventivne preglede. Prav zgodnje odkrivanje ostaja ključno, tako so namreč možnosti zdravljenja praviloma boljše. Rožnati oktober je zato predvsem opomnik, da lahko za svoje zdravje veliko naredimo same in ob tem pomagamo tudi drugim. Sestri, materi, hčerki, teti, prijateljici, sodelavki.

Na mamografski pregled so vsaki dve leti vabljene ženske med 50. in 69. letom. FOTO: Science Photo Library/Getty Images
Na mamografski pregled so vsaki dve leti vabljene ženske med 50. in 69. letom. FOTO: Science Photo Library/Getty Images

Priporočilo za odrasle je vsaj 150 minut zmerne telesne dejavnosti na teden. FOTO: The Good Brigade/Getty Images
Priporočilo za odrasle je vsaj 150 minut zmerne telesne dejavnosti na teden. FOTO: The Good Brigade/Getty Images

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

rožnati oktoberzdravjerak dojkepreventivaEuropa Donna Slovenijasamopregledovanježenskepresejalni programDora
ZADNJE NOVICE
18:03
Bulvar  |  Zanimivosti
TEŽAVE

Ima največje prsi v državi, tehtajo 27 kg, nedrčke mora uvažati: »Ne nehajo in ne nehajo mi rasti ...« (FOTO)

28-letna Škotinja živi z redko boleznijo makromastijo, zaradi katere njene prsi rastejo nesorazmerno in predvsem nenehno. Trenutno nosi velikost 30U, največji vsakodnevni problem pa je precej življenjski - nikjer ne najde nedrčka, ki bi ji bil prav.
4. 10. 2026 | 18:03
17:10
Lifestyle  |  Stil
UREJENA OMARA

Prehodna oblačila naj bodo vedno pri roki

Tako bomo ohranili red v omari in se izognili stalnemu prelaganju kosov.
4. 10. 2026 | 17:10
17:08
Šport  |  Tekme
EVROPSKO PRVENSTVO V SLOVENIJI

Remco Evenepoel v sprintu postal evropski prvak, poglejte ta dramatičen zaključek dirke (VIDEO)

V sprintu je Remco Evenepoel ugnal Giulia Cicconeja, o zmagovalcu pa je odločal fotofiniš.
4. 10. 2026 | 17:08
17:02
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOSTNO

Grozna nesreča: 72-letnik je rezal deske in umrl

Moški je uporabljal ročno krožno žago in se porezal po nogi.
4. 10. 2026 | 17:02
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOM IN VRT

Jeseni očistimo žlebove

Zdaj je idealen čas, da hišo in njeno okolico pripravimo na hladne razmere.
Mateja Florjančič4. 10. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
DALEČ OD OČI JAVNOSTI

Damiano David in Dove Cameron: pravljična poroka v Toskani (Suzy)

Mladoporočenca sta se prvič srečala na podelitvi glasbenih nagrad MTV leta 2022.
4. 10. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Zakaj si pravzaprav podarjamo nakit?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalcem sploh ni treba vdreti, če jim sami odpremo vrata

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki