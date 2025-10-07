Preprosta vadba nas krepi

Hoja je ena izmed najbolj naravnih in dostopnih oblik gibanja in lahko je tudi priprava na zimsko športno sezono. Čeprav je na prvi pogled preprosta, lahko redna in premišljeno načrtovana izboljša telesno pripravljenost, ki jo potrebujemo za aktivnosti, kot so smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh ali drsanje.

Krepi srčno-žilni sistem. Redna hoja v zmernem ali intenzivnejšem tempu poveča vzdržljivost, posledično med zimskimi športi zdržimo dlje brez pretirane utrujenosti. Poleg tega izboljšuje dihalno kapaciteto, kar je pomembno pri športih na višjih nadmorskih višinah, kjer je zrak redkejši.

Drugi pomembni vidik je krepitev mišic. Hoja aktivira predvsem mišice nog, zadnjice in trupa. Če se odločimo za hojo po razgibanem terenu ali v hrib, dodatno obremenimo mišice, ki so ključne pri stabilizaciji telesa med smučanjem ali deskanjem. Prav tako izboljšuje koordinacijo in ravnotežje, saj moramo ves čas prilagajati korak podlagi.

Hoja je varna oblika vadbe, saj je tveganje za poškodbe majhno, hkrati pa omogoča postopno stopnjevanje intenzivnosti. Z rednimi sprehodi lahko tako postopoma pripravljamo sklepe, vezi in mišice na večje obremenitve, ki jih prinašajo zimski športi.

Ne nazadnje pozitivno vpliva na počutje. Svež zrak in gibanje v naravi zmanjšujeta stres ter izboljšujeta razpoloženje, kar pripomore k večji motivaciji za športne aktivnosti. Če hojo kombiniramo še z vajami za moč in raztezanje, bomo v zimsko sezono vstopili bolje pripravljeni, z več energije ter manjšo verjetnostjo za poškodbe.

Pomoč palic

Posebno priporočljivo je, da pri hoji uporabimo pohodne palice. Tako imenovana nordijska hoja aktivira tudi zgornji del telesa, saj z vsakim odrivom vključimo mišice rok, ramen in hrbta. Na tak način hoja postane celovita vadba za celo telo, kar je še posebno koristno za smučarje in deskarje, ki potrebujejo močan zgornji del telesa za stabilnost in obvladovanje gibov. Poleg tega uporaba palic izboljša držo, saj nas spodbuja, da hodimo bolj pokončno in z večjo dinamiko koraka.

Palice so tudi kot dodatna opora na neravnem terenu, kar zmanjša možnost zdrsov in padcev, obenem pa omogočajo hitrejši tempo. Ker se obremenitev porazdeli med roke in noge, so sklepi nog manj obremenjeni, kar je koristno predvsem za ljudi, ki imajo težave s koleni ali kolki. Hoja s palicami tako učinkovito poveča porabo energije, izboljša kondicijo in pripomore k večji vzdržljivosti in je odličen način, kako na prijeten, varen in učinkovit način pripraviti telo na napore, ki jih prinaša zimska športna sezona.