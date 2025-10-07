  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REKREACIJA

Preprosta vadba nas krepi

Koraki pozitivno vplivajo na počutje in izboljšajo telesno pripravljenost, ki jo potrebujemo za smučanje.
Z uporabo pohodnih palic aktiviramo tudi zgornji del telesa. FOTO: Getty Images
Z uporabo pohodnih palic aktiviramo tudi zgornji del telesa. FOTO: Getty Images
Janez Kušar
 7. 10. 2025 | 17:00
2:58
A+A-

Hoja je ena izmed najbolj naravnih in dostopnih oblik gibanja in lahko je tudi priprava na zimsko športno sezono. Čeprav je na prvi pogled preprosta, lahko redna in premišljeno načrtovana izboljša telesno pripravljenost, ki jo potrebujemo za aktivnosti, kot so smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh ali drsanje.

Krepi srčno-žilni sistem. Redna hoja v zmernem ali intenzivnejšem tempu poveča vzdržljivost, posledično med zimskimi športi zdržimo dlje brez pretirane utrujenosti. Poleg tega izboljšuje dihalno kapaciteto, kar je pomembno pri športih na višjih nadmorskih višinah, kjer je zrak redkejši.

Drugi pomembni vidik je krepitev mišic. Hoja aktivira predvsem mišice nog, zadnjice in trupa. Če se odločimo za hojo po razgibanem terenu ali v hrib, dodatno obremenimo mišice, ki so ključne pri stabilizaciji telesa med smučanjem ali deskanjem. Prav tako izboljšuje koordinacijo in ravnotežje, saj moramo ves čas prilagajati korak podlagi.

Hoja je varna oblika vadbe, saj je tveganje za poškodbe majhno, hkrati pa omogoča postopno stopnjevanje intenzivnosti. Z rednimi sprehodi lahko tako postopoma pripravljamo sklepe, vezi in mišice na večje obremenitve, ki jih prinašajo zimski športi.

Ne nazadnje pozitivno vpliva na počutje. Svež zrak in gibanje v naravi zmanjšujeta stres ter izboljšujeta razpoloženje, kar pripomore k večji motivaciji za športne aktivnosti. Če hojo kombiniramo še z vajami za moč in raztezanje, bomo v zimsko sezono vstopili bolje pripravljeni, z več energije ter manjšo verjetnostjo za poškodbe.

Če hojo kombiniramo še z vajami za moč in raztezanje, bomo v zimsko sezono vstopili bolje pripravljeni.

Pomoč palic

Posebno priporočljivo je, da pri hoji uporabimo pohodne palice. Tako imenovana nordijska hoja aktivira tudi zgornji del telesa, saj z vsakim odrivom vključimo mišice rok, ramen in hrbta. Na tak način hoja postane celovita vadba za celo telo, kar je še posebno koristno za smučarje in deskarje, ki potrebujejo močan zgornji del telesa za stabilnost in obvladovanje gibov. Poleg tega uporaba palic izboljša držo, saj nas spodbuja, da hodimo bolj pokončno in z večjo dinamiko koraka.

Palice so tudi kot dodatna opora na neravnem terenu, kar zmanjša možnost zdrsov in padcev, obenem pa omogočajo hitrejši tempo. Ker se obremenitev porazdeli med roke in noge, so sklepi nog manj obremenjeni, kar je koristno predvsem za ljudi, ki imajo težave s koleni ali kolki. Hoja s palicami tako učinkovito poveča porabo energije, izboljša kondicijo in pripomore k večji vzdržljivosti in je odličen način, kako na prijeten, varen in učinkovit način pripraviti telo na napore, ki jih prinaša zimska športna sezona.

Več iz teme

hojavadbasmučanjerekreacija
ZADNJE NOVICE
17:17
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DESKANJE PO PODZEMNI

Oče 12-letnice, ki so jo našli mrtvo na strehi vlaka, zapisal te ganljive besede v slovo

Bila je žrtev novega, nevarnega trenda med mladimi.
7. 10. 2025 | 17:17
17:09
Lifestyle  |  Stil
JESEN

Še je čas za vrtnarjenje, to so reči, ki jih lahko postorite zdaj

Še pred zimo poskrbite, da bo vaš vrt spomladi bolj zdrav in cvetoč.
7. 10. 2025 | 17:09
17:01
Šport  |  Tekme
ZMAGOVALEC

Kdo sploh lahko ustavi fenomenalnega Pogačarja? (VIDEO)

Na dirki po treh dolinah Vareseja so nastopili še štirje Slovenci, med drugimi tudi Primož Roglič, ki pa ga ni bilo v ospredju.
7. 10. 2025 | 17:01
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Preprosta vadba nas krepi

Koraki pozitivno vplivajo na počutje in izboljšajo telesno pripravljenost, ki jo potrebujemo za smučanje.
7. 10. 2025 | 17:00
16:56
Novice  |  Slovenija
KAPO DOL

Velik poklon: Aleks, Marko in Natan pomagali hudo poškodovanemu kolesarju, zdaj dobili priznanje Pirc Musarjeve (FOTO)

Srce za plemenito dejanje prejeli ne zgolj zaradi svoje konkretne zgodbe reševanja človeškega življenja, ki so jo s pogumnim dejanjem in srčnim ravnanjem zapisali, temveč tudi zaradi zgleda, ki ga s tem dajejo drugim.
7. 10. 2025 | 16:56
16:48
Bulvar  |  Domači trači
SLOVO LEGENDE

Od Halida Bešlića se poslavljajo v Levici, žaluje Tina Gaber Golob in mnogi glasbeniki (FOTO)

David Amaro in Challe Salle sta imela čast z njim stati tudi na odru.
7. 10. 2025 | 16:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Večina pozabi na to, preden gre na jesenske počitnice v tujino – vi ne smete!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Noro: za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Nova formulacija Ceresit Thermo Universal MULTI PRO – lepilo za fasado, ki postavlja nove standarde

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Krompirjeve počitnice v Termah Ptuj

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki