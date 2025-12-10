  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRAGEDIJE

Prekletstvo družine Kennedy se nadaljuje

Zgodovina ene najbolj znanih ameriških družin je polna nesreč, smrti in bolezni; umora predsednika JFK in njegova brata Roberta sta vrh ledene gore, začelo pa se je z lobotomijo najstarejšega otroka Josepha Kennedyja
Minister za zdravstvo Robert F. Kennedy mlajši naj bi bil črna ovca v družini. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Minister za zdravstvo Robert F. Kennedy mlajši naj bi bil črna ovca v družini. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Tatiana Schlossberg je zbolela za hudo obliko krvnega raka. FOTO: Profimedia

Tatiana Schlossberg je zbolela za hudo obliko krvnega raka. FOTO: Profimedia

Caroline, mama Tatiane Schlossberg, Jackie in John mlajši med pogrebom ustreljenega predsednika Johna F. Kennedyja. FOTO: Profimedia

Caroline, mama Tatiane Schlossberg, Jackie in John mlajši med pogrebom ustreljenega predsednika Johna F. Kennedyja. FOTO: Profimedia

Oče in sin v atriju Bele hiše, ko je bil John mlajši star le dve leti. Foto: Wikipedia

Oče in sin v atriju Bele hiše, ko je bil John mlajši star le dve leti. Foto: Wikipedia

Družina Josepha in Rose Kennedy v njihovem domovanju v Hyannis Portu v tridesetih letih prejšnjega stoletja FOTO: Wikipedia

Družina Josepha in Rose Kennedy v njihovem domovanju v Hyannis Portu v tridesetih letih prejšnjega stoletja FOTO: Wikipedia

Minister za zdravstvo Robert F. Kennedy mlajši naj bi bil črna ovca v družini. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
Tatiana Schlossberg je zbolela za hudo obliko krvnega raka. FOTO: Profimedia
Caroline, mama Tatiane Schlossberg, Jackie in John mlajši med pogrebom ustreljenega predsednika Johna F. Kennedyja. FOTO: Profimedia
Oče in sin v atriju Bele hiše, ko je bil John mlajši star le dve leti. Foto: Wikipedia
Družina Josepha in Rose Kennedy v njihovem domovanju v Hyannis Portu v tridesetih letih prejšnjega stoletja FOTO: Wikipedia
Veso Stojanov
 10. 12. 2025 | 17:00
9:04
A+A-

Pred dobrim tednom so novo kost za glodanje dobili ljubitelji družinskih dram, zlasti velikih, vplivnih in bogatih, ki so v javnosti deležni toliko pozornosti kot kraljeve družine. Ena takšnih je zagotovo ameriška družina Kennedy, ki je močno vplivala na ameriško politiko v prejšnjem stoletju. Zakrožila je namreč vest, da je 35-letna Tatiana Schlossberg, vnukinja enega najbolj priljubljenih ameriških predsednikov Johna F. Kennedyja in njegove žene Jacqueline, ​na smrt bolna. Lani, po rojstvu drugega otroka, so hčerki Caroline Kennedy in Edwina Schlossberga odkrili akutno mieloično levkemijo, hudo obliko krvnega raka. Kljub številnim poskusom zdravljenja, med drugim s kemoterapijo in presaditvijo kostnega mozga, je bolezen tako napredovala, da ji zdravniki ne morejo več pomagati. Tatiana, mati triletnega sina in enoletne hčerke, ima po napovedih zdravnikov pred seboj le še leto življenja.

Objava te žalostne vesti je obudila razprave o številnih tragedijah, ki so jih doživljali člani Kennedyjevega klana, in o prekletstvu, ki naj bi viselo nad njimi. V splošni javnosti je seveda najbolj znan tragični dogodek atentat in uboj karizmatičnega predsednika Johna F. Kennedyja leta 1963, tudi umor njegovega brata Roberta Kennedyja pet let pozneje, umrl je, tik preden bi ga razglasili za predsedniškega kandidata demokratske stranke na predsedniških volitvah leta 1968. Ta odmevna umora iz samega vrha ameriške politike sta, kot pravijo mnogi politični poznavalci, v marsičem vplivala na razvoj politike ne le doma, v Združenih državah, temveč tudi v svetu.

Tatiana Schlossberg je zbolela za hudo obliko krvnega raka. FOTO: Profimedia
Tatiana Schlossberg je zbolela za hudo obliko krvnega raka. FOTO: Profimedia

Lobotomija, nesreče

A samo zaradi teh dveh tragedij bi bilo težko govoriti o prekletstvu Kennedyjevih. Sta le nekakšen vrh ledene gore, začelo pa se je že vrsto let prej, preden je Lee Harvey Oswald 22. novembra 1963 v Dallasu v Teksasu ubil tedanjega ameriškega predsednika Kennedyja. Prekletstvo Kennedyjevih naj bi se začelo leta 1941, ko je ustanovitelj klana Joseph Joe P. Kennedy, mogočni poslovnež iz Bostona, nekdanji ameriški veleposlanik v Veliki Britaniji pred drugo svetovno vojno, po priporočilih zdravnikov in brez vednosti žene Rose odobril, da so najstarejši hčerki Rosemary, ki je bila depresivna in nemirnega duha, opravili lobotomijo, ki pa ni bila uspešna, in mentalno stanje Rosemary se je še poslabšalo. Da duševno zaostala hčerka ne bi preveč kvarila videza in ugleda družine, se je Joe starejši odločil, da jo bo zaprl v samostan.

1944. je umrl najstarejši sin družine Kennedy, Joe mlajši.

1984. si je sin Roberta Kennedyja Michael vbrizgal smrtonosni odmerek mamil.

1999. je vsa Amerika žalovala za Johnom F. Kennedyjem mlajšim, sinom priljubljenega umorjenega predsednika.

Joe Kennedy je trpel zaradi lastnega političnega neuspeha – razlog so bila njegova stališča do Hitlerjeve Nemčije še v času, ko je bil veleposlanik v Londonu. Menil je, da je Nemčija vojaško premočna in bo premagala Veliko Britanijo, zato je zagovarjal tudi nevmešavanje ZDA v drugo svetovno vojno. Britanci so zaradi teh stališč protestirali in takratni ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt ga je leta 1940 čisto tiho umaknil z Otoka, s tem pa je bilo konec njegovih političnih ambicij. Te je oče Joe preusmeril na najstarejšega sina Josepha Kennedyja mlajšega, ki je študiral na Harvardu in se je, ko so ZDA vstopile v vojno, pridružil ameriškim zračnim silam. Bil je pilot bombnika, umrl je avgusta 1944, ko je njegovo letalo razneslo nad Rokavskim prelivom.

Caroline, mama Tatiane Schlossberg, Jackie in John mlajši med pogrebom ustreljenega predsednika Johna F. Kennedyja. FOTO: Profimedia
Caroline, mama Tatiane Schlossberg, Jackie in John mlajši med pogrebom ustreljenega predsednika Johna F. Kennedyja. FOTO: Profimedia

Štiri leta pozneje je družino zadela še ena nesreča, leta 1948 se je v letalski nesreči smrtno ponesrečila hči Kathleen Kennedy, ki se je kot delavka Rdečega križa med vojno v Londonu poročila z Williamom Cavendishem, markizom Hartingtonskim. Njen mož je padel med izkrcanjem v Normandiji junija 1944, sama se je za kratek čas vrnila domov v Hyannis Port v Massachusetts, po vojni pa se je preselila k moževi družini v London. Leta 1948, ko je njen oče potoval po južni Franciji, se je hotela srečati z njim in sprejela je ponudbo prijatelja Petra Fitzwilliama, da jo pelje tja s svojim letalom. To se je zaradi slabega vremena zabilo v gorovje med Lyonom in Marseillem.

V javnosti je najbolj znan tragični dogodek atentat in uboj karizmatičnega predsednika Johna F. Kennedyja leta 1963.

Po umorih Johna in njegovega brata Roberta se je konec šestdesetih na čelo družine povzpel edini preživeli moški potomec, najmlajši predsednikov brat Edward Kennedy. Tudi on je imel visoke politične ambicije, morda bi mu jih celo uspelo doseči, če ne bi bil sredi svoje predvolilne kampanje vpleten v avtomobilsko nesrečo: leta 1969, leto dni po umoru brata Roberta, je avtomobil, ki ga je vozil Edward, zapeljal z mostu na otoku Chappaquiddick, pri tem je umrla njegova sodelavka Mary Jo Kopechne. Kennedy se je moral zagovarjati, zakaj je zbežal s kraja nesreče, če je vedel, da je v avtu ostala njegova sodelavka. Pri tem je zanimivo, da je Edwardu kar trikrat uspelo ubežati smrti, poleg te avtomobilske nesreče je preživel še dve letalski, prvo leta 1964, drugo pa leta 2006, ko je v njegovo letalo udarila strela.

Oče in sin v atriju Bele hiše, ko je bil John mlajši star le dve leti. Foto: Wikipedia
Oče in sin v atriju Bele hiše, ko je bil John mlajši star le dve leti. Foto: Wikipedia

Mamila, depresija, rak

Zdi se, da se je družinsko prekletstvo preselilo na vnuke začetnika klana. Avgusta 1973 je bil Robertov sin David udeležen v avtomobilski nesreči, v kateri se je huje poškodovala njegova prijateljica Pam Kelly, ostala je paraplegik. Avtomobil je vozil Davidov starejši brat Joe. David, ki je bil priča očetovemu atentatu, najbrž ni zdržal psihičnega pritiska zaradi očetove smrti in invalidnosti svojega dekleta, postal je zasvojen z mamili, leta 1984 pa si je v hotelski sobi v Palm Beachu na Floridi vbrizgal prevelik odmerek heroina. Leta 1997 je umrl še en Robertov sin, Michael. Med smučanjem v Aspnu v Koloradu se je zaletel v drevo in kmalu zatem zaradi poškodb notranjih organov umrl. Malo prej je na Michaela postala pozorna ameriška javnost, in sicer zaradi afere, ki jo je imel z varuško svojih otrok.

Žalitev

Mnogi hudomušni ameriški komentatorji cinično pravijo, da je največja nesreča za Kennedyjevo družino ministrovanje Roberta Kennedyja mlajšega v Trumpovi republikanski administraciji, saj naj bi s tem izdal demokratično naravo družine, s svojimi včasih zelo neznanstvenimi potezami in izjavami pa je tudi žalitev za zdravo pamet.

Leta 1996 je velika večina Američanov z velikim navdušenjem spremljala poroko leta med Johnom F. Kennedyjem mlajšim in Carolyn Bessette. Čeprav sta se poročila na manjšem otoku v Georgii in brez velikega pompa, je velika večina sinu pokojnega predsednika privoščila srečo. Večina ga je namreč imela v spominu kot triletnega fantička, ki salutira krsti, v kateri so k zadnjemu počitku nesli njegovega očeta. Le dve leti prej, 1994., je za rakom umrla mati Jackie. A sreča ni dolgo trajala, 16. julija 1999 se je 39-letni JFK mlajši z ženo in njeno sestro s svojim letalom znamke Piper Saragota odpravil na mondeni otok Martha's Vineyard na poroko sestrične Rory Kennedy. Letalo nikoli ni prišlo do cilja, strmoglavilo je v Atlantik, nesreče ni preživel nihče. Smrt sina priljubljenega predsednika je bila kot potrditev, da nad Kennedyjevimi čisto zares lebdi prekletstvo, ki se ga nikakor ne morejo otresti.

Družina Josepha in Rose Kennedy v njihovem domovanju v Hyannis Portu v tridesetih letih prejšnjega stoletja FOTO: Wikipedia
Družina Josepha in Rose Kennedy v njihovem domovanju v Hyannis Portu v tridesetih letih prejšnjega stoletja FOTO: Wikipedia

Smrti med Kennedyjevimi pa se tu niso končale. Leta 2011 je med vadbo v fitnesu v Washingtonu zaradi srčnega zastoja umrla Kara Kennedy Allen, ​Edwardova hči, ki so ji zaradi raka odstranili desno stran pljuč. Leto pozneje so v domačem skednju v Bedfordu v New Yorku našli obešeno Mary Richardson Kennedy, bivšo drugo ženo Roberta Kennedyja mlajšega, sedanjega ministra za zdravstvo v Trumpovi administraciji; Mary je imela težave z depresijo, ki jo je pogosto poskušala 'zdraviti' z večjimi količinami alkohola. Tragedija je Kennedyjeve in mnoge druge pretresla aprila 2020, med prvimi tedni karantene zaradi koronavirusa, ko je Robertova vnukinja Maeve Kennedy McKean z osemletnim sinom Gideonom izginila iz domače hiše ob obali zaliva Chesapeake v Marylandu, vrnila se nista. Policisti so med preiskavo ugotavljali, da sta najverjetneje hotela doseči žogo, ki jima je padla v vodo, se usedla v kanu, a so ju vetrovi in tokovi potisnili dalje v zaliv, od koder se nista mogla rešiti. Trupli so našli več dni po nesreči.

Več iz teme

John F. KennedyZDAdružina kennedyatentatumorprekletstvo
ZADNJE NOVICE
18:05
Šport  |  Športni trači
ŠPORTNIK LETA

Prevci v središču spektakla Športnik leta 2025, Garnbretova in Pogačar na vrhu, predsednica pa o moči športa za Slovenijo (FOTO)

Vrhunski športniki na prireditvi, ki je izpostavila presežke slovenske športne sezone.
Kaja Grozina10. 12. 2025 | 18:05
18:03
Novice  |  Slovenija
DRUŽBENA OMREŽJA

Razjarjeni podjetnik udaril po vladi: protesti so »edina možnost, ki jo narod še ima«

»Pa naj mi ena oseba v vladi razloži: kako naj človek živi s tem? Kako?!«
10. 12. 2025 | 18:03
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
28 LET

Sončkov dan povezal mlade

Največji košarkarski festival v Sloveniji povezuje kraje in ljudi iz dveh držav ter Novo Gorico za nekaj dni spremeni v pravo košarkarsko središče
Drago Perko10. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: v odnosih bo napeto

Proti večeru se obetajo harmonija, optimizem in čustvena rast.
10. 12. 2025 | 18:00
17:58
Bulvar  |  Tuji trači
BONNIE BLUE

Bo šla zvezdnica filmov za odrasle, ki je spala s 1000 moškimi v enem dnevu, v zapor?

Bonnie Blue je na Baliju v resnih težavah. Zaradi promiskuitetnega vedenja ji ne grozi samo deportacija, ampak tudi zapor.
10. 12. 2025 | 17:58
17:43
Novice  |  Svet
RAZISKAVA

V Evropi skoraj 200 otrok spočetih s spermo z genetsko mutacijo, ki povečuje tveganje za raka

V Evropi je bilo v 17 letih spočetih najmanj 197 otrok s spermo darovalca, ki je brez njegovega vedenja vsebovala dedno mutacijo gena, ki povečuje možnost obolevanja za rakom.
10. 12. 2025 | 17:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

»Digitalni dvojčki bodo pomagali napovedati, kdaj bo nastopil Alzheimer«

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

»Digitalni dvojčki bodo pomagali napovedati, kdaj bo nastopil Alzheimer«

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Ali lahko res vse izgubim?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako bliskovito hitro do denarja

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Več kot nakit, lahko je tudi nadvse zaželeno darilo

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

So tudi pri vas prisotne tovrstne bolečine po treningu?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

So že vsi naši podatki pod kontrolo? Kdo vleče niti?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki