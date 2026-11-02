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Prikupna in živahna: kadar niso v kletki, je treba biti ves čas pozoren nanje.

Ob pravilni socializaciji se kanadske veverice na skrbnika navežejo, a ostajajo samostojne raziskovalke okolice.
Dotikanja ne marajo vedno. FOTO: Santiago Urquijo/Getty Images

Dotikanja ne marajo vedno. FOTO: Santiago Urquijo/Getty Images

V usta lahko shranijo kar 100 g hrane, kar je skoraj teža odrasle veverice. FOTO: Shutterstock

V usta lahko shranijo kar 100 g hrane, kar je skoraj teža odrasle veverice. FOTO: Shutterstock

V kletki naj bo veliko vej za plezanje. FOTO: Shutterstock

V kletki naj bo veliko vej za plezanje. FOTO: Shutterstock

Dotikanja ne marajo vedno. FOTO: Santiago Urquijo/Getty Images
V usta lahko shranijo kar 100 g hrane, kar je skoraj teža odrasle veverice. FOTO: Shutterstock
V kletki naj bo veliko vej za plezanje. FOTO: Shutterstock
Mateja Florjančič
 2. 11. 2026 | 18:00
3:11
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Kanadska veverica (chipmunk) je majhen, živahen glodavec, ki s svojo prikupnostjo in nagajivostjo hitro pritegne pozornost. Njeno telo z glavo meri do približno 22 centimetrov, rep lahko doseže 21 centimetrov. Zanjo so značilni rjav kožuh, oranžen trebuh ter svetle in temne proge na bokih. Ob ustrezni oskrbi lahko v ujetništvu živijo od pet do deset let. Aktivne so podnevi, so zelo hitre in spretne plezalke.

V naravi je zanje značilno zimsko spanje, v stanovanju pozimi spijo več.

Gre za samostojne in teritorialne živali, ki praviloma ne potrebujejo družbe drugih pripadnikov svoje vrste. Potrebujejo pa prostorno kletko s horizontalnimi rešetkami, kar jim omogoča plezanje. Ker so dobro prilagojene na različne temperature, je kletka lahko tudi na prostem, vendar je živali treba zaščititi pred neposredno vročino in neugodnimi vremenskimi razmerami. V kletki naj bo veliko vej za plezanje in glodanje, saj jim zobje rastejo vse življenje. Potrebujejo tudi hišico, v kateri si uredijo gnezdo iz sena, listja, mahu, lubja ali papirja in kamor se lahko zatečejo, če se počutijo ogrožene.

V usta lahko shranijo kar 100 g hrane, kar je skoraj teža odrasle veverice. FOTO: Shutterstock
V usta lahko shranijo kar 100 g hrane, kar je skoraj teža odrasle veverice. FOTO: Shutterstock

Dovolj dejavnosti

Voda naj bo vsak dan sveža, steljo je treba redno menjati, praviloma enkrat do dvakrat na teden oziroma po potrebi. Njihova prehrana naj bo raznolika in uravnotežena. V naravi se hranijo s semeni, plodovi, listi, jagodičevjem, oreščki, gobami in manjšimi žuželkami. V ujetništvu jim ponudimo primerno mešanico semen, svežo zelenjavo, sadje, kot so jabolka in banane, ter občasno žuželke ali mokaste črve. Pomemben je ustrezen vnos kalcija, zato je treba prehrano prilagoditi njihovim potrebam in se glede dodatkov posvetovati z veterinarjem. Kanadske veverice se ob zgodnji in pravilni socializaciji lepo navadijo na človeka ter se nanj tudi navežejo. Kljub temu ostajajo samostojne živali, ki rade raziskujejo okolico in ne marajo vedno vsiljivega dotikanja.

Za priboljšek jim ponudimo tudi sadje in zelenjavo.

Zahtevajo vsakodnevno skrb in dovolj dejavnosti, posebna previdnost je na mestu, kadar se prosto gibljejo po stanovanju. Zaradi hitrosti in majhnosti jih lahko po nesreči pohodimo ali poškodujemo, lahko pa splezajo na mesta, ki zanje niso primerna. Prostor mora biti zato varen, njihovo gibanje pa ves čas pod nadzorom. Če živijo skupaj s psi, mačkami ali drugimi živalmi, je treba stik skrbno nadzorovati.

V kletki naj bo veliko vej za plezanje. FOTO: Shutterstock
V kletki naj bo veliko vej za plezanje. FOTO: Shutterstock

Ob spremembah vedenja, izgubi apetita ali drugih znakih slabega počutja je priporočljiv pregled pri veterinarju. Kanadska veverica je lahko zanimiva žival za izkušene skrbnike, vendar potrebuje veliko prostora, ustrezno prehrano, varno okolje in vsakodnevno pozornost.

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