  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MODNO

Pomlad bo francoska

Jakno, ki bo zaznamovala prihajajočo sezono, že vsi dobro poznamo.
Kombinacija bi bila brez jakne povsem umirjena in vsakdanja, tako pa je živahna, ženstvena in pomladno navdihujoča. Foto: Reserved

Kombinacija bi bila brez jakne povsem umirjena in vsakdanja, tako pa je živahna, ženstvena in pomladno navdihujoča. Foto: Reserved

V temnejši različici jo lahko nosimo čez celo leto. Foto: Mango

V temnejši različici jo lahko nosimo čez celo leto. Foto: Mango

To pomlad modne smernice napovedujejo, da bomo jakne iz tvida videvali res velikokrat. Foto: River Island

To pomlad modne smernice napovedujejo, da bomo jakne iz tvida videvali res velikokrat. Foto: River Island

Bela, nežna in večna Foto: Mango

Bela, nežna in večna Foto: Mango

Tilda Swinton v Chanelovi jakni pred letošnjo revijo v Parizu. Foto: Abdul Saboor/Reuters

Tilda Swinton v Chanelovi jakni pred letošnjo revijo v Parizu. Foto: Abdul Saboor/Reuters

Kombinacija bi bila brez jakne povsem umirjena in vsakdanja, tako pa je živahna, ženstvena in pomladno navdihujoča. Foto: Reserved
V temnejši različici jo lahko nosimo čez celo leto. Foto: Mango
To pomlad modne smernice napovedujejo, da bomo jakne iz tvida videvali res velikokrat. Foto: River Island
Bela, nežna in večna Foto: Mango
Tilda Swinton v Chanelovi jakni pred letošnjo revijo v Parizu. Foto: Abdul Saboor/Reuters
Daša Mavrič
 20. 2. 2026 | 18:00
2:37
A+A-

Ključni oziroma večni kosi so nam seveda dobro znani, a na nekatere vseeno pozabimo, in morda je ravno pri jakni iz tvida tako. Nima je namreč vsaka, a ko jo dobi, se vpraša, zakaj ji prostora v omari ni namenila že prej. Kultna jakna, ki si jo je prva zamislila Coco Chanel, je namreč kos, ki celoten videz povzdigne na bistveno višjo stopničko. V vsakodnevnih kavbojkah, črni ali beli majici in zgolj s takšno jakno delujemo urejeno, elegantno, sofisticirano in ženstveno.

V temnejši različici jo lahko nosimo čez celo leto. Foto: Mango
V temnejši različici jo lahko nosimo čez celo leto. Foto: Mango

In prav zato takšna jakna v resnici nikoli ne gre iz mode. Prvič jo je na modno sceno lansirala, kot rečeno, legendarna Coco Chanel že v petdesetih letih prejšnjega stoletja, vse do danes pa je ostala sinonim francoske elegance in brezčasnega sloga. Čeprav jih prvenstveno povezujemo z modno hišo Chanel, se jakne v tem slogu redno pojavljajo tudi na modnih brveh luksuznih znamk, kot so Balmain, Celine in Isabel Marant. In tudi v ponudbi bolj dostopnih znamk oblačil.

To pomlad modne smernice napovedujejo, da bomo jakne iz tvida videvali res velikokrat. Foto: River Island
To pomlad modne smernice napovedujejo, da bomo jakne iz tvida videvali res velikokrat. Foto: River Island

Na starih fotografijah lahko v jakni iz tvida vidimo oboževano princeso Diano, Brigitte Bardot in številne druge ikone elegance, zdaj pa so skrajšane jakne iz tvida prava uspešnica med številnimi ljubiteljicami mode, ki se rade spogledujejo z bolj romantičnimi kosi.

V vsakodnevnih kavbojkah, črni ali beli majici in zgolj s takšno jakno delujemo urejeno, elegantno, sofisticirano in ženstveno.

To pomlad modne smernice napovedujejo, da bomo jakne iz tvida videvali res velikokrat. Chanel je svoj prepoznavni kos znova postavil v ospredje in v središče pomladne kolekcije. Njihova različica za pomlad 2026 je ustvarjena iz lažje tkanine, mehkejših silhuet in s sodobnim pristopom, ki legendarne značilnosti znamke prepleta z moderno ter hkrati nosljivo estetiko.

Bela, nežna in večna Foto: Mango
Bela, nežna in večna Foto: Mango

Vračanju teksturiranih plasti so se pridružile tudi druge modne hiše. Balmain je v svoji pomladni ponudbi predstavil skrajšane tvid jakne z značilnimi okrasnimi gumbi in sofisticiranimi detajli, ki temu klasiku vdihujejo novo energijo.

Tilda Swinton v Chanelovi jakni pred letošnjo revijo v Parizu. Foto: Abdul Saboor/Reuters
Tilda Swinton v Chanelovi jakni pred letošnjo revijo v Parizu. Foto: Abdul Saboor/Reuters

Zaradi velikega povpraševanja je bilo le vprašanje časa, kdaj bodo svoje različice tvida predstavile tudi priljubljene dostopne znamke in seveda se je to zgodilo, še preden smo ugotovile, da takšno jakno potrebujemo. Danes jih najdemo v širokem razponu slogov in cen, od klasičnih interpretacij ikoničnega modela do dostopnejših različic, ki pričarajo ta prepoznavni chanelovski slog.

Več iz teme

modajaknatvidFrancija
ZADNJE NOVICE
18:12
Novice  |  Svet
TRAGEDIJA

Skrajne vremenske razmere v sosednjih državah, 29-letnika do smrti povozil plug

Tudi na severu Avstrije danes obilno sneženje, obalna mesta v Dalmaciji spet pod vodo.
20. 2. 2026 | 18:12
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: iskali bomo udobje, varnost in užitke

Jutrišnja konjunkcija Saturna in Neptuna poudarja potrebo po združevanju sanj in praktičnosti.
20. 2. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
MODNO

Pomlad bo francoska

Jakno, ki bo zaznamovala prihajajočo sezono, že vsi dobro poznamo.
Daša Mavrič20. 2. 2026 | 18:00
17:54
Novice  |  Svet
CARINE

Bodo ZDA vračale milijarde? Trumpovim carinam nasprotovala tudi sodnika, ki ju je imenoval sam

Republikanski predsednik je v pričakovanju odločitve pritiskal na sodišče in trdil, da bi bila razveljavitev carin katastrofa.
20. 2. 2026 | 17:54
17:46
Bulvar  |  Zanimivosti
SAJ NI RES, PA JE

Gol moški ukradel reševalno vozilo s pacientko vred, nato 40 minut bežal pred policijo

V zadnjem delu vozila sta bila takrat dva reševalca in bolnica, ki so jo nameščali na nosila.
20. 2. 2026 | 17:46
17:22
Novice  |  Slovenija
VREMENSKE RAZMERE

Snegolom, prometne motnje in izpad elektrike: Ste na mobilni telefon prejeli izredno opozorilo?

Zaradi podiranja dreves in nevarnih razmer na cestah so oblasti prebivalcem svetovale, naj se izogibajo nepotrebnim potem ter, če je mogoče, ostanejo doma.
Kaja Grozina20. 2. 2026 | 17:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki