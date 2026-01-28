Pri Golobu postavili defibrilator

Odkar je Martin Golob od 1. avgusta 2020 župnik v Grosupljem, Lipoglavu in na Polici, številni verniki in romarji iz vse Slovenije radi prihajajo k maši, kjer prisluhnejo najbolj priljubljenemu slovenskemu duhovniku. Tudi po pet maš daruje ob nedeljah. Ker je veliko ljudi, se rado kaj zgodi, niti zdravstvene težave jih ne obidejo. Po novem je na farni cerkvi v Grosupljem nameščen avtomatski eksterni defibrilator (AED), ki lahko v primeru nenadnega srčnega zastoja odigra izjemno pomembno vlogo. Bližje ko je, prej ga lahko uporabimo in s tem rešimo življenje ter preprečimo trajne posledice.

Na Žalni so organizirali dogodek za krepitev zdravja. Foto: Občina Grosuplje

Srčni zastoj

Dobrodelno Društvo za srčno žilne bolezni AED, ki se ukvarja s postavitvijo brezplačnih defibrilatorjev po vsej Sloveniji, je tako občini Grosuplje podarilo še en defibrilator, namestili pa so ga kar pri Martinu Golobu, točneje pri župnijski cerkvi sv. Mihaela Grosuplje. »Društvu smo hvaležni za defibrilator, ki smo ga prejeli že avgusta lani in je nameščen pri Kulturnem domu Grosuplje. Tokrat pa je nov svoje mesto našel pri cerkvi. Tudi za ta defibrilator se društvu iskreno zahvaljujemo. Naša skupnost bo tako za občanke in občane ter tudi obiskovalce naše občine še varnejša,« na občini niso skrivali navdušenja, pridobitve pa je bil vesel tudi župnik Golob. »Naše poslanstvo je ustvariti Slovenijo, kjer je zaradi ustrezno izobraženega prebivalstva in zadostnega števila javno dostopnih AED naprav število smrti zaradi srčnih zastojev zmanjšano na najmanjše možno,« pravijo v Društvu za srčnožilne bolezni AED, ki vsako leto prejme več sredstev, ki mu jih namenjajo Slovenke in Slovenci z odstopom odstotka dohodnine.

Številni so se odzvali in prišli po koristne nasvete. Foto: Občina Grosuplje

Na Žalni

V minulih dneh pa so v Grosupljem naredili še en korak k boljši kakovosti življenja. Na Žalni, natančneje v tamkajšnji kulturni dvorani, je potekal dogodek Skupaj za boljše zdravje v Občini Grosuplje, namenjen starejšim občankam in občanom. Udeleženci so lahko opravili različne zdravstvene meritve s strokovnim svetovanjem ter prisluhnili kratkim predavanjem o zdravi prehrani in dejavnikih tveganja.