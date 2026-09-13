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Pri čiščenju korita ne storite teh napak

Kako vzdrževati črno kuhinjsko korito, da bo vedno videti kot novo? To so preizkušeni triki, ki resnično delujejo.
Z nekaj preprostimi koraki bo črno korito še leta videti skoraj kot novo. FOTO: Colors Hunter - Chasseur De Coul/Getty Images

Z nekaj preprostimi koraki bo črno korito še leta videti skoraj kot novo. FOTO: Colors Hunter - Chasseur De Coul/Getty Images

Črno korito iz granitnega kompozita je zelo elegantno. FOTO: Svetlana Repnitskaya/Getty Images

Črno korito iz granitnega kompozita je zelo elegantno. FOTO: Svetlana Repnitskaya/Getty Images

Po vsaki uporabi ga obrišemo do suhega. FOTO: Nico De Pasquale Photography/Getty Images

Po vsaki uporabi ga obrišemo do suhega. FOTO: Nico De Pasquale Photography/Getty Images

Z nekaj preprostimi koraki bo črno korito še leta videti skoraj kot novo. FOTO: Colors Hunter - Chasseur De Coul/Getty Images
Črno korito iz granitnega kompozita je zelo elegantno. FOTO: Svetlana Repnitskaya/Getty Images
Po vsaki uporabi ga obrišemo do suhega. FOTO: Nico De Pasquale Photography/Getty Images
Mateja Florjančič
 13. 9. 2026 | 17:00
3:31
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Črno korito iz granitnega kompozita je ena najbolj priljubljenih izbir v sodobnih kuhinjah. Je elegantno, odporno proti praskam in zelo trpežno, ima pa eno pomanjkljivost: na njem se hitro vidijo kapljice vode, vodni kamen in sledovi detergenta. Zato mnogi že po nekaj mesecih dobijo občutek, da korito ni več takšno, kot bi moralo biti. Dobra novica je, da težava v večini primerov ni v materialu, temveč v načinu vzdrževanja. Z nekaj preprostimi koraki bo črno korito še leta videti skoraj kot novo.

Črno korito iz granitnega kompozita je zelo elegantno. FOTO: Svetlana Repnitskaya/Getty Images
Črno korito iz granitnega kompozita je zelo elegantno. FOTO: Svetlana Repnitskaya/Getty Images

Do suhega obrišemo

Večina belih sledi pravzaprav ni umazanija, temveč vodni kamen, ki, ko se voda posuši, ostane na površini. Zato proizvajalci črnih granitnih korit priporočajo, da po pomivanju posode svojega speremo s čisto vodo in ga do suhega obrišemo z mehko ali krpo iz mikrovlaken. Opravilo vzame manj kot minuto časa, prav ta navada pa je najboljša zaščita pred sivkastimi oblogami. Za sivkasto barvo ali bele madeže je torej skoraj zagotovo kriv vodni kamen. Če se vendarle pojavijo, uporabimo mešanico vode in alkoholnega oziroma belega kisa v razmerju ena proti ena. Nanesemo jo na problematična mesta, pustimo delovati približno deset minut, nato površino nežno obrišemo z mehko gobico in dobro speremo. Na koncu korito obvezno obrišemo do suhega, da se vodni kamen ne bi ponovno nakopičil.

Po vsaki uporabi ga obrišemo do suhega. FOTO: Nico De Pasquale Photography/Getty Images
Po vsaki uporabi ga obrišemo do suhega. FOTO: Nico De Pasquale Photography/Getty Images

Mnogi v želji po sijočem koritu posegajo po močnih čistilih, vendar so ta v večini primerov odveč. Za redno čiščenje povsem zadostujejo topla voda, nekaj kapljic detergenta za pomivanje posode in mehka gobica. Izogibajmo se kovinskim gobicam in grobim, abrazivnim čistilnim pripomočkom, saj lahko sčasoma poškodujejo površino ali ji odvzamejo enakomeren videz.

Mineralno olje za barvo

Ena od zvijač, ki jo pogosto priporočajo lastniki črnih korit, je uporaba mineralnega olja, vendar z eno pomembno podrobnostjo. Ko je korito popolnoma čisto in suho, ga lahko premažemo z zelo tanko plastjo mineralnega olja, primernega za stik z živili. To začasno povrne globoko črno barvo in površini podari svež, negovan videz. Treba pa je vedeti, da ne gre za dolgotrajno zaščito, temveč za preprost način, kako med rednimi čiščenji koritu povrniti lep videz. Na družbenih omrežjih priporočajo tudi nanos kokosovega ali oljčnega olja. Čeprav bosta tudi ti olji za kratek čas potemnili površino, ju strokovnjaki za redno nego večinoma odsvetujejo. Rastlinska olja namreč lahko sčasoma postanejo žarka, lepljiva ter privlačijo prah in maščobo. Zato je mineralno olje varnejša izbira, saj ne spreminja svojih lastnosti, ne razvije neprijetnega vonja in ne pušča lepljivega sloja.

Ne zahteva zapletenega vzdrževanja, temveč predvsem doslednost.

Črno kuhinjsko korito ne zahteva zapletenega vzdrževanja, temveč predvsem doslednost. Če ga po uporabi speremo, obrišemo do suhega in občasno odstranimo vodni kamen, bo svoj elegantni videz ohranilo dolga leta. Občasni nanos tanke plasti mineralnega olja bo dodatno osvežil njegovo barvo in poskrbel, da bo korito znova videti skoraj kot novo.

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