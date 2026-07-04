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Pred festivalom gre Dominiku Bagoli za nohte!

Prekmurska melanholija med klavirjem in morjem. Glasbenik, ki razmišlja v melodijah in ki raje kot razlaga nakaže. In človek, ki tik pred velikim odrom ostaja presenetljivo prizemljen.
Pevci pač morajo biti malo dramatični, je prepričan Dominik Bagola. FOTOGRAFIJI: Matej Družnik
Pevci pač morajo biti malo dramatični, je prepričan Dominik Bagola. FOTOGRAFIJI: Matej Družnik
Danica Lovenjak
 4. 7. 2026 | 17:00
9:35
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Ko Dominik Bagola stopi na oder kot Balladero, ne prinaša le pesmi, temveč tudi vzdušje. Nekaj med grički, s katerih prihaja, in svetom, ki ga je skozi glasbo postopoma osvajal – od prvih glasbenih korakov ob starih starših do londonskih glasbenih šol in studiev v tujini. Njegov izraz danes združuje klavirski pop, avtorsko intimnost in rahlo rockovsko ostrino, a vedno z jasno prepoznavno noto prekmurske senzibilnosti. Srečava se v času, ko se vse že počasi obrača proti odru. V soboto, 4. julija, bo Avditorij Portorož gostil 45. festival Melodije morja in sonca, enega najbolj prepoznavnih ...
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Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
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Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
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Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
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