Pravi zvok za vsakega

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Katera zvrst glasbe najbolj ustreza posameznemu astrološkemu znaku.
Ovni imajo radi hitre ritme. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Ovni imajo radi hitre ritme. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Zračnim znamenjem je všeč elektronska plesna glasba. FOTO: Maskot/Getty Images

Zračnim znamenjem je všeč elektronska plesna glasba. FOTO: Maskot/Getty Images

Rak je sentimentalen in občutljiv, zato ga privlačijo čustvene melodije. FOTO: Indiapix/indiapicture/Getty Images

Rak je sentimentalen in občutljiv, zato ga privlačijo čustvene melodije. FOTO: Indiapix/indiapicture/Getty Images

Ovni imajo radi hitre ritme. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
Zračnim znamenjem je všeč elektronska plesna glasba. FOTO: Maskot/Getty Images
Rak je sentimentalen in občutljiv, zato ga privlačijo čustvene melodije. FOTO: Indiapix/indiapicture/Getty Images
N. N.
 24. 7. 2026 | 18:00
5:01
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Zvezde in planeti vplivajo na našo osebnost in preference, zato ni presenetljivo, da lahko tudi glasbene okuse povezujemo z astrološkimi znamenji. Ali ste se kdaj vprašali, katera zvrst glasbe najbolj ustreza vašemu astrološkemu znaku? V naslednjih vrsticah odkrijte, kako zvezde vplivajo na vaš glasbeni okus. Naj vas glasba vodi skozi vesolje vašega astrološkega znamenja.

Ognjena znamenja

Znana so po svoji energiji, strasti in dinamiki. Oven, lev in strelec so vedno pripravljeni na akcijo, kar se odraža tudi v njihovi glasbeni izbiri. Predstavljajmo si glasbo, primerno za poslušanje med vadbo. Radi imajo hiter ritem, pop, punk, klasični rock.

Je prvi znak zodiaka, zato ni čudno, da oven ljubi pionirske in energične ritme. Rock glasba, še posebno punk rock, je kot nalašč za njegovo neustavljivo energijo in željo po avanturi. Rad ima hitro glasbo, mirne, še posebno melanholične, ne mara.

Naj vas glasba vodi skozi vesolje vašega astrološkega znamenja.

Leva privlačijo dramatične in grandiozne melodije. Pop glasba s svojimi bleščečimi se produkcijami in privlačnimi refreni je popolna izbira za ta kraljevski znak.

Svobodomiselni strelec se najbolje počuti ob zvokih, ki ga popeljejo na potovanje. Svetovna glasba, etno ritmi in reggae so tiste melodije, ki v njih prebudijo raziskovalnega duha.

Zemeljska znamenja

So prizemljena, praktična in zanesljiva. Bik, devica in kozorog cenijo kakovost in stabilnost, kar se odraža tudi v njihovih glasbenih preferencah. Ob melodijah, ki so jim všeč, pomislimo na udobje, ritem je enakomeren. Uživajo v klasični in ljudski glasbi ter jazzu.

Bik je ljubitelj lepih stvari in uživa v glasbi, ki je bogata in čutna, za dušo. Jazz in blues z globokimi in čutnimi melodijami sta idealna za ta znak.

Zračnim znamenjem je všeč elektronska plesna glasba. FOTO: Maskot/Getty Images
Zračnim znamenjem je všeč elektronska plesna glasba. FOTO: Maskot/Getty Images

Devica ceni podrobnosti in perfekcijo. Klasična glasba s svojo strukturo in kompleksnostjo je popolna za ta analitični in natančni znak.

Ambiciozen in discipliniran kozorog se najbolje počuti ob glasbi, ki je strukturirana in močna. Rock in klasični rock sta zanj popolna izbira, saj združujeta trdnost in kakovost. Včasih jih zanese v preteklost in poslušajo glasbo, ki je nastala pred njihovim časom.

Zračna znamenja

So komunikativna, intelektualna in družabna. Dvojčka, tehtnica in vodnar so vedno v iskanju novih idej in izkušenj, kar se pozna tudi na njihovem glasbenem okusu. Predstavljajmo si glasbo kot uganko. Zračna znamenja imajo rada besedne igre, hitra besedila in hitre spremembe. Všeč jim je optimističen indie pop, hip-hop in elektronska plesna glasba.

Dvojčki so radovedni in vsestranski, zato jih privlači raznolika in inovativna glasba. Elektronska glasba in indie pop s svojimi eksperimentalnimi zvoki sta kot nalašč za ta dinamični znak. Radi imajo hitre ritme, skladbe z besedili, ki izstopajo.

Ker ceni harmonijo in lepoto, tehtnico privlači melodična in uravnotežena glasba. R&B in soul s čutnimi vokali sta popolna izbira za ta estetsko naravnani znak.

Rak je sentimentalen in občutljiv, zato ga privlačijo čustvene melodije. FOTO: Indiapix/indiapicture/Getty Images
Rak je sentimentalen in občutljiv, zato ga privlačijo čustvene melodije. FOTO: Indiapix/indiapicture/Getty Images

Vodnar je inovator in vizionar, zato ga privlači glasba, ki je napredna in nekonvencionalna. Alternativna glasba in futuristični zvoki so idealni za ta avantgardni znak.

Vodna znamenja

So čustvena, intuitivna in globoka. Rak, škorpijon in ribi se povezujejo z glasbo, ki je čustveno nabita in izraža globoke občutke. Predstavljajmo si glasbo kot globoko kopel. Vodna znamenja obožujejo čustvene pesmi, ki jim dajo občutke. Všeč so jim indie rock, soul in počasne akustične skladbe.

Rak je sentimentalen in občutljiv, zato ga privlači glasba, ki je čustvena in nostalgična, melodije, ki ga popeljejo v preteklost, morda mladost. Balade in klasični pop s svojimi srčnimi melodijami so popolna izbira za ta čustveni znak.

Intenziven in skrivnosten škorpijon ljubi glasbo, ki je mračna in močna, takšna, ki ga poveže s čustvi. Gotika in heavy metal s svojimi globokimi in temnimi toni ter kompleksnimi besedili sta idealna za ta strastni znak.

Rojeni v znamenju rib so sanjači in umetniki, zato jih privlači glasba, ki je eterična in sanjava, taka, ki jim pomaga pobegniti v druge svetove. Ambient in new age z mističnimi zvoki sta popolna izbira za ta občutljivi znak.

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