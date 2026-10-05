Posode za vodo in hrano pomijemo vsak dan

Čistoča je pomemben del skrbi za hišne živali, saj vpliva na njihovo zdravje, počutje in varnost. Pri vzdrževanju njihovega okolja je pomembno, da redno čistimo predmete in prostore, s katerimi so živali vsak dan v stiku, in tako zaščitimo njih, sebe ter druge člane gospodinjstva.

Pri čiščenju mačjega stranišča ne uporabljajte razkužil.

Posode za hrano in vodo je treba z vročo vodo in detergentom pomiti vsak dan. Namesto plastičnih je bolje izbrati tiste iz nerjavečega jekla, saj se v praskah na plastiki nabirajo mikrobi. Ovratnico ali oprsnico in povodec je priporočljivo oprati vsaj enkrat na dva tedna. Položimo jih v vrečko za perilo z zadrgo in ju operimo pri temperaturi najmanj 60 stopinj Celzija. Igrače, s katerimi se žival igra vsak dan, je treba prati pogosteje, druge na nekaj tednov. Pomembno je, da uporabljamo detergent, ki je varen za hišne ljubljenčke. Nekatere igrače lahko operemo v pomivalnem pri nižji, mehkejše v pralnem stroju pri višji temperaturi. Plastične igrače je najbolje oprati ročno.

Na ležiščih se nabirajo bakterije in glivice, pa tudi pršice, bolhe in klopi, ki jih živali prinesejo od zunaj. Pred pranjem odejo oziroma posteljnino otresimo ali posesajmo dlake, nato jo operimo v pralnem stroju in dobro izperimo s čisto vodo, ne uporabljajmo mehčalca.

Če mačka svoje potrebe opravlja v notranjem stranišču, je treba iztrebke odstraniti takoj, grudice urina pa vsaj dvakrat na dan. Temeljito čiščenje mačjega stranišča je priporočljivo vsaj enkrat na teden. Pri tem ne uporabljajte razkužil, saj so lahko nekatere njihove sestavine za mačke strupene. Stranišče je priporočljivo oprati s toplo vodo in blagim detergentom za pomivanje posode.

Ne pozabimo na kletke

Iz bivališča hrčka ali kunca vsak dan odstranjujmo umazano steljo ter ostanke hrane. Posode za hrano in vodo operimo vsak dan, celotno bivališče pa temeljiteje očistimo enkrat na teden. Odstranimo umazano steljo, očistimo dno in druge površine ter jih, preden dodamo svežo steljo, dobro posušimo. Del stare, čiste stelje je smiselno vrniti v bivališče, saj znan vonj živalim pomaga blažiti stres. Uporabljajmo blaga čistila, ki so varna za živali, površine dobro sperimo.

Ležišča, povodce in oprsnice je najbolje prati z naravnimi detergenti.

Posode v ptičji kletki je najbolje vsak dan oprati s toplo vodo in blagim detergentom ter jih nato dobro sprati, celo kletko pa natančno očistiti vsaj enkrat na teden. Očistimo dno, rešetke, gredi in druge površine, s katerimi je ptica v stiku. Izogibajmo se uporabi močnih kemikalij, razkužil in dišečih čistil, saj lahko njihovi hlapi škodujejo ptičjim dihalom.

Boljše od plastičnih so posode iz nerjavečega jekla. FOTO: Kinga Krzeminska7Getty Images