V POSTELJI

Pri Dončiću zdravnik sestavlja ekipo

Za Luko Dončićem je izjemen marec, april pa se je začel kot najbolj morast film. V Los Angelesu imajo obilo težav.
Na tekmi v Oklahoma Cityju je Luka Dončić obležal, potem pa že odpotoval v Madrid na pospešeno okrevanje. Foto: AFP
Na tekmi v Oklahoma Cityju je Luka Dončić obležal, potem pa že odpotoval v Madrid na pospešeno okrevanje. Foto: AFP
Drago Perko
 11. 4. 2026 | 18:00
4:35
A+A-

Bil je marec. Eden, edini, upajmo, da ne zadnji. To je bil mesec 27-letnega Luke Dončića. Bili so dnevi, ko je javno potrdil, da sta se z Anamarijo Goltes razšla. Bili so dnevi, tedni, mesec, ko je Luka igral košarko svojega življenja. Lakersi so v marcu odigrali 16 tekem, le dvakrat so sklonjenih glav zapuščali parket. Luka je ob zmagah dosegel 541 točk (na 14 tekmah), skupaj 600, na 13 tekmah zapored je dosegel 30 točk in več. V zadnjih 40 sezonah lige NBA sta v enem mesecu več točk dosegla le dva: Michael Jordan 676 marca 1987 in James Harden 610 januarja 2019. Po 37,5 točke, osem skokov, sedem podaj in dve ukradeni žogi na tekmo je dosegel v čarobnem marcu. Vse skupaj je bilo dovolj, da ga je liga NBA nagradila s priznanjem: postal je igralec meseca na zahodnem delu tekmovanja. Drugič v tej sezoni, sedmič v karieri.

Usodni 2. april

Potem pa je prišel 2. april, prva tekma v novem mesecu. Jezerniki so z velikimi apetiti prišli v Oklahoma City, številni so menili, da bo ta tekma jeziček na tehtnici, kdo bo najkoristnejši košarkar rednega dela. Dilema je bila le: ali Shai Gilgeous-Alexander ali Luka Dončić. Na tekmi so prednjačili domačini, ki so Lakersom odčitali lekcijo in jih porazili s 139: 96. Še več: Dončić se je po 26 minutah na parketu sredi tretje četrtine prijel za zadnjo stegensko mišico in zapustil igrišče. Izkazalo se je, da je poškodba hujša, do šest tednov počitka so mu predpisali ameriški zdravniki. Luka ne bi bil Luka, če ne bi hotel narediti še nekaj več in ne pustiti ekipe na cedilu. V tem trenutku je že v Madridu, kjer mu španski zdravniki celijo poškodbo in mu s terapijami krajšajo pot vrnitve na parket.

Trener JJ Redick ima v teh dneh precej skrbi. Foto: Reuters
Trener JJ Redick ima v teh dneh precej skrbi. Foto: Reuters

Napredna metoda

Kot pojasnijo v UKC Ljubljana, se je Dončić odločil za napredno metodo zdravljenja. Cilj tovrstnih specializiranih posegov, v primeru slovenskega zvezdnika lige NBA naj bi šlo za zdravljenje z matičnimi celicami, je z injekcijami pospešiti celjenje poškodovane mišice. »Učinkuje. Vemo, da je brazgotina manjša, vemo, da je boljša regeneracija v smislu končnega rezultata. Ali to prispeva k temu, da se bo Luka hitreje vrnil na igrišče, pa ne vemo. Lahko da na hitrost vrnitve oz. prisotnost bolečin vplivajo neki drugi dejavniki in da se bo mišica optimalno zacelila, še vedno pa ne bo mogel iti še enkrat hitreje nazaj na igrišče, kot bi lahko šel sicer. Tega ne znamo napovedati. Je pa dejstvo, da je to največ, kar lahko naredi, in mu ne bo škodilo,« je Dončićevo zdravljenje v Madridu komentiral strokovnjak za športne poškodbe, travmatolog iz UKCL, asist. Marko Macura, dr. med., dolgoletni zdravnik slovenske košarkarske reprezentance.

Je pa dejstvo, da je to največ, kar lahko naredi, in mu ne bo škodilo.

Dolg seznam

Luka ni edini, ki je pri Lakersih na bolniški. Od 21. marca je odsoten Marcus Smart, v Dončićevi ekipi minister za obrambo. Skupil jo je na tekmi z Orlandom, ko je nanj padel Goga Bitadze. Nad poškodbo stopala se pritožuje zimzeleni LeBron James, poškodovan je tudi Austin Reaves. Brez trojca Dončić, Reaves in James so Lakersi bosi, v napadu malodane sterilni, saj omenjena trojka na tekmo dosega skoraj 80 točk (77,6.), na seznamu poškodovanih je tudi bodoči slovenski reprezentant Jaxson Hayes. Ob novem visokem porazu proti Oklahomi (tokrat doma s 87:123) je eksplodiral Jarred Vanderbilt, ki ga je vrglo iz tira, ker ga je trener po 16 sekundah 2. četrtine poslal iz igre. Trenerju je hotel nekaj povedati, a so to preprečili soigralci. Skrb več za Jezernike. Redni del se končuje, začenja se končnica. V Kaliforniji se nadejajo, da so počrpali celoten fond smole in da se jim pišejo boljši časi. Že zdaj pa je jasno, da ekipe ne sestavlja več trener JJ Redick, ampak zdravnik LA Lakersov.

ZADNJE NOVICE
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
V POSTELJI

Pri Dončiću zdravnik sestavlja ekipo

Za Luko Dončićem je izjemen marec, april pa se je začel kot najbolj morast film. V Los Angelesu imajo obilo težav.
Drago Perko11. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
