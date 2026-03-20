REDNE NADGRADNJE

Posodobimo telefone

Če uporabljamo android od različice 12 naprej ali Applov ios 26, bomo sprejemali tudi obvestila sistema si-alarm.
Takole je videti obvestilo sistema si-alarm. FOTO: MDP

Obvestila si-alarm bomo prejemali ob naravnih in drugih večjih nesrečah, industrijskih in okoljskih incidentih ter v drugih kriznih situacijah, ko je nujno hitro ukrepanje. FOTO: Leon Vidic

Posodobitev programske opreme v androidu 16 FOTO: Staš Ivanc

Staš Ivanc
 20. 3. 2026 | 17:00
4:16
Jeseni lani smo Slovenci, no, vsaj nekateri, na mobilne telefone prejeli testno obvestilo centralnega sistema za obveščanje in alarmiranje si-alarm. Tovrstna obvestila, ki bi se morala pojaviti, tudi če v telefonu ni SIM-kartice ali je v tihem načinu delovanja, nas bodo v prihodnje obveščala o naravnih nesrečah in drugih neposrednih ali prihajajočih nevarnostih ter ukrepih. Marsikdo se je med nedavno snežno ujmo na vzhodu države čudil, zakaj ni na telefon prejel obvestila o izrednih razmerah, a tedaj ni bila težava v delovanju sistema ali zastarelem operacijskem sistemu telefona, ampak preprosto operaterji niso dobili ukaza za pošiljanje obvestila. V Telekomu Slovenije, ki je bil na javnem razpisu izbran za vzpostavitev in upravljanje centralnega sistema si-alarm, so pojasnili, da sporočila na mobilne telefone pošilja uprava za zaščito in reševanje (URSZR), ki pa se ji sneg, ki je lomil drevesa, trgal električne kable in podiral daljnovode, očitno ni zdel dovolj resen za sklic izrednih razmer.

Prejmejo jih tako prebivalci kot tudi obiskovalci Slovenije iz tujine.

Posodobimo operacijski sistem

Kakor koli že, telekomovci ponovno opozarjajo uporabnike pametnih telefonov, naj poskrbijo za redne nadgradnje operacijskih sistemov ios in android, sicer se obvestila ne bodo mogla pojaviti. Pri Googlovem androidu je dovolj že, če imamo na telefonu naloženo od verzije 12 naprej (aktualna različica nosi številko 16), pri Applu pa bo treba namestiti aktualni ios 26, ki deluje na iphonih od modela 11 dalje. Torej ni potrebe po nakupu novega pametnega telefona. Večina telefonov, izdelanih po letu 2019, že podpira prejem sporočil si-alarm, le posodobiti jih je treba na ustrezno verzijo operacijskega sistema.

Prejemanje sporočil je anonimno, samodejno in brezplačno.

Najbolje je seveda, če imamo nastavljeno samodejno posodabljanje operacijskega sistema oziroma varnostnih popravkov. Tako Apple kot androidni proizvajalci telefonov zadnja leta obljubljajo štiri, pet ali šest let rednih posodobitev in popravkov. Težava pa je, da nekateri uporabniki ne zaupajo proizvajalcem ravno najbolj in nočejo imeti na telefonu najnovejše različice takoj, ko je na voljo, ampak raje počakajo, da pride še nekaj popravkov. Številne uporabnike Applovih iphonov je namreč že večkrat zmotilo, da Apple z novim operacijskim sistemom rad upočasni delovanje starejših modelov iphonov. Uradno zaradi tega, da jih ne bi preobremenjeval, neuradno pa zato, da bi jih prepričal v nakup superzmogljivega zadnjega modela.

Posodobitev programske opreme v androidu 16 FOTO: Staš Ivanc
Kako deluje si-alarm

Si-alarm temelji na tehnologiji celičnega oddajanja (Cell Broadcast oz. CB), ki v nasprotju s sporočili SMS omogoča hitro in zanesljivo prejemanje potisnih sporočil vsem uporabnikom mobilnih telefonov na določenem geografskem območju. Prejemanje obvestil je za uporabnika anonimno, samodejno in brezplačno, zanj se ni treba registrirati ali namestiti aplikacijo niti ne potrebujemo dostopa do podatkovne povezave. Opozorilna potisna sporočila se ne pošiljajo na konkretne številke mobilnih telefonov, prejmejo jih uporabniki, ki so na določenem območju. Sporočila so posredovana ob naravnih in drugih večjih nesrečah (potresi, poplave, požari), industrijskih in okoljskih incidentih ter v drugih kriznih situacijah, ko je nujno hitro ukrepanje, in seveda ob testih delovanja sistema. Prejmejo jih tako prebivalci kot tudi obiskovalci Slovenije iz tujine. Sporočila so posredovana v slovenščini in angleščini, na območjih narodnih skupnosti tudi v italijanščini oziroma madžarščini.

Sistem ne uporablja ali zahteva osebnih podatkov prejemnikov obvestil.

Torej, le preverimo, ali je naš telefon posodobljen. V iosu gremo na Nastavitve, Splošno in Posodobitve, v androidu pa prav tako na Nastavitve, Sistem in Posodobitve programske opreme ter ročno posodobimo sistem oziroma izberemo samodejno posodabljanje. Preprosto kot pasulj.

Sistem je vzpostavljen v sodelovanju med Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR), ministrstvom za digitalno preobrazbo, Telekomom Slovenije in drugimi mobilnimi operaterji v Sloveniji (A1, Telemach in T-2).

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
