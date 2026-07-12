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Preveč vode jim škodi enako kot premalo: kako poleti pravilno zalivati rastline

Več sončne svetlobe, daljši dnevi in višje temperature spodbujajo razvoj novih listov, poganjkov in cvetov, kar terja posebno nego
Sukulente in kaktusi jo shranjujejo v listih oziroma steblih. FOTO: J_art/Getty Images

Sukulente in kaktusi jo shranjujejo v listih oziroma steblih. FOTO: J_art/Getty Images

Sobne rastline lahko pokonča pomanjkanje ali pa preobilica vode. FOTO: Emilija Manevska/Getty Images

Sobne rastline lahko pokonča pomanjkanje ali pa preobilica vode. FOTO: Emilija Manevska/Getty Images

Orhideje med cvetenjem običajno potrebujejo nekoliko več vode. FOTO: Aquaarts Studio/Getty Images

Orhideje med cvetenjem običajno potrebujejo nekoliko več vode. FOTO: Aquaarts Studio/Getty Images

Monsteri ustreza višja stopnja vlage v prostoru, zato ji pomagamo z občasnim pršenjem listov. FOTO: Tatiana Cheremukhina/Getty Images

Monsteri ustreza višja stopnja vlage v prostoru, zato ji pomagamo z občasnim pršenjem listov. FOTO: Tatiana Cheremukhina/Getty Images

Sukulente in kaktusi jo shranjujejo v listih oziroma steblih. FOTO: J_art/Getty Images
Sobne rastline lahko pokonča pomanjkanje ali pa preobilica vode. FOTO: Emilija Manevska/Getty Images
Orhideje med cvetenjem običajno potrebujejo nekoliko več vode. FOTO: Aquaarts Studio/Getty Images
Monsteri ustreza višja stopnja vlage v prostoru, zato ji pomagamo z občasnim pršenjem listov. FOTO: Tatiana Cheremukhina/Getty Images
Mateja Florjančič
 12. 7. 2026 | 17:00
4:38
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Pravilno zalivanje je eden najpomembnejših dejavnikov za ohranjanje zdravih in lepih sobnih rastlin. Vendar pozor, preveč vode lahko povzroči ravno toliko škode kot premalo. Pomanjkanje se običajno kaže z ovenelimi listi, suhimi konicami teh in počasnejšo rastjo, pri nekaterih rastlinah lahko listi tudi porjavijo in odpadejo. Prekomerno zalivanje pa največkrat prepoznamo po rumenenju listov, neprijetnem vonju zemlje, pojavu plesni na površini substrata ali mehkih steblih.

Poletje je za večino sobnih rastlin obdobje intenzivne rasti. Več sončne svetlobe, daljši dnevi in višje temperature spodbujajo razvoj novih listov, poganjkov in cvetov. Lončnice v tem času potrebujejo tudi več vode. V vročih poletnih dneh namreč rastline skozi liste intenzivneje izgubljajo vlago, zemlja v lončkih pa se izsuši precej hitreje kot pozimi. To še posebno velja za tiste, ki stojijo na sončnih okenskih policah, balkonih ali terasah. Na potrebe po vodi pa ne vpliva le temperatura. Pomembni so tudi velikost lonca, vrsta substrata, velikost rastline in vlažnost zraka v prostoru. Večja rastlina v manjšem loncu denimo terja pogostejše zalivanje kot manjša rastlina v večji posodi.

Sobne rastline lahko pokonča pomanjkanje ali pa preobilica vode. FOTO: Emilija Manevska/Getty Images
Sobne rastline lahko pokonča pomanjkanje ali pa preobilica vode. FOTO: Emilija Manevska/Getty Images

Najboljši čas

Strokovnjaki priporočajo, da sobne rastline zalivamo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko temperature niso še ali niso več tako visoke. Takrat lahko korenine učinkoviteje vsrkajo vodo, izgube zaradi izhlapevanja so manjše. Zalivanje sredi dneva ni najboljša izbira. Zemlja je takrat močno segreta, del vode zato lahko izhlapi, še preden doseže koreninski sistem. Poleg tega pri nekaterih rastlinah kapljice vode na listih v kombinaciji z močnim soncem povzročijo poškodbe listne površine.

Najpogostejša napaka

Mnogi naredijo isto napako: rastline, ne glede na dejansko stanje zemlje, zalivajo po vnaprej določenem urniku. Namesto tega je bolje pred vsakim zalivanjem preveriti vlažnost substrata. Prst potisnemo nekaj centimetrov globoko v zemljo. Če je zgornja plast suha, rastlina najverjetneje potrebuje vodo. Če je zemlja še vedno vlažna, počakamo dan ali dva. Tako preprost preizkus lahko prepreči prekomerno zalivanje, ki je eden najpogostejših razlogov za propad sobnih rastlin.

Orhideje med cvetenjem običajno potrebujejo nekoliko več vode. FOTO: Aquaarts Studio/Getty Images
Orhideje med cvetenjem običajno potrebujejo nekoliko več vode. FOTO: Aquaarts Studio/Getty Images

Ravno prav vode

Rastlino zalivamo tako dolgo, da začne voda odtekati skozi drenažne odprtine na dnu lonca. Tako bomo zagotovili, da je celoten koreninski sistem enakomerno navlažen. Pomembno je še, da po približno desetih do petnajstih minutah odvečno vodo odlijemo iz podstavka. Če korenine predolgo stojijo v vodi, lahko začnejo gniti, kar pogosto vodi v propad rastline.

Različne potrebe

Tropske zelene rastline, kot so monstera, filodendron, spatifil in druge, imajo poleti rade enakomerno vlažen substrat. Zalivamo jih redno, vendar pazimo, da zemlja ni razmočena. Sukulente in kaktusi na drugi strani vodo shranjujejo v listih in steblih, zato potrebujejo precej manj vode. Med posameznimi zalivanji naj se zemlja skoraj popolnoma osuši. Cvetoče sobne rastline, kamor spadajo orhideje, anturiji in druge vrste, med cvetenjem običajno potrebujejo nekoliko več vode. Kljub temu ne prenašajo zastajanja vlage okoli korenin, zato je dobra drenaža nujna.

Monsteri ustreza višja stopnja vlage v prostoru, zato ji pomagamo z občasnim pršenjem listov. FOTO: Tatiana Cheremukhina/Getty Images
Monsteri ustreza višja stopnja vlage v prostoru, zato ji pomagamo z občasnim pršenjem listov. FOTO: Tatiana Cheremukhina/Getty Images

Vlažnost zraka

Poleti, zlasti ob delovanju klimatskih naprav, je zrak v stanovanjih pogosto zelo suh. Mnogim tropskim rastlinam ustreza višja stopnja vlage, zato jim lahko pomagamo z občasnim pršenjem listov z vodo, s skodelico vode v njihovi bližini, s postavljanjem več rastlin na eno mesto ali z uporabo vlažilnika zraka. Višja zračna vlaga zmanjšuje stres rastlin in preprečuje sušenje robov listov.

In med dopustom?

Rastline na večdnevno ali celo večtedensko odsotnost pripravimo pravočasno. Pred odhodom jih umaknemo z neposrednega sonca, temeljito zalijemo, namestimo sisteme za postopno namakanje ali pa za pomoč prosimo družinskega člana, prijatelja oziroma soseda. Tako bodo rastline lažje preživele vroče poletne dni brez naše oskrbe.

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