Premišljeno na razprodaje

Popustov, znižanj in akcij oziroma katerih koli priložnosti za nakupovanje oblačil po nerednih cenah je toliko, da zdaj le redko kupujemo oblačila po polnih cenah. A velikokrat znižanja niso najboljši argument za razsipnost in se ti nakupi izkažejo za nepotrebne. Drugače pa je pri zimskih razprodajah. Te so idealna priložnost, da svojo garderobo obogatimo s kakovostnimi in brezčasnimi kosi. Zimski kosi so namreč tisti, kjer se kvalitetni materiali izkažejo vredni svoje cene.

Eleganten plašč v kamelji barvi na preklop Foto: Ted Baker

Januarske razprodaje so zato eden redkih trenutkov v letu, ko se res splača razmišljati dolgoročno. In trajnostno. Poskusimo se zadržati impulzivnih nakupov kosov, ki jih bomo po eni sezoni želeli zamenjati. Denar, ki sicer še vseeno ne bo ravno drobiž, namenite premišljenim krojem in kvalitetnim materialom; torej brezčasnim kosom.

Dobra pletenina

Na zimskih znižanjih je smiselno investirati v kvalitetno pletenino. Kašmir, merino volna, moher in alpaka so naravni materiali z izjemnimi lastnostmi, ki jih sintetika nikakor ne more nadomestiti. Volna diha, uravnava telesno temperaturo in nas greje tudi, ko je vlažna. Kašmir je izjemno mehak, lahek in topel, zato ga pogosto dojemamo kot razkošje, ki pa se ob pravem nakupu hitro izkaže za dolgoročno investicijo. Moher daje pleteninam zračnost in rahlo puhasto teksturo, hkrati pa je zelo trpežen. Alpaka slovi po tem, da je izjemno topla, a ne pika, zato je odlična izbira za vse, ki jih pogosto zebe. V nasprotju s sintetičnimi materiali naravne pletenine ne zadržujejo vonjav, se lepše starajo in jih lahko nosimo več sezon brez občutka, da so zastarele.

Pulover iz mešanice merino volne in kašmirja Foto: Max&Co

Večni plašč

Če ste si od nekdaj želele kameljega plašča, so razprodaje idealna priložnost, da si željo uresničite. Glede na njegovo zgodovino ste lahko brez skrbi, da bo ostal večno v modi. Začetki kameljega plašča segajo daleč v zgodovino, a v modni industriji je za njegovo vsesplošno priljubljenost poskrbela modna hiša Max Mara, ko so se v 50. letih prejšnjega stoletja začela poigravati s kroji in ustvarili različice kameljega plašča, za katerimi so začele hrepeneti ženske. Nosile so jih zvezdnice, kot sta bili Marilyn Monroe in Audrey Hepburn. Kamelji plašč je priljubljen zaradi svojega nevtralnega videza in tako prijazen do kombiniranja – pristaja namreč na vse. Posebno šik boste v kombinaciji s hlačnim kostimom, enako lepo pa pristaja tudi na krilo, obleko ali kavbojke.

Visoki škornji

Škornji enostavno morajo biti kvalitetni. Vse ostale različice so namreč v zimskih razmerah zelo hitro videti ceneno. Zato so razprodaje prava priložnost za investicijo v dobre visoke škornje, ki nam bodo služili še leta. Raje kot aktualne modne smernice v ospredje postavite pravo usnje (tudi v notranjosti), dober podplat in klasično obliko. Najboljša dolgoročna investicija so škornji v črni ali rjavi barvi, saj sta ti dve vsako leto modni, poleg tega pa dovolj temni, da se vam ni treba bati umazanije na čevljih. Glede višine pete priporočamo nizko ali srednje visoko.

Pri škornjih, ki jih želite nositi več sezon, se ne ozirajte na modne smernice. FOTO: Baldinini

Suknjič

Pri izbiri suknjiča naj bo v ospredju kroj. Če je suknjič premišljeno krojen in se v njem dobro počutite, potem verjemite, da bo tak kos postal nepogrešljiv del vaše garderobe. Oblekli ga boste vsakič, ko boste potrebovali nekaj dodatne samozavesti. Gre še za en kos, h kateremu lahko kombiniramo res veliko kosov. Od klasičnih srajc do elegantnega pulija – suknjič lepo deluje v vseh primerih. Ker gre za vsestranski kos, izberite barvo, ki se je ne boste naveličali.