Pomlad bo francoska

Ključni oziroma večni kosi so nam seveda dobro znani, a na nekatere vseeno pozabimo, in morda je ravno pri jakni iz tvida tako. Nima je namreč vsaka, a ko jo dobi, se vpraša, zakaj ji prostora v omari ni namenila že prej. Kultna jakna, ki si jo je prva zamislila Coco Chanel, je namreč kos, ki celoten videz povzdigne na bistveno višjo stopničko. V vsakodnevnih kavbojkah, črni ali beli majici in zgolj s takšno jakno delujemo urejeno, elegantno, sofisticirano in ženstveno.

V temnejši različici jo lahko nosimo čez celo leto. Foto: Mango

In prav zato takšna jakna v resnici nikoli ne gre iz mode. Prvič jo je na modno sceno lansirala, kot rečeno, legendarna Coco Chanel že v petdesetih letih prejšnjega stoletja, vse do danes pa je ostala sinonim francoske elegance in brezčasnega sloga. Čeprav jih prvenstveno povezujemo z modno hišo Chanel, se jakne v tem slogu redno pojavljajo tudi na modnih brveh luksuznih znamk, kot so Balmain, Celine in Isabel Marant. In tudi v ponudbi bolj dostopnih znamk oblačil.

To pomlad modne smernice napovedujejo, da bomo jakne iz tvida videvali res velikokrat. Foto: River Island

Na starih fotografijah lahko v jakni iz tvida vidimo oboževano princeso Diano, Brigitte Bardot in številne druge ikone elegance, zdaj pa so skrajšane jakne iz tvida prava uspešnica med številnimi ljubiteljicami mode, ki se rade spogledujejo z bolj romantičnimi kosi.

V vsakodnevnih kavbojkah, črni ali beli majici in zgolj s takšno jakno delujemo urejeno, elegantno, sofisticirano in ženstveno.

To pomlad modne smernice napovedujejo, da bomo jakne iz tvida videvali res velikokrat. Chanel je svoj prepoznavni kos znova postavil v ospredje in v središče pomladne kolekcije. Njihova različica za pomlad 2026 je ustvarjena iz lažje tkanine, mehkejših silhuet in s sodobnim pristopom, ki legendarne značilnosti znamke prepleta z moderno ter hkrati nosljivo estetiko.

Bela, nežna in večna Foto: Mango

Vračanju teksturiranih plasti so se pridružile tudi druge modne hiše. Balmain je v svoji pomladni ponudbi predstavil skrajšane tvid jakne z značilnimi okrasnimi gumbi in sofisticiranimi detajli, ki temu klasiku vdihujejo novo energijo.

Tilda Swinton v Chanelovi jakni pred letošnjo revijo v Parizu. Foto: Abdul Saboor/Reuters

Zaradi velikega povpraševanja je bilo le vprašanje časa, kdaj bodo svoje različice tvida predstavile tudi priljubljene dostopne znamke in seveda se je to zgodilo, še preden smo ugotovile, da takšno jakno potrebujemo. Danes jih najdemo v širokem razponu slogov in cen, od klasičnih interpretacij ikoničnega modela do dostopnejših različic, ki pričarajo ta prepoznavni chanelovski slog.