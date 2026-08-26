  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STIČNA

Praznovali s plugi in kmeti

Cistercijani v skoraj 900 letih pustili globoko sled tudi v slovenskem kmetijstvu, po izročilu so na naše ozemlje prinesli prvi železni plug.
Mašo je daroval apostolski nuncij v Republiki Sloveniji msgr. Luigi Bianco. Foto: Gašper Stopar

Mašo je daroval apostolski nuncij v Republiki Sloveniji msgr. Luigi Bianco. Foto: Gašper Stopar

Cistercijani so na naše območje prinesli prvi plug. Foto: Gašper Stopar

Cistercijani so na naše območje prinesli prvi plug. Foto: Gašper Stopar

Po maši je bila še povorka. Foto: Gašper Stopar

Po maši je bila še povorka. Foto: Gašper Stopar

Deset let bodo praznovali in se pripravljali na veliki jubilej. Foto: Gašper Stopar

Deset let bodo praznovali in se pripravljali na veliki jubilej. Foto: Gašper Stopar

Peterica je orala. Foto: Gašper Stopar

Peterica je orala. Foto: Gašper Stopar

Mašo je daroval apostolski nuncij v Republiki Sloveniji msgr. Luigi Bianco. Foto: Gašper Stopar
Cistercijani so na naše območje prinesli prvi plug. Foto: Gašper Stopar
Po maši je bila še povorka. Foto: Gašper Stopar
Deset let bodo praznovali in se pripravljali na veliki jubilej. Foto: Gašper Stopar
Peterica je orala. Foto: Gašper Stopar
Drago Perko
 26. 8. 2026 | 18:00
2:48
A+A-

V Stični bo v tem desetletju veselo. V tamkajšnji Cistercijanski opatiji so letos slavili 890 let obstoja, vse misli pa že usmerjajo v leto 2036, ko bodo praznovali jubilej: 900 let prihoda cistercijanov ter njihov pomemben vpliv na razvoj kmetijstva na Slovenskem. Zato bodo vsako leto v tem desetletju obeležili na svoj način: letos začenši z zahvalnim romanjem slovenskih kmetov, ki so se v Stični zbrali minulo nedeljo.

Cistercijani so na naše območje prinesli prvi plug. Foto: Gašper Stopar
Cistercijani so na naše območje prinesli prvi plug. Foto: Gašper Stopar

Praznovanje se je začelo s sveto mašo v stiški baziliki, ki jo je skupaj z duhovniki daroval apostolski nuncij v Republiki Sloveniji msgr. Luigi Bianco. V pridigi je stiški opat Maksimilijan File spomnil na 890-letno tradicijo stiških cistercijanov, ki so ob molitvi vedno poudarjali tudi delo. Kot simbol te povezanosti je izpostavil plug, ki je po izročilu že v 12. stoletju v Stični zarezal v slovensko zemljo.

Po maši je bila še povorka. Foto: Gašper Stopar
Po maši je bila še povorka. Foto: Gašper Stopar

»Cistercijani niso prišli samo molit. Prišli so tudi delat,« je poudaril opat ter dodal, da plug naredi brazdo, za njim pa je treba sejati, čakati, vztrajati in zaupati, da bo prišel sad. Njegove besede so bile tudi spodbuda k vztrajnosti in odgovornosti pri delu ter pripravljenosti, da vedno znova začnemo na novo.

Peterica s plugi

Po maši je sledilo srečanje na dvorišču pred stiško baziliko, kjer so zbrane nagovorili predstavniki lokalne skupnosti in države. Posebno pozornost je pritegnil mimohod traktorjev s plugi, na čelu povorke se je s samostansko kmetijsko mehanizacijo pripeljal stiški opat.

Deset let bodo praznovali in se pripravljali na veliki jubilej. Foto: Gašper Stopar
Deset let bodo praznovali in se pripravljali na veliki jubilej. Foto: Gašper Stopar

Dogajanje so popestrili tekmovalci regijskega tekmovanja v oranju, bogata ponudba lokalnih pridelkov in izdelkov ter druženje s pogostitvijo članic Društva podeželskih žena Ivanjščice. Po uradnem delu so se še enkrat oglasili traktorji, na svoj račun so prišli orači, ki so se pomerili v regionalnem tekmovanju v oranju na samostanskem zemljišču. »Vsako leto pripravljamo tekmovanje v oranju. Letos so nas iz Cistercijanske opatije Stična povabili k sodelovanju. Ker bodo čez 10 let praznovali 900 let obstoja, bodo vsako leto pripravili en dogodek, letos tekmovanje v oranju. Tudi to z razlogom, saj so cistercijani na slovensko območje v 12. stoletju prinesli prvi železni plug,« pove Luka Urh, predsednik Društva podeželske mladine Kalček.

Peterica je orala. Foto: Gašper Stopar
Peterica je orala. Foto: Gašper Stopar

Pet oračev se je prijavilo; štirje so se merili v konkurenci plug krajnik, eden z obračalnim plugom. Med krajniki je zmagal Benjamin Kavšek iz Ivančne Gorice, pri obračalnih je svoje znanje pokazal Toni Zabukovec s Krke.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Stičnaplugobletnicaoranjecerkev
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne boste verjeli, kaj sta arhitektki naredili z garsonjero, veliko le 31 kvadratov

Majhna garsonjera je po popolni prenovi postala svetel in funkcionalen dom. Ena ključna sprememba je povsem preobrnila njen tloris.
26. 8. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
STIČNA

Praznovali s plugi in kmeti

Cistercijani v skoraj 900 letih pustili globoko sled tudi v slovenskem kmetijstvu, po izročilu so na naše ozemlje prinesli prvi železni plug.
Drago Perko26. 8. 2026 | 18:00
17:57
Šport  |  Tekme
VUELTA

Pogačar in Roglič na vrhu tudi po peti etapi

Etapo je dobil kolesar ekipe Visma-Lease a Bike Matthew Brennan, zabeležil je 21. zmago v karieri in drugo na dirki.
26. 8. 2026 | 17:57
17:17
Lifestyle  |  Stil
TRIKI

Elastika reši vrsto težav, preverite, za kaj vse je uporabna

Z njeno pomočjo lahko odpremo trdovraten pokrovček, preprečimo drsenje oblačil z obešalnika in še marsikaj.
26. 8. 2026 | 17:17
17:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NI BESED

Zverinstvo na Kosovem: v 9. mesecu nosečnosti ustrelil ženo, nato še sebe, a preživel (FOTO)

Tragedija se je zgodila v družinski hiši v vasi Kravoserija pri Mališevu na Kosovu. Policija in tožilstvo kot osumljenca za umor 25-letnice navajata njenega 26-letnega moža.
26. 8. 2026 | 17:11
17:01
Novice  |  Slovenija
KNOVS, VLADA IN SOVA

Sluga iz Svobode meni, da se »nekdo nečesa boji«, Janšev Mahnič omenja kar »ljudi najslabše sorte«

Zakaj je bila odložena za danes predvidena seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb?
26. 8. 2026 | 17:01

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
SEJEM AGRA 2026

Traktorji bodo tam. Toda prava zgodba je drugje.

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja.
Promo Slovenske novice24. 8. 2026 | 10:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
SEJEM AGRA 2026

Traktorji bodo tam. Toda prava zgodba je drugje.

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja.
Promo Slovenske novice24. 8. 2026 | 10:13
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Kaj v letu 2026 počne vaša konkurenca?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki