Premijska kakovost ni nujno astronomsko draga

Kitajski Honor je pred nedavnim predstavil novo serijo pametnih telefonov honor 600. Obdelali smo že model 600 lite, zdaj pa smo dobili v roke najboljši model iz serije, ki sliši na ime honor 600 pro. Pri Honorjevih stoticah je zanimivo to, da po zmogljivosti in ceni pokrivajo zelo širok spekter: od srednjerazrednega modela lite prek navadnega modela brez dodatne oznake, ki sodi v višji srednji razred, do premijskega junaka z oznako pro, za katerega je treba odšteti 999 evrov za model z 12 gigabajti rama in 512 GB shrambe. Napovedana maloprodajna cena me je, priznam, nekoliko presenetila, saj je bil njegov predhodnik, honor 400 pro, ob prihodu na trg ocenjen na 800 evrov, kar je bila zelo konkurenčna cena. A zna se zgoditi, da bo ob začetku prodaje v Sloveniji, kar je prav danes, dobil drugo, prijaznejšo ceno.

Dovršeni videz FOTO: Staš Ivanc

Odličen nabor kamer

Dejansko gre za vrhunsko opremljen telefon z impresivnim naborom kamer, in sicer z glavno kamero z 200 milijoni slikovnih točk in odprtjem zaslonke f/1,9, telefoto kamero s 50 megapiksli, zaslonko f/2,8 in 3,5-kratno optično povečavo ter ultraširoko kamero z 12 MP in zaslonko f/2,2. Vse tri kamere obvladajo samodejno ostrenje, glavna in telefoto kamera pa imata še optični stabilizator slike, ki poleg elektronskega poskrbi za mirne in ostre posnetke. Sprednja kamera s 50 MP ne prinaša nič kaj novega, a dela zelo dobre selfieje.

Na zadnji strani spominja na iphone 17 pro. FOTO: Staš Ivanc

Kakovost fotografij, narejenih z glavno kamero, je na zelo visoki ravni, saj so pri dobri svetlobi podrobnosti izjemne, barve pa natančne in živahne, za kar se lahko zahvali tudi posebnemu senzorju barvne temperature. Na kakšno težavo lahko naletimo pri zelo močnih svetlobnih virih, kjer lahko pride do preosvetlitve, a s tem se ubada tudi konkurenca. Nočne fotografije so zelo dobre, saj telefon uspešno uravnava svetle in temne dele slike.

Zumiranje s honorjem 600 pro: 0,6x povečava. Nekje v sredini je čaplja. FOTO: Staš Ivanc

6400 mAh premore baterija.

Zumiranje s honorjem 600 pro: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc

Odlične so tudi fotografije, ki jih dela telefoto kamera, pri čemer lahko brez vidnih izgub zumiramo do 7-kratne povečave, pa tudi pri večjih povečavah je slika odlična. Seveda ima vse svoje meje, pri čemer pa se honor 600 pro lahko pohvali s 120-kratnim zumom, a slika je tedaj že zelo nejasna. Ultraširoka kamera je sicer nekoliko manj zmogljiva v primerjavi z glavno in telefoto kamero, vendar še vedno omogoča zajemanje kakovostnih fotografij z dobrimi barvami in minimalnimi popačenji. Vendar se pri ultraširokih posnetkih lahko pojavijo popačenja, ki pa se jih lahko enostavno popravi v postprodukciji.

Zumiranje s honorjem 600 pro: 7x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s honorjem 600 pro: 30x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s honorjem 600 pro: 120x povečava FOTO: Staš Ivanc

Možnost ustvarjanja videov iz fotografij z besedilnimi ukazi.

Od slike do videa

Posebno pozornost si zasluži funkcija od slike do videa (AI Image to Video 2.0), ki s pomočjo umetne inteligence omogoča ustvarjanje videoposnetkov iz fotografij z besedilnimi ukazi. Uporabniki lahko združijo do tri slike in ustvarijo videoposnetek v portretnem ali ležečem načinu. Čeprav je dolžina videoposnetkov omejena na osem sekund, so rezultati presenetljivo dobri in omogočajo ustvarjanje kreativnih vsebin. Funkcija je v polni obliki na voljo za registrirane uporabnike s Honorjevim računom, ostali pa bodo nekoliko omejeni. Seveda imamo na voljo ostale vse zdaj že standardne funkcije UI.

Dovršen dizajn, odpornost proti vodi in prahu ter udarcem.

Tudi drugo štima

Tudi preostala strojna oprema je na visoki ravni: procesor je superzmogljiv snapdragon 8 elite, zaslon je iz organskih diod in je lahko res zelo svetel, baterija premore konkretnih 6400 mAh (na neevropskih trgih celo 7000 mAh), kar pomeni brezskrbno celodnevno ali dvodnevno uporabo, polni pa se z 80 vati (brezžično s 50 W), stereozvočnika poskrbita za dober zvok, telefon je odporen proti vodi in prahu po standardih IP68, IP69 in IP69K, tudi proti padcem, Honor pa obljublja šest let nadgradenj operacijskega sistema in varnostnih popravkov. Tudi dizajn je zelo simpatičen, pri čemer so se Honorjevi oblikovalci odkrito spogledovali z aktualnim iphonom 17 pro. Škoda je le, da je pri nas na voljo le v beli in črni barvi: oranžna je res videti super.