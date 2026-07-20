Previdno pri izdelkih za pomirjanje

Pri nekaterih psih lahko pomagajo dodatki, ki vsebujejo probiotike, L-teanin, melatonin, alfa-kazozepin ali L-triptofan. Učinek se razlikuje od psa do psa, pri nekaterih izdelkih pa je treba počakati več tednov, preden opazimo spremembo v vedenju. Alfa-kazozepin je snov, pridobljena iz beljakovin kravjega mleka, vendar ne vsebuje laktoze. Deluje na živčne prenašalce, povezane s pomirjanjem, zato lahko pri nekaterih psih zmanjša strah in tesnobo, predvsem pri dolgotrajnejših težavah.

Večina snovi začne delovati po več tednih jemanja

Melatonin je hormon, ki uravnava ritem spanja in budnosti. Pri psih ga uporabljajo predvsem pri nemiru ponoči ter pri strahu pred nevihtami, ognjemeti ali veterinarskimi pregledi. Nekateri pripravki za ljudi vsebujejo ksilitol, sladilo, ki je za pse zelo strupeno.

L-teanin, aminokislina iz čajevca, lahko vpliva na delovanje serotonina, dopamina in drugih snovi v možganih. Nekatere veterinarske raziskave so pokazale, da lahko pomaga pri strahu pred tujci, hrupom in nevihtami. L-triptofan sodeluje pri nastajanju serotonina, ki ima pomembno vlogo pri razpoloženju, čustvih, agresiji in tesnobi. Dodajajo ga veterinarskim dietam za pomirjanje, vendar raziskave niso enotne. Nekateri skrbniki posegajo tudi po baldrijanu. Ta lahko pomaga pri spanju in blažjem nemiru, vendar se učinek običajno ne pokaže takoj. Podobno velja za rastlinski izvleček magnolije, ki se je v nekaterih raziskavah izkazal pri zmanjševanju znakov strahu med nevihtami.

15 minut počakamo po škropljenju s feromoni

Poleg prehranskih dodatkov so na voljo tudi feromoni. Gre za kemične signale, ki jih psi zaznavajo s posebnim organom. Sintetični pomirjevalni feromoni posnemajo snovi, ki jih psica sprošča med dojenjem mladičev, zato naj bi pri psih ustvarjali občutek varnosti. Raziskave kažejo, da lahko pomagajo pri selitvi, vožnji, bivanju v pasjem hotelu, obisku veterinarja, prihodu novega mladiča, ločitveni tesnobi ter strahu pred nevihtami in ognjemeti. Na voljo so v obliki razpršil, ovratnic in električnih razpršilnikov. Pri razpršilih je pomembno, da jih ne nanašamo neposredno na psa. Če jih uporabimo v avtomobilu, transporterju ali prostoru, počakajmo vsaj 15 minut, da alkoholni vonj izhlapi.

Včasih pomagajo probiotiki. FOTO: Steven Puetzer/Getty Images

Feromoni lahko pomagajo pri selitvi. FOTO: Aleksandarnakic/Getty Images

Pri vseh pomirjevalnih izdelkih velja isto pravilo, da moramo psa opazovati. Kar pomaga enemu, drugemu morda ne bo. In še: pri hujših oblikah tesnobe so pogosto potrebni vedenjski trening, prilagoditev okolja in včasih tudi zdravila na recept.