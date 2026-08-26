Praznovali s plugi in kmeti

V Stični bo v tem desetletju veselo. V tamkajšnji Cistercijanski opatiji so letos slavili 890 let obstoja, vse misli pa že usmerjajo v leto 2036, ko bodo praznovali jubilej: 900 let prihoda cistercijanov ter njihov pomemben vpliv na razvoj kmetijstva na Slovenskem. Zato bodo vsako leto v tem desetletju obeležili na svoj način: letos začenši z zahvalnim romanjem slovenskih kmetov, ki so se v Stični zbrali minulo nedeljo.

Cistercijani so na naše območje prinesli prvi plug. Foto: Gašper Stopar

Praznovanje se je začelo s sveto mašo v stiški baziliki, ki jo je skupaj z duhovniki daroval apostolski nuncij v Republiki Sloveniji msgr. Luigi Bianco. V pridigi je stiški opat Maksimilijan File spomnil na 890-letno tradicijo stiških cistercijanov, ki so ob molitvi vedno poudarjali tudi delo. Kot simbol te povezanosti je izpostavil plug, ki je po izročilu že v 12. stoletju v Stični zarezal v slovensko zemljo.

Po maši je bila še povorka. Foto: Gašper Stopar

»Cistercijani niso prišli samo molit. Prišli so tudi delat,« je poudaril opat ter dodal, da plug naredi brazdo, za njim pa je treba sejati, čakati, vztrajati in zaupati, da bo prišel sad. Njegove besede so bile tudi spodbuda k vztrajnosti in odgovornosti pri delu ter pripravljenosti, da vedno znova začnemo na novo.

Peterica s plugi

Po maši je sledilo srečanje na dvorišču pred stiško baziliko, kjer so zbrane nagovorili predstavniki lokalne skupnosti in države. Posebno pozornost je pritegnil mimohod traktorjev s plugi, na čelu povorke se je s samostansko kmetijsko mehanizacijo pripeljal stiški opat.

Deset let bodo praznovali in se pripravljali na veliki jubilej. Foto: Gašper Stopar

Dogajanje so popestrili tekmovalci regijskega tekmovanja v oranju, bogata ponudba lokalnih pridelkov in izdelkov ter druženje s pogostitvijo članic Društva podeželskih žena Ivanjščice. Po uradnem delu so se še enkrat oglasili traktorji, na svoj račun so prišli orači, ki so se pomerili v regionalnem tekmovanju v oranju na samostanskem zemljišču. »Vsako leto pripravljamo tekmovanje v oranju. Letos so nas iz Cistercijanske opatije Stična povabili k sodelovanju. Ker bodo čez 10 let praznovali 900 let obstoja, bodo vsako leto pripravili en dogodek, letos tekmovanje v oranju. Tudi to z razlogom, saj so cistercijani na slovensko območje v 12. stoletju prinesli prvi železni plug,« pove Luka Urh, predsednik Društva podeželske mladine Kalček.

Peterica je orala. Foto: Gašper Stopar

Pet oračev se je prijavilo; štirje so se merili v konkurenci plug krajnik, eden z obračalnim plugom. Med krajniki je zmagal Benjamin Kavšek iz Ivančne Gorice, pri obračalnih je svoje znanje pokazal Toni Zabukovec s Krke.