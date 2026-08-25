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Poskrbeli za nepozaben žur

Deset dni dogajanja se je končalo z množičnim obiskom in koncerti, ki so publiko dvignili na noge.
Jan Plestenjak je poskrbel za pravo koncertno evforijo. FOTO: MARKO PLETERSKI

Jan Plestenjak je poskrbel za pravo koncertno evforijo. FOTO: MARKO PLETERSKI

Dejan Vunjak je bil eden od glasbenih vrhuncev nedeljskega večera. FOTO: MARKO PLETERSKI

Dejan Vunjak je bil eden od glasbenih vrhuncev nedeljskega večera. FOTO: MARKO PLETERSKI

Na Krasu se je zbrala večtisočglava množica. FOTO: MARKO PLETERSKI

Na Krasu se je zbrala večtisočglava množica. FOTO: MARKO PLETERSKI

Jan Plestenjak je poskrbel za pravo koncertno evforijo. FOTO: MARKO PLETERSKI
Dejan Vunjak je bil eden od glasbenih vrhuncev nedeljskega večera. FOTO: MARKO PLETERSKI
Na Krasu se je zbrala večtisočglava množica. FOTO: MARKO PLETERSKI
Kaja Grozina
 25. 8. 2026 | 17:30
3:22
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Na Krasu je bilo minuli konec tedna vse v znamenju dobre hrane, vina in glasbe. 54. Praznik terana in pršuta je po desetih dneh dogajanja v Dutovljah doživel veliki finale, ki je privabil množice obiskovalcev. Organizatorji ocenjujejo, da se je na različnih dogodkih zvrstilo približno 15.000 ljudi, vrhunec pa sta bila razprodan WineRun ter nabito polno glavno prizorišče. Praznovanje se je začelo s slavnostnim odprtjem v Sežani, nato pa se je dogajanje preselilo na več lokacij po Krasu. Obiskovalci so lahko izbirali med kulinaričnimi, vinskimi, kulturnimi, športnimi in glasbenimi vsebinami, vse skupaj pa je vrhunec doseglo v Dutovljah, kjer je bilo ob koncu tedna skoraj težko najti prost kotiček. Organizatorji niso skrivali zadovoljstva, saj so bili zelo dobro obiskani tudi dogodki med tednom, odzivi obiskovalcev pa so po njihovih besedah presegli pričakovanja.

Dejan Vunjak je bil eden od glasbenih vrhuncev nedeljskega večera. FOTO: MARKO PLETERSKI
Dejan Vunjak je bil eden od glasbenih vrhuncev nedeljskega večera. FOTO: MARKO PLETERSKI

Kraška publika je fantastična

Za sobotni večer je poskrbel zvezdniški glasbeni program. Na oder so stopili Etherea, Jan Plestenjak in Elvis Jackson, množica pod odrom pa je pokazala, da je Kras še kako željan velikih koncertov. Nad vzdušjem ni skrival navdušenja niti Plestenjak, ki je po nastopu na družbenih omrežjih objavil utrinke polnega prizorišča in zapisal: »Kras ... Dutovlje ... Kakšna energija. Po mnogih letih smo bili skupaj – nepozabno.«

Ljudje plešejo, se veselijo, roke so v zraku. Nepopisno lep občutek.

Niti nedelja ni razočarala. Takrat je v ospredje stopila bolj tradicionalna plat praznika. Kraška vas je združila lokalne ponudnike, obrtnike in pridelovalce, obiskovalci so okušali teran, spremljali povorko kraških voz in kulturni program, za glasbeni zaključek pa so poskrbeli Lisjaki ter Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Vunjak je po koncertu poudaril, da mu veliko pomeni nastop na dogodku s tako dolgo tradicijo. »Kraška publika je fantastična. Ljudje plešejo, se veselijo, roke so v zraku. Nepopisno lep občutek,« je povedal.

Na Krasu se je zbrala večtisočglava množica. FOTO: MARKO PLETERSKI
Na Krasu se je zbrala večtisočglava množica. FOTO: MARKO PLETERSKI

Med najbolj obiskanimi dogodki je bil WineRun Teran, ki je bil razprodan. Prav ta je šport povezal s kraško pokrajino, kulinariko in vinom ter znova pokazal, da Praznik terana in pršuta že zdavnaj ni več le lokalna prireditev. Obiskovalci so prihajali z različnih koncev Slovenije, organizatorji pa poudarjajo, da jih veseli predvsem dejstvo, da se praznik uspešno približuje tudi mlajšim generacijam. Čeprav se je 54. izvedba komaj končala, so misli že usmerjene v prihodnje leto. Organizatorji napovedujejo še večjo povorko in dve novi trasi za WineRun, nekaj novosti pa za zdaj še skrivajo. 55. Praznik terana in pršuta bo 7. in 8. avgusta prihodnje leto. Po 54 letih ostaja recept očitno enak: kraška tradicija, dobra kapljica, pršut, glasba in občinstvo, ki se vsako leto znova vrača. Glede na odzive bo prihodnje leto Kras znova pokal po šivih. K. G.

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glasbaprireditevkoncertKrasDutovlje
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