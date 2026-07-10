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Pot do sprostitve: odpravimo blokade

Čakre uravnavajo naše telesno, čustveno in duhovno zdravje, a če so blokirane, nam prinašajo težave.
Asane so namenjene stimulaciji določene čakre. FOTO: Oleg Breslavtsev/Getty Images

Asane so namenjene stimulaciji določene čakre. FOTO: Oleg Breslavtsev/Getty Images

Tudi zvočna terapija spodbuja sprostitev. FOTO: Dobrila Vignjevic/Getty Images

Tudi zvočna terapija spodbuja sprostitev. FOTO: Dobrila Vignjevic/Getty Images

Predstavljajmo si, kako svetloba prežema in čisti vsako čakro. FOTO: Ekaterina Goncharova/Getty Images

Predstavljajmo si, kako svetloba prežema in čisti vsako čakro. FOTO: Ekaterina Goncharova/Getty Images

Eterična olja lahko uporabimo pri masaži ali aromaterapiji. FOTO: Oleksandra Yagello/Getty Images

Eterična olja lahko uporabimo pri masaži ali aromaterapiji. FOTO: Oleksandra Yagello/Getty Images

Asane so namenjene stimulaciji določene čakre. FOTO: Oleg Breslavtsev/Getty Images
Tudi zvočna terapija spodbuja sprostitev. FOTO: Dobrila Vignjevic/Getty Images
Predstavljajmo si, kako svetloba prežema in čisti vsako čakro. FOTO: Ekaterina Goncharova/Getty Images
Eterična olja lahko uporabimo pri masaži ali aromaterapiji. FOTO: Oleksandra Yagello/Getty Images
Ema Bubanj
 10. 7. 2026 | 20:00
4:27
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Vsakdo se je že kdaj počutil izčrpanega, brez energije ali bil slabe volje brez pravega razloga. Včasih so ti občutki posledica blokad v našem energijskem telesu, ki jih v vzhodnjaških tradicijah poznamo kot čakre. Čakre so energetski centri, ki uravnavajo različne vidike našega telesnega, čustvenega in duhovnega zdravja. Ko so te energetske točke blokirane, lahko občutimo različne fizične, čustvene in duševne težave.

Različni znaki

Vsaka od sedmih glavnih čaker je povezana z določenimi telesnimi funkcijami in čustvenimi stanji, blokade pa povzročajo različne simptome, ki jih je pomembno prepoznati. Korenska čakra (muladhara) je na dnu hrbtenice in je povezana z občutkom varnosti in prizemljenosti. Blokada v tej čakri se lahko kaže z občutki strahu, tesnobe, negotovosti ali finančnimi težavami. Telesni simptomi so bolečine v spodnjem delu hrbta, težave s črevesjem in težave s stopali. Sakralna čakra (svadhisthana) je povezana s kreativnostjo, spolnostjo in čustvi. Blokada prinaša čustveno nestabilnost, težave v odnosih, pomanjkanje ustvarjalnosti ali spolne težave. Telesni znaki lahko vključujejo težave z reproduktivnimi organi, ledvicami in mehurjem. Solarni pleksus (manipura) je center naše moči in samozavesti. Blokada se lahko kaže kot nizka samozavest, občutki nemoči, težave pri sprejemanju odločitev in pomanjkanje motivacije. Med telesnimi znaki so značilne težave s prebavo, jetri in trebušno slinavko.

Eterična olja lahko uporabimo pri masaži ali aromaterapiji. FOTO: Oleksandra Yagello/Getty Images
Eterična olja lahko uporabimo pri masaži ali aromaterapiji. FOTO: Oleksandra Yagello/Getty Images

Srčna čakra (anahata) je povezana z ljubeznijo, sočutjem in odnosi. Blokada se pokaže kot težave pri izražanju ljubezni, občutki osamljenosti, zamere in težave v odnosih. Fizični simptomi lahko vključujejo težave s srcem, pljuči in zgornjim delom hrbta. Grlena čakra (vishuddha) je center komunikacije in izražanja. Blokada prinaša težave pri izražanju, strah pred govorjenjem, občutke neizraženosti in težave s poslušanjem drugih, med telesnimi znaki pa opazimo težave z grlom, ščitnico in vratom. Tretje oko (ajna) je center intuicije in duhovnega vpogleda. Blokado prepoznamo po težavah pri sprejemanju intuitivnih sporočil, pomanjkanju jasnosti, zmedenosti in težavah s koncentracijo. Med telesnimi znaki so glavoboli ter težave z očmi in sinusi. Kronska čakra (sahasrara) je povezana z duhovno povezanostjo in višjo zavestjo. Blokada se pokaže kot odtujenost, pomanjkanje duhovnega namena, depresija in občutek brezupa. Fizični simptomi so težave s spanjem in s centralnim živčnim sistemom ter glavoboli.

Pot do sprostitve

Sprostitev blokiranih čaker zahteva celosten pristop, ki vključuje telesne, čustvene in duhovne tehnike. Meditacija in vizualizacija, denimo, lahko pomagata pri tem. Predstavljajmo si, kako svetloba prežema in čisti vsako čakro, pri čemer se osredotočimo na določeno barvo, ki je povezana z vsako čakro (rdeča za korensko, oranžna za sakralno, rumena za solarni pleksus, zelena za srčno, modra za grleno, indigo za tretje oko in vijolična za krono). Joga je odličen način za sprostitev blokiranih čaker, saj združuje telesne vaje, dihalne tehnike in meditacijo. Vsaka asana je namenjena stimulaciji določene čakre, kar pomaga pri sproščanju blokad.

Predstavljajmo si, kako svetloba prežema in čisti vsako čakro. FOTO: Ekaterina Goncharova/Getty Images
Predstavljajmo si, kako svetloba prežema in čisti vsako čakro. FOTO: Ekaterina Goncharova/Getty Images

Pomagajo lahko tudi kristali in eterična olja. Na primer, ametist je odličen za kronsko čakro, medtem ko je roževec primeren za srčno. Eterična olja, kot so sivka, sandalovina in poprova meta, lahko uporabimo pri masaži ali aromaterapiji. Zvočna terapija z uporabo tibetanskih skled, gongov ali manter prav tako spodbuja sprostitev. Vsaka čakra se odziva na določeno frekvenco, zato lahko zvočna terapija pomaga uravnovesiti energetske centre.

Tudi zvočna terapija spodbuja sprostitev. FOTO: Dobrila Vignjevic/Getty Images
Tudi zvočna terapija spodbuja sprostitev. FOTO: Dobrila Vignjevic/Getty Images

Blokirane čakre lahko močno vplivajo na naše življenje, vendar lahko z ustreznimi tehnikami znova vzpostavimo ravnovesje in izboljšamo svoje telesno, čustveno in duhovno zdravje ter zaživimo polno življenje, ključno pa je, da najprej prepoznamo znake blokad.

Vsaka od sedmih glavnih čaker je povezana z določenimi telesnimi funkcijami in čustvenimi stanji.

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