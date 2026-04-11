Pri Dončiću zdravnik sestavlja ekipo

Bil je marec. Eden, edini, upajmo, da ne zadnji. To je bil mesec 27-letnega Luke Dončića. Bili so dnevi, ko je javno potrdil, da sta se z Anamarijo Goltes razšla. Bili so dnevi, tedni, mesec, ko je Luka igral košarko svojega življenja. Lakersi so v marcu odigrali 16 tekem, le dvakrat so sklonjenih glav zapuščali parket. Luka je ob zmagah dosegel 541 točk (na 14 tekmah), skupaj 600, na 13 tekmah zapored je dosegel 30 točk in več. V zadnjih 40 sezonah lige NBA sta v enem mesecu več točk dosegla le dva: Michael Jordan 676 marca 1987 in James Harden 610 januarja 2019. Po 37,5 točke, osem skokov, sedem podaj in dve ukradeni žogi na tekmo je dosegel v čarobnem marcu. Vse skupaj je bilo dovolj, da ga je liga NBA nagradila s priznanjem: postal je igralec meseca na zahodnem delu tekmovanja. Drugič v tej sezoni, sedmič v karieri.

Usodni 2. april

Potem pa je prišel 2. april, prva tekma v novem mesecu. Jezerniki so z velikimi apetiti prišli v Oklahoma City, številni so menili, da bo ta tekma jeziček na tehtnici, kdo bo najkoristnejši košarkar rednega dela. Dilema je bila le: ali Shai Gilgeous-Alexander ali Luka Dončić. Na tekmi so prednjačili domačini, ki so Lakersom odčitali lekcijo in jih porazili s 139: 96. Še več: Dončić se je po 26 minutah na parketu sredi tretje četrtine prijel za zadnjo stegensko mišico in zapustil igrišče. Izkazalo se je, da je poškodba hujša, do šest tednov počitka so mu predpisali ameriški zdravniki. Luka ne bi bil Luka, če ne bi hotel narediti še nekaj več in ne pustiti ekipe na cedilu. V tem trenutku je že v Madridu, kjer mu španski zdravniki celijo poškodbo in mu s terapijami krajšajo pot vrnitve na parket.

Trener JJ Redick ima v teh dneh precej skrbi. Foto: Reuters

Napredna metoda

Kot pojasnijo v UKC Ljubljana, se je Dončić odločil za napredno metodo zdravljenja. Cilj tovrstnih specializiranih posegov, v primeru slovenskega zvezdnika lige NBA naj bi šlo za zdravljenje z matičnimi celicami, je z injekcijami pospešiti celjenje poškodovane mišice. »Učinkuje. Vemo, da je brazgotina manjša, vemo, da je boljša regeneracija v smislu končnega rezultata. Ali to prispeva k temu, da se bo Luka hitreje vrnil na igrišče, pa ne vemo. Lahko da na hitrost vrnitve oz. prisotnost bolečin vplivajo neki drugi dejavniki in da se bo mišica optimalno zacelila, še vedno pa ne bo mogel iti še enkrat hitreje nazaj na igrišče, kot bi lahko šel sicer. Tega ne znamo napovedati. Je pa dejstvo, da je to največ, kar lahko naredi, in mu ne bo škodilo,« je Dončićevo zdravljenje v Madridu komentiral strokovnjak za športne poškodbe, travmatolog iz UKCL, asist. Marko Macura, dr. med., dolgoletni zdravnik slovenske košarkarske reprezentance.

Je pa dejstvo, da je to največ, kar lahko naredi, in mu ne bo škodilo.

Dolg seznam

Luka ni edini, ki je pri Lakersih na bolniški. Od 21. marca je odsoten Marcus Smart, v Dončićevi ekipi minister za obrambo. Skupil jo je na tekmi z Orlandom, ko je nanj padel Goga Bitadze. Nad poškodbo stopala se pritožuje zimzeleni LeBron James, poškodovan je tudi Austin Reaves. Brez trojca Dončić, Reaves in James so Lakersi bosi, v napadu malodane sterilni, saj omenjena trojka na tekmo dosega skoraj 80 točk (77,6.), na seznamu poškodovanih je tudi bodoči slovenski reprezentant Jaxson Hayes. Ob novem visokem porazu proti Oklahomi (tokrat doma s 87:123) je eksplodiral Jarred Vanderbilt, ki ga je vrglo iz tira, ker ga je trener po 16 sekundah 2. četrtine poslal iz igre. Trenerju je hotel nekaj povedati, a so to preprečili soigralci. Skrb več za Jezernike. Redni del se končuje, začenja se končnica. V Kaliforniji se nadejajo, da so počrpali celoten fond smole in da se jim pišejo boljši časi. Že zdaj pa je jasno, da ekipe ne sestavlja več trener JJ Redick, ampak zdravnik LA Lakersov.