Posodobimo telefone

Jeseni lani smo Slovenci, no, vsaj nekateri, na mobilne telefone prejeli testno obvestilo centralnega sistema za obveščanje in alarmiranje si-alarm. Tovrstna obvestila, ki bi se morala pojaviti, tudi če v telefonu ni SIM-kartice ali je v tihem načinu delovanja, nas bodo v prihodnje obveščala o naravnih nesrečah in drugih neposrednih ali prihajajočih nevarnostih ter ukrepih. Marsikdo se je med nedavno snežno ujmo na vzhodu države čudil, zakaj ni na telefon prejel obvestila o izrednih razmerah, a tedaj ni bila težava v delovanju sistema ali zastarelem operacijskem sistemu telefona, ampak preprosto operaterji niso dobili ukaza za pošiljanje obvestila. V Telekomu Slovenije, ki je bil na javnem razpisu izbran za vzpostavitev in upravljanje centralnega sistema si-alarm, so pojasnili, da sporočila na mobilne telefone pošilja uprava za zaščito in reševanje (URSZR), ki pa se ji sneg, ki je lomil drevesa, trgal električne kable in podiral daljnovode, očitno ni zdel dovolj resen za sklic izrednih razmer.

FOTO: Leon Vidic

Posodobimo operacijski sistem

Kakor koli že, telekomovci ponovno opozarjajo uporabnike pametnih telefonov, naj poskrbijo za redne nadgradnje operacijskih sistemov ios in android, sicer se obvestila ne bodo mogla pojaviti. Pri Googlovem androidu je dovolj že, če imamo na telefonu naloženo od verzije 12 naprej (aktualna različica nosi številko 16), pri Applu pa bo treba namestiti aktualni ios 26, ki deluje na iphonih od modela 11 dalje. Torej ni potrebe po nakupu novega pametnega telefona. Večina telefonov, izdelanih po letu 2019, že podpira prejem sporočil si-alarm, le posodobiti jih je treba na ustrezno verzijo operacijskega sistema.

Najbolje je seveda, če imamo nastavljeno samodejno posodabljanje operacijskega sistema oziroma varnostnih popravkov. Tako Apple kot androidni proizvajalci telefonov zadnja leta obljubljajo štiri, pet ali šest let rednih posodobitev in popravkov. Težava pa je, da nekateri uporabniki ne zaupajo proizvajalcem ravno najbolj in nočejo imeti na telefonu najnovejše različice takoj, ko je na voljo, ampak raje počakajo, da pride še nekaj popravkov. Številne uporabnike Applovih iphonov je namreč že večkrat zmotilo, da Apple z novim operacijskim sistemom rad upočasni delovanje starejših modelov iphonov. Uradno zaradi tega, da jih ne bi preobremenjeval, neuradno pa zato, da bi jih prepričal v nakup superzmogljivega zadnjega modela.

Posodobitev programske opreme v androidu 16 FOTO: Staš Ivanc

Kako deluje si-alarm

Si-alarm temelji na tehnologiji celičnega oddajanja (Cell Broadcast oz. CB), ki v nasprotju s sporočili SMS omogoča hitro in zanesljivo prejemanje potisnih sporočil vsem uporabnikom mobilnih telefonov na določenem geografskem območju. Prejemanje obvestil je za uporabnika anonimno, samodejno in brezplačno, zanj se ni treba registrirati ali namestiti aplikacijo niti ne potrebujemo dostopa do podatkovne povezave. Opozorilna potisna sporočila se ne pošiljajo na konkretne številke mobilnih telefonov, prejmejo jih uporabniki, ki so na določenem območju. Sporočila so posredovana ob naravnih in drugih večjih nesrečah (potresi, poplave, požari), industrijskih in okoljskih incidentih ter v drugih kriznih situacijah, ko je nujno hitro ukrepanje, in seveda ob testih delovanja sistema. Prejmejo jih tako prebivalci kot tudi obiskovalci Slovenije iz tujine. Sporočila so posredovana v slovenščini in angleščini, na območjih narodnih skupnosti tudi v italijanščini oziroma madžarščini.

Torej, le preverimo, ali je naš telefon posodobljen. V iosu gremo na Nastavitve, Splošno in Posodobitve, v androidu pa prav tako na Nastavitve, Sistem in Posodobitve programske opreme ter ročno posodobimo sistem oziroma izberemo samodejno posodabljanje. Preprosto kot pasulj.