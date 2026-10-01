Prebrisani muzikanti: Najlepša so jutra za dva

Prebrisani muzikanti so v prvih dneh novega leta svoje oboževalce razveselili z novico, da se jim je pridružila simpatična Ema Lesjak, pevka iz Črnove pri Velenju. Lesjakova se je pred štirimi leti v oddaji V petek zvečer na Televiziji Slovenije javnosti predstavila kot mlada talentirana pevka s pesmijo Med iskrenimi ljudmi. V začetku januarja se je, kot rečeno, pridružila Prebrisanim muzikantom, petčlanski narodnozabavni ansambel je na sceni pet let. »Aktivno delujemo od leta 2021, ko je epidemija združila glasbenike iz več ansamblov,« je povedal harmonikar Lovro Šenk, ki ima ob sebi poleg pevke Eme še pevca Gašperja Purkata, kitarista Andreja Oblaka, kontrabas pa igra Martin Grdadolnik.

Včasih se premalo zavedamo pomembnosti bližine drug drugega in sreče, ki jo ta prinaša.

Na začetku delovanja so imeli nekaj smole, saj je nastanek ansambla, ki ima sedež v občini Ig, sovpadel z epidemijo, zaradi katere niso mogli nastopati, a so pozneje vse nadoknadili. Zdaj veliko igrajo na veselicah po vsej Sloveniji, vsako leto pa v zakonski stan pospremijo tudi lepo število zaljubljenih parov. »Naša želja je bila že na začetku, da bi izvajali in ustvarjali pristno in kakovostno klasično narodnozabavno glasbo, a seveda nastope popestrimo tudi z zabavnimi melodijami, od rock'n'rolla, popevk do ostale glasbe za žur,« pravi Šenk.

V jezeru skavti

Ansambel je na sceni od 2021. FOTO: arhiv ansambla

V teh dneh predstavljajo novo pesem, energično polko z ljubezensko tematiko Najlepša so jutra ob tebi. Zanjo so že posneli tudi videospot, in sicer na idilični Rakitni. »Včasih se premalo zavedamo pomembnosti bližine drug drugega in sreče, ki jo ta prinaša. Zato vsem želimo, da imate najlepša jutra, k temu pa, upamo, bo vsaj malo pripomogla tudi naša skladba,« pravijo Prebrisani muzikanti. Pri jezeru na Rakitni, kjer so snemali, se jim je zgodila zanimiva prigoda, zaradi katere so morali snemanje nekaj kadrov večkrat ponoviti. »Po jezeru je mimo priplavala skupina šestih fantov, ki so nas poslušali, potem pa naš refren že znali na pamet, mi pa smo jih kar hitro vključili v videozgodbo. Šele pozneje smo izvedeli, da je to bila skupina skavtov iz Škofje Loke. In ti fantje so zdaj v videospotu,« so nam razkrili.

Melodijo za skladbo je napisal Primož Ilovar, že vrsto let snemajo v njegovem avdiostudiu, besedilo pa Igor Pirkovič. »Posebna zahvala gre našemu prijatelju Filipu Borštniku, ki nam je odstopil svojo hišo za potrebe snemanja. Še posebno pa smo hvaležni našima glavnima igralcema Gaji Javornik in Žanu Pirhu, sicer članoma ansambla Zaplet,« še razkrivajo Prebrisani.

Med snemanjem je mimo priplavala skupina šestih fantov, poslušali so jih in se hitro naučili refrena. FOTO: arhiv ansambla