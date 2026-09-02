  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REVŠČINA

Presenetilo vas bo, koliko Evropejcev umre zaradi vročine in mraza

Večja kot je družbena neenakost, večja je umrljivost zaradi ekstremnih temperatur, sporočajo znanstveniki iz Barcelone.
Vročina je najhujša in za zdravje tudi bolj nevarna v mestih zaradi veliko asfalta in betona ter pomanjkanja zelenih površin. FOTO: Behrouz Mehri/Afp

Vročina je najhujša in za zdravje tudi bolj nevarna v mestih zaradi veliko asfalta in betona ter pomanjkanja zelenih površin. FOTO: Behrouz Mehri/Afp

Letos se je stara celina spopadala s hudo vročino. FOTO: Filippo Monteforte/Afp

Letos se je stara celina spopadala s hudo vročino. FOTO: Filippo Monteforte/Afp

Temperature so se marsikje približale 40 stopinjam Celzija, ponekod pa jih celo presegle. FOTO: Romain Perrocheau/Afp

Temperature so se marsikje približale 40 stopinjam Celzija, ponekod pa jih celo presegle. FOTO: Romain Perrocheau/Afp

V gospodarsko bogatejših regijah ljudje manj umirajo zaradi posledic mrzlega vremena. ​FOTO: Toby Melville/Reuters

V gospodarsko bogatejših regijah ljudje manj umirajo zaradi posledic mrzlega vremena. ​FOTO: Toby Melville/Reuters

Mraz je za zdaj še vedno hujša grožnja za ljudi. FOTO: AP

Mraz je za zdaj še vedno hujša grožnja za ljudi. FOTO: AP

Vročina je najhujša in za zdravje tudi bolj nevarna v mestih zaradi veliko asfalta in betona ter pomanjkanja zelenih površin. FOTO: Behrouz Mehri/Afp
Letos se je stara celina spopadala s hudo vročino. FOTO: Filippo Monteforte/Afp
Temperature so se marsikje približale 40 stopinjam Celzija, ponekod pa jih celo presegle. FOTO: Romain Perrocheau/Afp
V gospodarsko bogatejših regijah ljudje manj umirajo zaradi posledic mrzlega vremena. ​FOTO: Toby Melville/Reuters
Mraz je za zdaj še vedno hujša grožnja za ljudi. FOTO: AP
Veso Stojanov
 2. 9. 2026 | 12:00
5:54
A+A-

Še preden so se začeli letošnji rekordni vročinski valovi in rekordna suša v več evropskih državah, so raziskovalci Inštituta za globalno zdravje (Institute for Global Health) iz katalonske prestolnice Barcelone objavili zanimivo študijo, kako lahko družbena neenakost v Evropi prispeva k več kot 100.000 smrtim vsako leto zaradi hude vročine poleti ali nizkih temperatur pozimi. Zanimiva je njihova ugotovitev, ki lahko godi Sloveniji: če bi se stopnja neenakosti na evropski celini znižala na raven države, kjer je stopnja neenakosti med ljudmi najnižja – in to je seveda Slovenija –, bi se stopnja smrtnosti, povezana z ekstremnimi temperaturami, zmanjšala za tretjino.

Raziskovalci so že maja letos – ob napovedih, da bi se lahko razvil rekordni El Niño, vremenska deviacija na Pacifiku, ki ima lahko velike posledice na vreme po vsem svetu – napovedovali, da Evropo čaka »brutalno poletje«. In niso se močno zmotili. Po doslej znanih podatkih je samo do 21. julija v 13 evropskih državah, ki jih je dosegel najhujši vročinski val, zaradi njega umrlo 10.440 ljudi. Kakšna bo ta številka, ko bodo prišteli še žrtve avgustovske vročine, še ni znano, je pa veliko smrti zagotovo povezanih tudi z revščino in z njo neposredno povezano nezmožnostjo ohladiti se med vročino.

Letos se je stara celina spopadala s hudo vročino. FOTO: Filippo Monteforte/Afp
Letos se je stara celina spopadala s hudo vročino. FOTO: Filippo Monteforte/Afp

Vroča Evropa

Stara celina se po nekaterih podatkih segreva dvakrat hitreje kot drugi kontinenti. Ozračje v Evropi je zdaj v povprečju toplejše za 2,54 stopinje Celzija kot ob začetku industrijske revolucije. Preostali svet se je v istem obdobju segrel v povprečju za 1,4 stopinje Celzija. Po letu 1990 se je ozračje v Evropi vsakih deset let segrevalo v povprečju po 0,56 stopinje Celzija, v Severni Ameriki za 0,42 stopinje Celzija, 0,36 stopinje Celzija v Afriki in 0,27 stopinje Celzija v Južni Ameriki.

Zmanjšanje revščine

Raziskovalci so z različnimi modeli prišli do zelo zanimive ugotovitve, in sicer da bi poleg siceršnjega zmanjšanja socialne neenakosti in znižanja materialnega in socialnega pomanjkanja prebivalstva na raven osrednje Švice to pomenilo za približno 59.000 manj smrti, povezanih z ekstremnimi temperaturami in revščino. In obratno, če bi se po vsej Evropi materialno in socialno pomanjkanje ter neenakost povzpela na raven jugovzhodne Romunije, kjer je v EU največje pomanjkanje materialnih in socialnih dobrin, bi se število smrti zaradi vremenskih ekstremov povzpelo še za vsaj 101.000.

59.000 manj smrti bi bilo, če bi se socialna neenakost ter materialno in socialno pomanjkanje prebivalstva znižali na raven osrednje Švice.

»Če bi posamezne vlade, evropske, državne, lokalne, mestne, katere koli že, v svoje dolgoročne politike vključile programe za zmanjšanje neenakosti v družbi, bi s tem ubile dve muhi na en mah,« je pred dnevi za londonski Guardian izjavila Blanca Paniello-Castillo, biomedicinska strokovnjakinja in znanstvena raziskovalka pri barcelonskem inštitutu, ki je vodila raziskavo svoje ustanove.

Temperature so se marsikje približale 40 stopinjam Celzija, ponekod pa jih celo presegle. FOTO: Romain Perrocheau/Afp
Temperature so se marsikje približale 40 stopinjam Celzija, ponekod pa jih celo presegle. FOTO: Romain Perrocheau/Afp

Uporabili so podatke o umrljivosti v 654 regijah v Evropi med letoma 2009 in 2019, podatke o ekstremnih vremenskih dogodkih, zlasti hud mraz ali vročinske valove, razvitost regije, organizacijo zdravstvenih služb in seveda podatke o gospodarski razvitosti posameznih regij. Ugotovili so, da v gospodarsko bogatejših regijah ljudje manj umirajo zaradi posledic mrzlega vremena oziroma hudih obdobij mraza zaradi bolj izoliranih domovanj in lažje dosegljivega ogrevanja, tudi boljše zdravstvene oskrbe. Je pa, zanimivo, v teh regijah zaznati več umrljivosti med ljudmi zaradi vročine. To pripisujejo t. i. efektu vročinskega vala na urbanem otoku. Čeprav so mesta praviloma materialno bogatejša, so zaradi veliko asfalta in betona ter pomanjkanja zelenih površin bolj nevarna za življenje v času hude vročine.

V času vremenskih ekstremov je človeško telo v stresu, kar lahko vpliva na imunski sistem in zmanjšanje obrambne sposobnosti telesa v času ekstremnih temperaturnih pogojev, kar lahko poslabša zdravstveno stanje zlasti pri starejših in bolnih. Ugotovili so, da je umrljivost zaradi visokih temperatur v povezavi z višino t. i. indeksa Gini, ki meri neenakost med ljudmi. Kjer je večja neenakost med prebivalstvom, večje materialno in socialno pomanjkanje med ljudmi pri dnu družbene lestvice, je tudi večja umrljivost prebivalstva zaradi ekstremnih temperatur.

V gospodarsko bogatejših regijah ljudje manj umirajo zaradi posledic mrzlega vremena. ​FOTO: Toby Melville/Reuters
V gospodarsko bogatejših regijah ljudje manj umirajo zaradi posledic mrzlega vremena. ​FOTO: Toby Melville/Reuters

Mraz kot grožnja

Kot ugotavljajo v analizi, je mraz še vedno večja grožnja za ljudi v Evropi, a bi se to lahko kmalu spremenilo, saj se ozračje okoli Zemlje hitro segreva in bi bila poletna vročina lahko kmalu večja grožnja za zdravje ljudi.

Mnogi znanstveniki in okoljevarstveni aktivisti pozdravljajo ugotovitve barcelonskega inštituta, saj jih vidijo kot še en argument, ki lahko služi za prepričevanje politikov in drugih odločevalcev, da je vrag odnesel šalo, da se mora človeštvo strezniti in zmanjšati uporabo fosilnih goriv in izpuščanje toplogrednih plinov. Malcolm Mistry, epidemiolog z londonske fakultete za higieno in tropske bolezni, ki ni sodeloval pri raziskavi, je za Guardian dejal, da bi morale njihove ugotovitve pomagati pri spremembi podnebnih politik, čeprav so najbrž zelo konservativne, je še pristavil: avtorji raziskave so uporabili podatke iz časov pred pandemijo covida, zaradi česar so podatki o stopnji revščine, ki so pomemben faktor raziskave, nižji, kot bi bili, če bi upoštevali še podatke do danes. Stopnja pomanjkanja in revščine se je v mnogih evropskih državah po letih 2021 in 2022 močno povečala, tako da bi utegnile biti številke iz raziskave s sedanjimi podatki še hujše.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vročinamrazsmrtEvroparaziskava
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ZADNJE SLOVO

Kraljica ob krsti kralja pustila ganljivo zadnje sporočilo

Norveška kraljica Sonja se bo po skoraj šestih desetletjih zakona poslovila od moža, kralja Haralda V.
2. 9. 2026 | 13:25
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Ustvarjalec zgodb v turizmu Dominik S. Černjak: Slovenija ima petzvezdično naravo in ljudi

Kot vizionarskega podjetnika ga številni poznajo po revitalizaciji območja jezera Jasna v Kranjski Gori.
2. 9. 2026 | 13:00
12:52
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE

Rop v boj za župana, glamurozna Urška Klakočar Zupančič ob njem za mestno svetnico

Obljubljata nov način vodenja prestolnice.
2. 9. 2026 | 12:52
12:40
Novice  |  Slovenija
ČISTILNA AKCIJA

Jamarji po Hankejevem kanalu po smeti (FOTO)

Ob nizki gladini vode so prišli do Martelove dvorane in pobrali, kar je nanesla Reka>
Saša Senica2. 9. 2026 | 12:40
12:16
Bulvar  |  Domači trači
SLADKO

Madžarski premier na Bledu takole okušal kremšnito, ki je bila nekoliko drugačna (VIDEO)

Na Bled je po košarkarskih zvezdnikih Los Angeles Lakers prispel še madžarski premier Péter Magyar, ki ga je navdušil tako razgled na jezero kot slovenska kulinarika.
2. 9. 2026 | 12:16
12:12
Novice  |  Svet
slovo

Umrl nekdanji predsednik predsedstva Jugoslavije Raif Dizdarević (100)

Predsednik predsedstva SFRJ je postal 15. maja 1988, leto kasneje ga je na položaju nasledil slovenski član Janez Drnovšek.
2. 9. 2026 | 12:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 09:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki