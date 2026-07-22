Prazgodovina na razprodaji: na dražbi prodajajo ostanke tiranozavra Gusa (FOTO)

Gre za doslej najbolj ohranjen fosilni skelet kakšnega dinozavra.
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Suejino okostje, ki ga je leta 1997 za 8 milijonov dolarjev kupil Field muzej v Chicagu. FOTO: Jim Young/Reuters
Najbrž je bilo zgolj naključje, da je smrt priljubljenega novozelandskega igralca Sama Neilla, ki ga večina ljudi po svetu pozna kot igralca priljubljenih filmov Jurski park, skoraj sovpadla z eno najbolj nenavadnih dražb, kar so jih kdaj pripravili v svetovno znani dražbeni hiši Sotheby's: ta teden je bilo na prodaj okostje dinozavra. Sam Neill, ki se je v Jurskem parku srečeval z najbolj krvoločnimi bitji, ki so kdaj stopala po zemeljskem površju, v mislih imamo zlasti najstrašnejšega tiranozavra oziroma v krajši različici T-rexa, si najbrž nikoli ni predstavljal, da bodo na dražbi ...