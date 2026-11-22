Pri marsikom so že na sporedu prehlad, zamašen nos, praskajoče žrelo in oteženo dihanje. Nikakor ni treba takoj hiteti k zdravniku po pomoč, to največkrat najdemo kar doma. Ključni so redno izpiranje in izpihovanje nosu, pitje zadostne količine tekočine, uživanje vitamina C in veliko počitka, marsikdo pa si nadležne znake blaži tudi z eteričnimi olji. Aromaterapija je vse bolj priljubljena metoda lajšanja različnih težav, vonji po evkaliptusu, poprovi meti, boru ali sivki so pri marsikom nepogrešljivi: pomagajo premagovati nadležne znake prehlada, sproščajo in ustvarjajo prijetnejše bivalno okolje. A ne pozabimo, prijeten vonj še ne pomeni zdravilnega učinka! Eterična olja ne odpravijo virusne okužbe, tudi ni zanesljivih dokazov, da skrajšajo njeno trajanje, so se pa pri mnogih izkazala kot dragocena podpora v sezoni virusnih obolenj.

Nosečnice in doječe matere naj se pred uporabo posvetujejo z zdravstvenim strokovnjakom.

Eterična olja so koncentrirani rastlinski izvlečki, pridobljeni iz cvetov, listov, skorje, korenin ali lupin plodov. V aromaterapiji jih najpogosteje uporabljamo z vdihavanjem, lahko pa so tudi sestavina pripravkov za masažo ali kopel. Med najbolj znanimi je evkaliptusovo olje, katerega značilni vonj povezujemo z občutkom svežine, ki nam olajšuje dihanje, podobno učinkuje mentol iz poprove mete, ki spodbuja prehodnost nosu, čeprav to še ne pomeni, da dejansko odmaši dihalne poti! Borovo olje ima značilen gozdni vonj, sivka pa je priljubljena predvsem zaradi pomirjujočega učinka in prijetnega vonja, ki lahko pomaga pri sproščanju med boleznijo.

Eterična olja ne odpravijo virusne okužbe, lahko le ublažijo simptome. FOTO: Shutterstock

Zelo koncentrirana

Nekaterim ustrezajo nežne vonjave eteričnih olj v prostoru, drugim pa masaža z ustrezno razredčenim pripravkom. Pomembno je, da ob uporabi rastlinskih izvlečkov prostor redno prezračujemo (kar je tudi sicer nujno med prehladnimi obolenji) in z izrazitostjo vonjav ne pretiravamo, saj lahko razdražimo nosno sluznico in dihala ter dosežemo nasprotni učinek. Pri zamašenem nosu sta nepogrešljiva še fiziološka raztopina in primerna vlažnost zraka. Para iz posode z vročo vodo, ki ji dodajamo eterična olja, ni najboljša izbira, saj obstaja nevarnost opeklin, za blažilni učinek na prehlad pri takšni uporabi pa ni dovolj zanesljivih dokazov.

Sivka je priljubljena predvsem zaradi pomirjujočega učinka.

Eterična olja so zelo koncentrirana, zato lahko ob nepravilni uporabi povzročijo draženje kože, alergijske reakcije, kašelj ali težave z dihanjem. Na kožo jih nikoli ne nanašamo nerazredčenih, prav tako jih ne smemo kapljati v nos ali uživati! Posebna previdnost velja pri posameznikih z astmo in drugimi boleznimi dihal, saj lahko intenzivne vonjave še poslabšajo težave.

Pri uporabi velja previdnost! FOTO: Shutterstock

Še posebno občutljivi so dojenčki in majhni otroci. Evkaliptusovo olje, kafra in poprova meta oziroma mentol lahko pri najmlajših povzročijo resne težave z dihanjem, zato jih ne uporabljamo na njihovi koži ali v bližini obraza. Tudi sicer je takšno terapijo pri najmlajših bolje zaobiti: nemški zvezni inštitut za oceno tveganja je septembra 2026 posebej opozoril na tveganja uporabe eteričnih olj pri prehladnih obolenjih pri majhnih otrocih. Tudi nosečnice in doječe matere naj se pred uporabo posvetujejo z zdravstvenim strokovnjakom. Če se pojavijo težko dihanje, visoka ali dolgotrajna vročina oziroma se stanje slabša, je potreben posvet z zdravnikom.

Eterična olja je vedno treba hraniti zunaj dosega otrok, saj je njihovo zaužitje lahko nevarno.