Pomagajmo sebi, pomagajmo drugim

Oktober je znova obarvan rožnato in namenjen ozaveščanju o raku dojk, najpogostejšem raku pri ženskah. V Sloveniji vsako leto za njim zboli okoli 1500 žensk, lahko pa prizadene tudi moške. Letošnja kampanja Europe Donna Slovenija prinaša preprosto, a pomembno sporočilo: Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Ob tem opozarja, da tako kot skrbimo za stvari, brez katerih si težko predstavljamo vsakdanjik, ne smemo pozabiti niti na svoje telo in zdravje.

Vsaka sprememba ni nujno rak.

Skrb zase se začne z majhnimi koraki, opozarjajo strokovnjaki in poudarjajo, da je nadvse pomembno, da poznamo svoje telo in opazimo spremembe, ki jih prej ni bilo, pri skrbi za zdravje dojk pa je nepogrešljiv reden, mesečni samopregled: ženska se tako navadi na običajen videz in otip dojk ter tako hitreje opazi morebitno odstopanje. Vsaka sprememba seveda ni nujno rak, v ozadju so lahko številni nenevarni vzroki, a je vsekakor zdravnik tisti, ki lahko presodi, ali so potrebne dodatne preiskave. Nikoli ne omahujemo pri znakih, kot so nova zatrdlina v dojki ali pazduhi, sprememba velikosti ali oblike dojke, uvlečena bradavica, spremembe kože, nenavaden izcedek iz bradavice ali vztrajna bolečina.

Ne čakamo

Samopregledovanje je le del preventive, v Sloveniji so k sreči na voljo dobro organizirani presejalni programi, med njimi Dora, in sicer za zgodnje odkrivanje raka dojk. Na mamografski pregled so vsaki dve leti vabljene ženske med 50. in 69. letom. Presejanje je namenjeno ženskam, ki nimajo znakov bolezni: če ženska zatipa spremembo ali opazi druge nenavadne znake, ne sme čakati na naslednje vabilo v presejalni program, ampak se mora obrniti na svojega osebnega zdravnika, da jo napoti k specialistu.

Enkrat na mesec Samopregled je najbolje opraviti enkrat na mesec, približno ob istem času. Pri ženskah, ki imajo menstruacijo, je primeren čas nekaj dni po njenem začetku, ko so dojke običajno manj napete in občutljive. Ženske po menopavzi si izberejo določen dan v mesecu. Dojke najprej opazujemo pred ogledalom: dvignemo roke in pogledamo, ali so se spremenili njihova oblika, velikost ali koža. Pozorni smo na uvlečeno bradavico, spremembe kože ali nenavaden izcedek. Nato dojke pretipamo s konicami treh srednjih prstov – stoje, denimo pod prho, in tudi leže. Z nežnimi krožnimi gibi pregledamo celotno dojko, od ključnice do spodnjega roba dojke ter od prsnice do pazduhe.

Europa Donna letos namenja pozornost tudi mlajšim in aktivnim ženskam. Sporoča namreč, da zdravju ne smemo začeti namenjati pozornosti šele takrat, ko se približamo petdesetim. Zdrav življenjski slog, pozornost na spremembe v telesu in pravočasno obiskovanje zdravnika so pomembni v vseh življenjskih obdobjih. Med priporočili, ki so vedno v ospredju, so uravnotežena prehrana z veliko zelenjave, sadja, polnovrednih žit in stročnic, redna telesna dejavnost, vzdrževanje zdrave telesne mase, nekajenje in omejen vnos alkohola. Priporočila za odrasle predvidevajo vsaj 150 minut zmerne telesne dejavnosti na teden, na primer hitre hoje, kolesarjenja ali plavanja. Nobeno od teh priporočil seveda ne more z gotovostjo odgnati bolezni, lahko pa pripomore k zmanjševanju tveganja in boljšemu splošnemu zdravju.

Posebno sporočilo letošnjega rožnatega oktobra je tudi moč prijateljstva. Europa Donna poziva ženske, naj druga drugo spomnijo na samopregledovanje in preventivne preglede. Prav zgodnje odkrivanje ostaja ključno, tako so namreč možnosti zdravljenja praviloma boljše. Rožnati oktober je zato predvsem opomnik, da lahko za svoje zdravje veliko naredimo same in ob tem pomagamo tudi drugim. Sestri, materi, hčerki, teti, prijateljici, sodelavki.

Na mamografski pregled so vsaki dve leti vabljene ženske med 50. in 69. letom. FOTO: Science Photo Library/Getty Images