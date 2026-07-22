Prazgodovina na razprodaji: na dražbi prodajajo ostanke tiranozavra Gusa (FOTO)

IZKOPAVANJA

Gre za doslej najbolj ohranjen fosilni skelet kakšnega dinozavra.

Najbrž je bilo zgolj naključje, da je smrt priljubljenega novozelandskega igralca Sama Neilla, ki ga večina ljudi po svetu pozna kot igralca priljubljenih filmov Jurski park, skoraj sovpadla z eno najbolj nenavadnih dražb, kar so jih kdaj pripravili v svetovno znani dražbeni hiši Sotheby's: ta teden je bilo na prodaj okostje dinozavra. Sam Neill, ki se je v Jurskem parku srečeval z najbolj krvoločnimi bitji, ki so kdaj stopala po zemeljskem površju, v mislih imamo zlasti najstrašnejšega tiranozavra oziroma v krajši različici T-rexa, si najbrž nikoli ni predstavljal, da bodo na dražbi ...