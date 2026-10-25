Pomanjkanje se razvija postopoma

Dnevi se krajšajo, sončne svetlobe je vse manj, naše telo pa je vse bolj odvisno od vitamina D, ki ga zaužijemo s prehrano ali prehranskimi dopolnili. Pomemben je predvsem za zdrave kosti in mišice, naše telo pa ga ob ustrezni izpostavljenosti soncu tvori tudi samo v koži. Toda jeseni in pozimi na naših geografskih širinah sončni žarki niso dovolj močni, da bi zagotovili zadostno tvorbo. Ker ga tudi s hrano težko zaužijemo dovolj, se velja z osebnim zdravnikom ali strokovnjakom pogovoriti o smiselnosti dodajanja.

Posebna priporočila

Vitamin D ima pomembno vlogo pri presnovi kalcija in fosforja ter pomaga telesu absorbirati kalcij iz hrane. Tako pripomore k ohranjanju zdravih kosti in zob, potreben pa je tudi za normalno delovanje mišic in imunskega sistema. Dolgotrajno pomanjkanje lahko povzroči motnje mineralizacije kosti, pri odraslih denimo osteomalacijo, pri starejših pa je povezano tudi z mišično oslabelostjo in večjim tveganjem za padce. Zadostna preskrbljenost je zato pomembna v vseh življenjskih obdobjih, še posebno pa pri starejših, pri katerih zlomi zaradi padcev pogosto prinesejo dolgotrajno okrevanje in izgubo samostojnosti.

Med najboljšimi viri so mastne morske ribe, denimo losos, sardine, skuša in sled, najdemo ga tudi v jajčnem rumenjaku in jetrih. FOTO: Shutterstock

Za pomanjkanje so dovzetnejši ljudje, ki se le malo zadržujejo na prostem, stanovalci domov za starejše ter starejši odrasli in posamezniki, ki zaradi zdravstvenih težav večino časa preživijo v zaprtih prostorih. Slovenske smernice za zadostno preskrbljenost z vitaminom D, ki jih je leta 2025 predstavil Nacionalni inštitut za javno zdravje, priporočajo odraslim dodajanje vitamina D3 v razširjenem zimskem času, od oktobra do aprila, v odmerku 800 do 1000 mednarodnih enot na dan, odmerek prilagajamo posameznim skupinam oziroma potrebam. Za starejše od 65 let tako priporočajo od 1000 do 2000 enot na dan. Ljudem, ki pretežno bivajo v zaprtih prostorih, in stanovalcem domov za starejše svetujejo dodajanje kar vse leto, posebna priporočila pa veljajo tudi za nosečnice, doječe matere ter čezmerno hranjene ali debele osebe.

Še vedno SPF Sončni zaščitni faktor zmanjšuje tvorbo vitamina D v koži, vendar je v običajnih okoliščinah praviloma ne prepreči popolnoma. Vitamin D nastaja v koži, ko to doseže ultravijolično sevanje tipa B. Sredstva za zaščito pred soncem to sevanje deloma oziroma pri pravilnem nanosu večinoma prestrežejo, zato se lahko zmanjša tudi tvorba vitamina D. Raziskave pa kažejo, da kremo običajno nanesemo v tanjšem sloju, kot je bila uporabljen pri laboratorijskih meritvah zaščitnega faktorja, poleg tega je zaščita pogosto nepopolna. Nekaj vitamina D se torej zanesljivo tvori tudi ob uporabi kreme. Vsekakor pa si velja zapomniti, da zaradi vitamina D ne opuščamo zaščite pred soncem! UV-sevanje namreč povečuje tveganje za kožnega raka in melanom ter pospešuje staranje kože.

Topen v maščobah

Nekaj vitamina D lahko zaužijemo z ustrezno prehrano, čeprav je tako težko zagotoviti zadostne količine. Med najboljšimi viri so mastne morske ribe, denimo losos, sardine, skuša in sled, najdemo ga tudi v jajčnem rumenjaku, jetrih in nekaterih živilih, obogatenih z vitaminom D. Pestra prehrana je pomemben del skrbi za zdravje, vendar, kot rečeno, predvsem v zimskih mesecih pri večini ljudi ni dovolj zanesljiv vir tega vitamina.

Odmerek prilagajamo glede na življenjske okoliščine in po priporočilu strokovnjaka. FOTO: Shutterstock

Ker so pripravki vitamina D na voljo v različnih oblikah in koncentracijah, je pred nakupom pomembno preveriti, koliko ga vsebuje posamezna kapsula ali kapljica. Kot rečeno, se priporočeni odmerki razlikujejo glede na starost in druge dejavnike, zato ne gre povečevati količine ali kombinirati več pripravkov na lastno pest, brez posveta in preverjanja vsebnosti učinkovine. Vitamin D je namreč topen v maščobah, zato se lahko ob dolgotrajnem čezmernem uživanju kopiči v telesu. Previsoki odmerki lahko povzročijo nevarno zvišanje ravni kalcija v krvi ter poškodbe ledvic in druge zaplete. Slovenske smernice za odrasle kot največji še dovoljeni dnevni odmerek navajajo 4000 mednarodnih enot, vendar to ni priporočilo, temveč zgornja meja!

Smernice odraslim priporočajo dodajanje vitamina D3 od oktobra do aprila v odmerku 800 do 1000 mednarodnih enot na dan.

In kako vemo, koliko vitamina D dodajati? Pri zdravih ljudeh rutinsko merjenje ravni vitamina D v krvi ni potrebno, če obstaja sum na pomanjkanje ali posebna zdravstvena indikacija, pa naj o smiselnosti preiskave in ustreznem odmerku presodi zdravnik.