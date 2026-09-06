Postal sem blagovna znamka

MATJAŽ JAVŠNIK

Humor razelektri, razoroži še najbolj zadrto osebo, pravi in še, da je treba uživati in se darovati v slehernem trenutku, ki ti je dan.

Njegova energija je kljub življenjskim preizkušnjam ostala neposredna, radovedna in nemirna. Po infarktu leta 2023 se ni odločil za umik, temveč se je vrnil k ustvarjanju in novim projektom. Danes o smrti govori brez strahu, o svobodi brez romantiziranja, o humorju kot orožju proti zagrenjenosti in o umetnosti kot razlagi sveta. Na odru predstavlja Norišnico, novo avtorsko monokomedijo, v kateri skozi humor secira slovenske navade, razvade in vsakdan, septembra pa bo v Murski Soboti prvič zaživel StoryLand International Film Festival, katerega idejni pobudnik in organizator je. V Prekmurje bo ...