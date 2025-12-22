Pri družini Gyoha psom igra radio, mačkam televizija (FOTO)

ANIMAL RESORT

Gostje živalskega hotela družine Gyoha v Kraščih na Goričkem imajo čudovit razgled na tri države.

Goričko. Na 225 metrih nadmorske višine leži vas Krašči. Pogled prek Murske Sobote seže do Zagreba in Medvednice, prek Radencev do Maribora in Pohorja, prek Kuzme do Gradca in avstrijskih Koralp (Golice). Na pobočju se sliši lajež psov med igro. Nedaleč stran mijavkanje mačk pri lovljenju ob zvoku televizorja. Kje smo? V občini Cankova v Kraščih nad Ledavskim jezerom. Pri družini Gyoha – Goranu, Andreji in Tristanu. Nedavno je pri njih zaživel, kot pravijo, družinski projekt. Pasji in mačji hotel. Vsak pes na svoji terasi Ideja je začela zoreti leta 2019 po dopustu v Egiptu. Po vrnitvi domov ...