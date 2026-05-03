Pozor, v Evropi že kroži nova različica koronavirusa! Preverite simptome

Sezona cvetenja marsikomu vsako leto prinese znane tegobe: kihanje, srbeč nos, izcedek in zamašenost, solzenje ter oteženo dihanje skozi nos, tudi vnete oči. Letos pa se zdi, da je seneni nahod doletel še več ljudi kot sicer – ali pa je v ozadju nekaj drugega? Strokovnjaki opozarjajo, da trenutno kroži nova različica koronavirusa, znana kot Cicada, katere simptomi pa so lahko na prvi pogled zelo podobni alergijskim.

Alergeni na vrhuncu

Spomnimo, alergije nastanejo, ko se imunski sistem pretirano odzove na sicer neškodljive snovi iz okolja, kot so pelod, pršice, plesen ali živalska dlaka. Telo jih napačno prepozna kot grožnjo, zato sproži obrambni odziv. Najpogostejše oblike so alergijski rinitis, rinosinuzitis ter rinokonjunktivitis, med katerimi je alergijski rinitis tudi najpogostejša neinfekcijska oblika vnetja nosne sluznice. Koronavirus, ki ga poznamo že v več različicah, primarno prizadene dihala in lahko vodi v različne stopnje respiratornih težav, prekrivanje simptomov pa pogosto povzroča zmedo – zlasti v spomladanskem obdobju, ko so alergeni v zraku na enem od svojih vrhuncev. Simptomi večine respiratornih okužb in alergij namreč vključujejo izcedek ali zamašen nos, boleče grlo, slabo počutje in utrujenost. Pri alergijah pa izstopajo predvsem bister izcedek iz nosu, otečena nosna sluznica ter solzenje oči, a ključna razlika je, da alergije praviloma ne povzročajo povišane telesne temperature ali mrzlice – ti znaki so značilnejši za virusne okužbe. Pri novi podrazličici koronavirusa Cicada (BA.3.2) se pogosto pojavljajo še izrazita utrujenost, bolečine v mišicah, močno vneto grlo z občutkom praskanja, vročina ter težave pri okušanju in vonjanju, prav po teh znakih pa se ločijo od sezonskih alergij.

Cicada je dobila ime po žuželkah, ki se redko pojavljajo na površju.

Tudi v Evropi

Različico Cicada, ki spada v družino omikrona, so prvič zaznali konec leta 2024 v Južni Afriki, po obdobju zatišja se je znova pojavila in razširila v številnih državah. Strokovnjaki poudarjajo, da ta podrazličica praviloma ne povzroča hujših oblik bolezni, ki bi zahtevale bolnišnično zdravljenje. Obstoječa cepiva naj bi še naprej ščitila pred hudim potekom bolezni, čeprav je Cicada močno mutirana v primerjavi s prvotnimi različicami virusa. Dobra novica za osebe z alergijo je, da po dozdajšnjih raziskavah niso dovzetnejši za okužbo s koronavirusom kot preostala populacija, če pa jih okužba le doleti, lahko brez zadržkov nadaljujejo običajno terapijo za lajšanje alergij, saj ta pomaga ublažiti simptome in izboljšati splošno počutje.

Cicado vse pogosteje beležijo v ZDA; uradno so jo potrdili v najmanj 23 državah po svetu, tudi v Evropi, v prvih treh tednih aprila pa naš Nacionalni inštitut za javno zdravje še ni poročal o primerih v Sloveniji, medtem ko so v Nemčiji, na Nizozemskem in Danskem okužbe s Cicado predstavljale kar 30 odstotkov vseh primerov okužb s koronavirusom. Cicada je sicer dobila ime po žuželkah, ki se redko pojavljajo na površju; tako je bila tudi ta različica koronavirusa dolgo skrita, preden so jo znanstveniki odkrili. Kot rečeno, so jo prvič zaznali v Južni Afriki novembra 2024, od septembra lani pa se vztrajno širi. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi ta različica lahko postala prevladujoča, nizka precepljenost in omiljeni javnozdravstveni ukrepi pa povečujejo tveganje za nov val okužb.

Po trenutno dostopnih informacijah ni dokazov, da ta različica povzroča hujši potek bolezni v primerjavi z drugimi trenutno prisotnimi različicami.