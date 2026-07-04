Pred festivalom gre Dominiku Bagoli za nohte!

Prekmurska melanholija med klavirjem in morjem. Glasbenik, ki razmišlja v melodijah in ki raje kot razlaga nakaže. In človek, ki tik pred velikim odrom ostaja presenetljivo prizemljen.
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Pevci pač morajo biti malo dramatični, je prepričan Dominik Bagola. FOTOGRAFIJI: Matej Družnik
Ko Dominik Bagola stopi na oder kot Balladero, ne prinaša le pesmi, temveč tudi vzdušje. Nekaj med grički, s katerih prihaja, in svetom, ki ga je skozi glasbo postopoma osvajal – od prvih glasbenih korakov ob starih starših do londonskih glasbenih šol in studiev v tujini. Njegov izraz danes združuje klavirski pop, avtorsko intimnost in rahlo rockovsko ostrino, a vedno z jasno prepoznavno noto prekmurske senzibilnosti. Srečava se v času, ko se vse že počasi obrača proti odru. V soboto, 4. julija, bo Avditorij Portorož gostil 45. festival Melodije morja in sonca, enega najbolj prepoznavnih ...