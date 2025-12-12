Praznični videz brez stresa

Sezona decembrskih zabav je v polnem teku, morda ste svoje praznične oprave že ponosili in zagotovo vas vsaj kakšna zabava še čaka. Lahko, da ste že utrujeni od kombiniranja oblačil, brskanja za bleščečimi kosi in bi se najraje ognili druženju z izgovorom, da nimate ničesar za obleči. A to bi bil najslabši korak, saj vsak sam pri sebi ve, da smo po druženjih polni novih doživetij in bi nam bilo resnično žal, če bi večer prespali.

Za decembrsko zabavo izberite kose ali pa dodatke z bleščicami, leskom, vpadljivimi potiski. Kajti kakor se bomo oblekli, tako se bomo počutili. Potrjeno je, da izbira oblačil močno vpliva na naše vedenje in počutje. Strokovnjakinja za vedenjsko ekonomijo in medosebne odnose dr. Rebekka Grun von Jolk piše, da se strokovnjaki že dolga leta ukvarjajo z vprašanjem, kako oblačila vplivajo na naše počutje. Vedenjska znanstvenika Hajo Adam in Adam Galinsky sta denimo v raziskavi iz leta 2012 pokazala, da oblačila vplivajo na naše miselne procese.

Bleščeče hlače zagotovo naredijo velik vtis. FOTO: Zara

Torej se lahko s pravo obleko spravimo v zabavno razpoloženje. Če oblečemo nekaj vedrega in prazničnega, se tudi sami prestavimo v bolj zabavno miselnost. Če delujete kot nekdo, ki zna biti zabaven na dogodkih, bodo ljudje prišli do vas in zabava bo zato prijetnejša. In če prispete v pompoznem slogu ter pozneje ugotovite, da vam vseeno ni do druženja, lahko vedno odidete, vsi pa si vas bodo zapomnili kot nekoga, ki obvlada praznično modo.

Če smo vabljeni k nekomu domov, imejmo v mislih, kako bo kombinacija videti, ko bomo bosi.

Pozabite na stara pravila

In kakšna so pravila prazničnega oblačenja? Če je včasih veljalo, da pokažete zgolj eno stvar, noge ali dekolte, na to pravilo letos lahko pozabite. Če spremljate rdeče preproge po svetu, vam bo kmalu jasno, da je ta nasvet zastarel. Prav tako je preživeto pravilo, da bi za vsako zabavo morali opraviti nov nakup. Obleka iz vintage trgovine ali reciklirana iz vaše omare je danes bistveno bolj moden izraz kot brezglavo zapravljanje.

Bluza z bleščicami bo rešiteljica, ko si bomo zaželeli prazničnega videza. Foto: s.Oliver

Malenkost, na katero bi lahko hitro pozabili, je, da če smo vabljeni na zabavo h komu domov, imejmo v mislih, da se bomo morali sezuti. Torej so lepe (in predvsem cele) nogavice obvezne. Ko se boste oblačili za domačo zabavo, imejte v mislih tudi to, da morda obleka ne bo videti tako lepo, ko boste sezuli visoke škornje ali pete.

Mnogi se v prazničnem času držijo enostavnega pravila – oblečejo se povsem enako, kot bi se za na zabavo v katerem koli obdobju leta, potem pa ta videz nadgradijo z opaznim nakitom, bleščečimi hlačnimi nogavicami ali pa preprosto črno obleko opasajo z zlatim, opaznim pasom.