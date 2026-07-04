Pred festivalom gre Dominiku Bagoli za nohte!

LOVKE

Prekmurska melanholija med klavirjem in morjem. Glasbenik, ki razmišlja v melodijah in ki raje kot razlaga nakaže. In človek, ki tik pred velikim odrom ostaja presenetljivo prizemljen.

Ko Dominik Bagola stopi na oder kot Balladero, ne prinaša le pesmi, temveč tudi vzdušje. Nekaj med grički, s katerih prihaja, in svetom, ki ga je skozi glasbo postopoma osvajal – od prvih glasbenih korakov ob starih starših do londonskih glasbenih šol in studiev v tujini. Njegov izraz danes združuje klavirski pop, avtorsko intimnost in rahlo rockovsko ostrino, a vedno z jasno prepoznavno noto prekmurske senzibilnosti. Srečava se v času, ko se vse že počasi obrača proti odru. V soboto, 4. julija, bo Avditorij Portorož gostil 45. festival Melodije morja in sonca, enega najbolj prepoznavnih ...