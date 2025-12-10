Prekletstvo družine Kennedy se nadaljuje

Pred dobrim tednom so novo kost za glodanje dobili ljubitelji družinskih dram, zlasti velikih, vplivnih in bogatih, ki so v javnosti deležni toliko pozornosti kot kraljeve družine. Ena takšnih je zagotovo ameriška družina Kennedy, ki je močno vplivala na ameriško politiko v prejšnjem stoletju. Zakrožila je namreč vest, da je 35-letna Tatiana Schlossberg, vnukinja enega najbolj priljubljenih ameriških predsednikov Johna F. Kennedyja in njegove žene Jacqueline, ​na smrt bolna. Lani, po rojstvu drugega otroka, so hčerki Caroline Kennedy in Edwina Schlossberga odkrili akutno mieloično levkemijo, hudo obliko krvnega raka. Kljub številnim poskusom zdravljenja, med drugim s kemoterapijo in presaditvijo kostnega mozga, je bolezen tako napredovala, da ji zdravniki ne morejo več pomagati. Tatiana, mati triletnega sina in enoletne hčerke, ima po napovedih zdravnikov pred seboj le še leto življenja.

Objava te žalostne vesti je obudila razprave o številnih tragedijah, ki so jih doživljali člani Kennedyjevega klana, in o prekletstvu, ki naj bi viselo nad njimi. V splošni javnosti je seveda najbolj znan tragični dogodek atentat in uboj karizmatičnega predsednika Johna F. Kennedyja leta 1963, tudi umor njegovega brata Roberta Kennedyja pet let pozneje, umrl je, tik preden bi ga razglasili za predsedniškega kandidata demokratske stranke na predsedniških volitvah leta 1968. Ta odmevna umora iz samega vrha ameriške politike sta, kot pravijo mnogi politični poznavalci, v marsičem vplivala na razvoj politike ne le doma, v Združenih državah, temveč tudi v svetu.

Tatiana Schlossberg je zbolela za hudo obliko krvnega raka. FOTO: Profimedia

Lobotomija, nesreče

A samo zaradi teh dveh tragedij bi bilo težko govoriti o prekletstvu Kennedyjevih. Sta le nekakšen vrh ledene gore, začelo pa se je že vrsto let prej, preden je Lee Harvey Oswald 22. novembra 1963 v Dallasu v Teksasu ubil tedanjega ameriškega predsednika Kennedyja. Prekletstvo Kennedyjevih naj bi se začelo leta 1941, ko je ustanovitelj klana Joseph Joe P. Kennedy, mogočni poslovnež iz Bostona, nekdanji ameriški veleposlanik v Veliki Britaniji pred drugo svetovno vojno, po priporočilih zdravnikov in brez vednosti žene Rose odobril, da so najstarejši hčerki Rosemary, ki je bila depresivna in nemirnega duha, opravili lobotomijo, ki pa ni bila uspešna, in mentalno stanje Rosemary se je še poslabšalo. Da duševno zaostala hčerka ne bi preveč kvarila videza in ugleda družine, se je Joe starejši odločil, da jo bo zaprl v samostan.

1944. je umrl najstarejši sin družine Kennedy, Joe mlajši.

1984. si je sin Roberta Kennedyja Michael vbrizgal smrtonosni odmerek mamil.

1999. je vsa Amerika žalovala za Johnom F. Kennedyjem mlajšim, sinom priljubljenega umorjenega predsednika.

Joe Kennedy je trpel zaradi lastnega političnega neuspeha – razlog so bila njegova stališča do Hitlerjeve Nemčije še v času, ko je bil veleposlanik v Londonu. Menil je, da je Nemčija vojaško premočna in bo premagala Veliko Britanijo, zato je zagovarjal tudi nevmešavanje ZDA v drugo svetovno vojno. Britanci so zaradi teh stališč protestirali in takratni ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt ga je leta 1940 čisto tiho umaknil z Otoka, s tem pa je bilo konec njegovih političnih ambicij. Te je oče Joe preusmeril na najstarejšega sina Josepha Kennedyja mlajšega, ki je študiral na Harvardu in se je, ko so ZDA vstopile v vojno, pridružil ameriškim zračnim silam. Bil je pilot bombnika, umrl je avgusta 1944, ko je njegovo letalo razneslo nad Rokavskim prelivom.

Caroline, mama Tatiane Schlossberg, Jackie in John mlajši med pogrebom ustreljenega predsednika Johna F. Kennedyja. FOTO: Profimedia

Štiri leta pozneje je družino zadela še ena nesreča, leta 1948 se je v letalski nesreči smrtno ponesrečila hči Kathleen Kennedy, ki se je kot delavka Rdečega križa med vojno v Londonu poročila z Williamom Cavendishem, markizom Hartingtonskim. Njen mož je padel med izkrcanjem v Normandiji junija 1944, sama se je za kratek čas vrnila domov v Hyannis Port v Massachusetts, po vojni pa se je preselila k moževi družini v London. Leta 1948, ko je njen oče potoval po južni Franciji, se je hotela srečati z njim in sprejela je ponudbo prijatelja Petra Fitzwilliama, da jo pelje tja s svojim letalom. To se je zaradi slabega vremena zabilo v gorovje med Lyonom in Marseillem.

V javnosti je najbolj znan tragični dogodek atentat in uboj karizmatičnega predsednika Johna F. Kennedyja leta 1963.

Po umorih Johna in njegovega brata Roberta se je konec šestdesetih na čelo družine povzpel edini preživeli moški potomec, najmlajši predsednikov brat Edward Kennedy. Tudi on je imel visoke politične ambicije, morda bi mu jih celo uspelo doseči, če ne bi bil sredi svoje predvolilne kampanje vpleten v avtomobilsko nesrečo: leta 1969, leto dni po umoru brata Roberta, je avtomobil, ki ga je vozil Edward, zapeljal z mostu na otoku Chappaquiddick, pri tem je umrla njegova sodelavka Mary Jo Kopechne. Kennedy se je moral zagovarjati, zakaj je zbežal s kraja nesreče, če je vedel, da je v avtu ostala njegova sodelavka. Pri tem je zanimivo, da je Edwardu kar trikrat uspelo ubežati smrti, poleg te avtomobilske nesreče je preživel še dve letalski, prvo leta 1964, drugo pa leta 2006, ko je v njegovo letalo udarila strela.

Oče in sin v atriju Bele hiše, ko je bil John mlajši star le dve leti. Foto: Wikipedia

Mamila, depresija, rak

Zdi se, da se je družinsko prekletstvo preselilo na vnuke začetnika klana. Avgusta 1973 je bil Robertov sin David udeležen v avtomobilski nesreči, v kateri se je huje poškodovala njegova prijateljica Pam Kelly, ostala je paraplegik. Avtomobil je vozil Davidov starejši brat Joe. David, ki je bil priča očetovemu atentatu, najbrž ni zdržal psihičnega pritiska zaradi očetove smrti in invalidnosti svojega dekleta, postal je zasvojen z mamili, leta 1984 pa si je v hotelski sobi v Palm Beachu na Floridi vbrizgal prevelik odmerek heroina. Leta 1997 je umrl še en Robertov sin, Michael. Med smučanjem v Aspnu v Koloradu se je zaletel v drevo in kmalu zatem zaradi poškodb notranjih organov umrl. Malo prej je na Michaela postala pozorna ameriška javnost, in sicer zaradi afere, ki jo je imel z varuško svojih otrok.

Žalitev Mnogi hudomušni ameriški komentatorji cinično pravijo, da je največja nesreča za Kennedyjevo družino ministrovanje Roberta Kennedyja mlajšega v Trumpovi republikanski administraciji, saj naj bi s tem izdal demokratično naravo družine, s svojimi včasih zelo neznanstvenimi potezami in izjavami pa je tudi žalitev za zdravo pamet.

Leta 1996 je velika večina Američanov z velikim navdušenjem spremljala poroko leta med Johnom F. Kennedyjem mlajšim in Carolyn Bessette. Čeprav sta se poročila na manjšem otoku v Georgii in brez velikega pompa, je velika večina sinu pokojnega predsednika privoščila srečo. Večina ga je namreč imela v spominu kot triletnega fantička, ki salutira krsti, v kateri so k zadnjemu počitku nesli njegovega očeta. Le dve leti prej, 1994., je za rakom umrla mati Jackie. A sreča ni dolgo trajala, 16. julija 1999 se je 39-letni JFK mlajši z ženo in njeno sestro s svojim letalom znamke Piper Saragota odpravil na mondeni otok Martha's Vineyard na poroko sestrične Rory Kennedy. Letalo nikoli ni prišlo do cilja, strmoglavilo je v Atlantik, nesreče ni preživel nihče. Smrt sina priljubljenega predsednika je bila kot potrditev, da nad Kennedyjevimi čisto zares lebdi prekletstvo, ki se ga nikakor ne morejo otresti.

Družina Josepha in Rose Kennedy v njihovem domovanju v Hyannis Portu v tridesetih letih prejšnjega stoletja FOTO: Wikipedia

Smrti med Kennedyjevimi pa se tu niso končale. Leta 2011 je med vadbo v fitnesu v Washingtonu zaradi srčnega zastoja umrla Kara Kennedy Allen, ​Edwardova hči, ki so ji zaradi raka odstranili desno stran pljuč. Leto pozneje so v domačem skednju v Bedfordu v New Yorku našli obešeno Mary Richardson Kennedy, bivšo drugo ženo Roberta Kennedyja mlajšega, sedanjega ministra za zdravstvo v Trumpovi administraciji; Mary je imela težave z depresijo, ki jo je pogosto poskušala 'zdraviti' z večjimi količinami alkohola. Tragedija je Kennedyjeve in mnoge druge pretresla aprila 2020, med prvimi tedni karantene zaradi koronavirusa, ko je Robertova vnukinja Maeve Kennedy McKean z osemletnim sinom Gideonom izginila iz domače hiše ob obali zaliva Chesapeake v Marylandu, vrnila se nista. Policisti so med preiskavo ugotavljali, da sta najverjetneje hotela doseči žogo, ki jima je padla v vodo, se usedla v kanu, a so ju vetrovi in tokovi potisnili dalje v zaliv, od koder se nista mogla rešiti. Trupli so našli več dni po nesreči.