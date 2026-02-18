  • Delo d.o.o.
SVET ŽIVALI

Prikupne za človeka, mučne za psa

Nekatere telesne lastnosti pasemskih psov živalim onemogočajo normalno življenje.
Jazbečarji imajo težave z gibanjem. FOTO: Scigelova/Getty Images

Jazbečarji imajo težave z gibanjem. FOTO: Scigelova/Getty Images

Zelo so ljubki, vendar komaj dihajo. FOTO: Ielanum Getty Images

Zelo so ljubki, vendar komaj dihajo. FOTO: Ielanum Getty Images

Kožne gube se lahko gnojijo in zelo bolijo. FOTO: Globalp/Getty Images

Kožne gube se lahko gnojijo in zelo bolijo. FOTO: Globalp/Getty Images

Jazbečarji imajo težave z gibanjem. FOTO: Scigelova/Getty Images
Zelo so ljubki, vendar komaj dihajo. FOTO: Ielanum Getty Images
Kožne gube se lahko gnojijo in zelo bolijo. FOTO: Globalp/Getty Images
Ajda Janovsky
 18. 2. 2026 | 15:35
A+A-

Ekstremne telesne lastnosti pri psih so vse bolj priljubljene zaradi vpliva družbenih medijev in slavnih osebnosti, ki promovirajo določen videz teh živali. Kratke noge, ploski obrazi, izbočene oči, povešene veke, kožne gube, kratek rep, nepravilno poravnane čeljusti, ukrivljene ali upognjene noge ter neprožna hrbtenica so morda na videz prikupne lastnosti, a za psa to pomeni nekaj čisto drugega: zaradi teh značilnosti nimajo možnosti za dolgo, zdravo in srečno življenje. Sem spada tudi zelo visoko tveganje za dedne motnje, ki lahko psom preprečijo opravljanje najosnovnejših bioloških funkcij, vključno z dihanjem, mežikanjem, hojo in mahanjem z repom, pravijo veterinarji.

Zelo so ljubki, vendar komaj dihajo. FOTO: Ielanum Getty Images
Zelo so ljubki, vendar komaj dihajo. FOTO: Ielanum Getty Images

Psi s kratkimi nogami, kot so jazbečarji, imajo težave z gibanjem in obremenitvijo sklepov. Brahicefalične pasme, kot so buldogi in mopsi, imajo ploske obraze, kar vodi v težave z dihanjem in brahicefalični obstruktivni sindrom (BAOS). Ti psi se lahko hitro utrudijo, po igri zgrudijo in se pogosto zdijo leni le zato, ker se morajo zelo truditi, da sploh lahko normalno dihajo. Psi z BAOS med drugim pogosto bruhajo zaradi sprememb tlaka in stresa.

Kratke noge, ploski obrazi, izbočene oči, povešene veke, odsekan rep so telesne hibe, ne prednosti.

Izbočene oči, kot pri kavalirju kralja Karla, se zdijo ljubke, a psu prinašajo težave: očesne jamice teh psov so običajno preplitke, kar poveča tveganje za suhost oči, poškodbe, okužbe in razjede. Povešene veke pri pasmah, kot je baset, otežujejo zaščito oči, kar vodi v pogoste okužbe. Pri zdravem psu naj bi veke gladko ležale ob zrklu, saj tako zaščitijo oko pred prahom in umazanijo.

Kožne gube se lahko gnojijo in zelo bolijo. FOTO: Globalp/Getty Images
Kožne gube se lahko gnojijo in zelo bolijo. FOTO: Globalp/Getty Images

V kožnih gubah, značilnih za pasme, kot je šarpej, se rada nabira umazanija; posledično se lahko nakopičijo bakterije, kar povzroča rane, iz katerih se cedi rumena ali bela tekočina in ki povzročijo bolečino vsakič, ko se pes premakne.

Nepravilno poravnane čeljusti povzročajo težave z zobmi in pri prehranjevanju.

Kratki repi, kot pri valižanskem ovčarju, vplivajo na komunikacijo med psi. Nepravilno poravnane čeljusti, kot pri bokserjih, povzročajo težave z zobmi in pri prehranjevanju. Ukrivljene noge, kot pri angleških buldogih, povzročajo težave z mobilnostjo. Neprožna hrbtenica, značilna za jazbečarje, povečuje tveganje za bolezni hrbtenice.

