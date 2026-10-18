Pred zimo zahteva drugačno pozornost

Trata je jeseni res še zelena in hitro raste, vendar to ne pomeni, da potrebuje enako nego kot poleti. Zaradi nižjih temperatur, posebno nočnih, in izdatne rose so nekateri poletni koraki nege zanjo nepotrebni ali celo neustrezni.

V primerjavi z vročim poletjem trata potrebuje manj zalivanja. Čeprav so travne bilke morda na videz suhe, je lahko v območju korenin več vode, kot je potrebujejo, kar povzroči zbitost tal, glivične bolezni in gnitje korenin. Splošno pravilo je, da trato v jesenskih mesecih zalivamo od 25 do 50 odstotkov redkeje kot spomladi in poleti. To sicer ne pomeni, da prenehamo zalivati takoj, ko obrnemo list na koledarju. Gre za prilagajanje dejanskemu stanju trate in vremenu, ne pa slepo sledenje urniku, ki je bil primeren poleti.

V hladnejših mesecih trata potrebuje manj dušika. FOTO: Ali Majdfar/Getty Images

Rast trave se z nižanjem temperatur običajno nekoliko upočasni, temu je treba prilagoditi tudi košnjo. Če jo kosimo na isti dan v tednu, najbrž še ni dovolj visoka. Po drugi strani ne smemo dovoliti, da bi postala predolga. Če prezgodaj prenehamo kositi, se lahko dolga trava začne polegati, preagresvna košnja, ki preveč skrajša bilke tik pred obdobjem mirovanja, pa rastline pretirano izpostavlja zimskemu stresu. Trato zato kosimo, dokler aktivno raste, vendar pri posamezni košnji nikoli ne odstranimo več kot približno tretjine višine rastline. Rezila kosilnice morajo biti dobro nabrušena, da ne trgajo in oslabijo bilk. Tudi v tem primeru se ne ravnamo samo po koledarju, ampak travo opazujmo. Pred zimo bo morda potrebovala še nekaj košenj, vendar ne nujno tako izdatnih.

Brez dušikovih gnojil

Jesen je pomembno obdobje za nego trate, tudi gnojenje, a to ne pomeni, da je vsako gnojilo primerno za ta čas. Nekateri izdelki na osnovi dušika, namenjeni spodbujanju poletne rasti, so po spremembi vremenskih razmer neprimerni. V hladnejših mesecih trata potrebuje manj dušika. Krajši dnevi pomenijo krajše obdobje rasti, preveč dušika pa povzroči šibko rast, zaradi česar je trata bolj dovzetna za škodljivce in bolezni. Namesto tega je bolje uporabljati gnojila z dušikom, fosforjem in kalijem v razmerju 1: 1: 4, ki dajejo prednost razvoju korenin in odpornosti proti zimskim razmeram.

Ni vsako gnojilo primerno za ta čas.

Ko se temperature znižajo in rast upočasni, so načini zatiranja plevela, ki smo jih uporabljali poleti, manj predvidljivi. Zato jih jeseni prenehajmo uporabljati oziroma jih uporabljajmo previdno. Sistemični herbicidi običajno najbolje delujejo, ko je plevel zdrav, aktivno raste in jih učinkovito absorbira ter razporedi po rastlini. Nižje temperature in drugi okoljski dejavniki ta proces upočasnijo. Zato so jeseni primernejši herbicidi, ki preprečujejo kalitev semen plevela.

Preveč mokrega listja na trati lahko prepreči dostop sončne svetlobe, omeji pretok zraka, zadržuje vlago ter zaduši travo ali druge rastline. FOTO: Shutterstock

Preprosto povedano: opustimo pripravke za zatiranje že obstoječega plevela in raje uporabimo sredstva za preprečevanje njegove kalitve. Še bolje pa je upoštevati dejstvo, da so časi popolnih trat minili in so vse bolj priljubljene raznolike, biotsko pestre površine, ki so prijaznejše do okolja in ustvarjajo boljše razmere za prostoživeče živali.