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Povezani z naravo

Naravni elementi, ki nas najbolj privlačijo, nam vračajo energijo
Pripadnike ognjenih znakov pogosto vleče k sončnim krajem. FOTO: Curly_photo/Getty Images

Pripadnike ognjenih znakov pogosto vleče k sončnim krajem. FOTO: Curly_photo/Getty Images

Dvojčka, tehtnica in vodnar ljubijo odprte prostore, kjer lahko uživajo v svežem zraku in širnem nebu. FOTO: Lilly Roadstones/Getty Images

Dvojčka, tehtnica in vodnar ljubijo odprte prostore, kjer lahko uživajo v svežem zraku in širnem nebu. FOTO: Lilly Roadstones/Getty Images

Bik, devica in kozorog so tesno povezani z zemljo. FOTO: Kathrin Ziegler/Getty Images

Bik, devica in kozorog so tesno povezani z zemljo. FOTO: Kathrin Ziegler/Getty Images

Rak, škorpijon in ribi so globoko povezani z vodo in njenimi skrivnostmi. FOTO: Ira T. Nicolai/Getty Images

Rak, škorpijon in ribi so globoko povezani z vodo in njenimi skrivnostmi. FOTO: Ira T. Nicolai/Getty Images

Pripadnike ognjenih znakov pogosto vleče k sončnim krajem. FOTO: Curly_photo/Getty Images
Dvojčka, tehtnica in vodnar ljubijo odprte prostore, kjer lahko uživajo v svežem zraku in širnem nebu. FOTO: Lilly Roadstones/Getty Images
Bik, devica in kozorog so tesno povezani z zemljo. FOTO: Kathrin Ziegler/Getty Images
Rak, škorpijon in ribi so globoko povezani z vodo in njenimi skrivnostmi. FOTO: Ira T. Nicolai/Getty Images
N. N.
 12. 6. 2026 | 18:00
3:16
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Astrologija je starodavna veda, ki že tisočletja fascinira človeštvo. Njena moč ni le v napovedovanju prihodnosti, temveč tudi v globokem razumevanju narave in našega mesta v njej. Vsak astrološki znak ima edinstveno povezavo z naravnimi elementi, kar nam pomaga razumeti, kako se usklajujemo z okoljem okrog nas. Razumevanje naše astrološke povezanosti z naravo nam lahko pomaga najti ravnovesje v življenju. Ko se zavedamo, kateri naravni elementi nas najbolj privlačijo in polnijo z energijo, lahko bolje uskladimo svoje dejavnosti in okolje s svojimi notranjimi potrebami. Ne glede na to, ali nas privlačijo gore, gozdovi, morje ali odprti prostori, nam astrologija ponuja vpogled v to, kako lahko najdemo harmonijo z naravnim svetom in posledično tudi sami s seboj. Z razumevanjem te povezave lahko bolje izkoristimo svoje potenciale in živimo bolj izpolnjeno življenje.​

Ne glede na to, ali nas privlačijo gore, gozdovi, morje ali odprti prostori, nam astrologija ponuja vpogled v to, kako lahko najdemo harmonijo z naravnim svetom in posledično tudi sami s seboj.

Ognjeni znaki

Oven, lev in strelec so ognjeni znaki. Njihova energija je močna, strastna in dinamična, kar se odraža tudi v njihovi povezanosti z naravo. Pripadnike ognjenih znakov pogosto vleče k sončnim krajem, kjer lahko črpajo energijo iz sončne svetlobe. Njihova narava jih vleče k pustolovščinam in raziskovanju, to pa jih pogosto vodi v gore, puščave in druge divje pokrajine, kjer lahko sprostijo svojo notranjo moč.

Dvojčka, tehtnica in vodnar ljubijo odprte prostore, kjer lahko uživajo v svežem zraku in širnem nebu. FOTO: Lilly Roadstones/Getty Images
Dvojčka, tehtnica in vodnar ljubijo odprte prostore, kjer lahko uživajo v svežem zraku in širnem nebu. FOTO: Lilly Roadstones/Getty Images

Zemeljski znaki

Bik, devica in kozorog so tesno povezani z zemljo in njenimi ritmi. Rojeni v zemeljskih znamenjih cenijo stabilnost in varnost, ki jo ponuja narava. Pogosto jih najdemo na vrtovih, v gozdovih ali na kmetijah, saj se tam počutijo najbolj domače. Njihova povezanost z zemljo jim daje sposobnost, da ustvarjajo in vzdržujejo, kar se odraža v njihovi ljubezni do vrtnarjenja, kmetovanja in drugih dejavnosti, ki zahtevajo potrpežljivost in vztrajnost.

Bik, devica in kozorog so tesno povezani z zemljo. FOTO: Kathrin Ziegler/Getty Images
Bik, devica in kozorog so tesno povezani z zemljo. FOTO: Kathrin Ziegler/Getty Images

Zračni znaki

Dvojčka, tehtnica in vodnar so znani po intelektualni radovednosti in želji po svobodi. Njihova povezanost z naravo se kaže v njihovi ljubezni do odprtih prostorov, kjer lahko uživajo v širnem nebu. Ljudi, rojene v zračnih znamenjih, pogosto privlačijo kraji z razgledi, torej hribi in gore, kjer lahko občutijo svobodo, ki jo prinaša zrak. Njihova narava jih pogosto vodi k dejavnostim, kot so jadranje, letenje in pohodništvo.

Rak, škorpijon in ribi so globoko povezani z vodo in njenimi skrivnostmi. FOTO: Ira T. Nicolai/Getty Images
Rak, škorpijon in ribi so globoko povezani z vodo in njenimi skrivnostmi. FOTO: Ira T. Nicolai/Getty Images

Vodni znaki

Rak, škorpijon in ribi so globoko povezani z vodo in njenimi skrivnostmi. Njihova čustvena globina in intuicija sta odraz tekoče in spremenljive narave vode. Vodni znaki se počutijo najbolj domače ob rekah, jezerih in oceanih, kjer lahko najdejo mir in navdih. Radi imajo dejavnosti, kot so plavanje, potapljanje in ribolov, kjer lahko izkoristijo svojo povezanost z vodnim svetom.

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