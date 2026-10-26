Prikupni bodičasti prijatelji, a za majhne otroke niso najboljša izbira

Afriški ježki so samotarske, večinoma nočne živali. Čez dan praviloma počivajo, zvečer in ponoči pa raziskujejo okolico, iščejo hrano in tekajo. Niso naklonjeni nenehnemu crkljanju, vendar se ob mirnem in postopnem navajanju na človeka navadijo na dotike ter prenašanje. Kadar se počutijo ogrožene, se zvijejo v klobčič in naježijo bodice. Za dobro počutje potrebujejo veliko, varno in dobro prezračevano kletko z dovolj prostora za gibanje. Pomembno je, da imajo skrivališče, primeren material za podlago ter dovolj možnosti za raziskovanje, pri čemer je treba paziti, da se ne morejo poškodovati ali pobegniti.

3–5 let živijo v ujetništvu.

Ker prihajajo iz toplejših okolij, potrebujejo stalno primerno temperaturo, praviloma od 24 do 27 stopinj Celzija. Prenizke temperature lahko povzročijo nevaren poskus hibernacije, na katero v nasprotju z evropskimi afriški pritlikavi ježi niso prilagojeni. Njihov prostor je treba redno čistiti, žival pa vsak dan opazovati in ji zagotoviti svežo vodo.

Mleko zanje ni primerna hrana.

Prilagojena prehrana

So žužkojede živali. Njihova prehrana mora biti uravnotežena in prilagojena specifičnim potrebam. Osnovo naj predstavlja kakovostna popolna hrana za ježke, v primernih količinah dopolnjena z ustreznimi žuželkami, kot so črički in ličinke mokarjev. Pomembno je spremljati njihovo telesno težo, saj se lahko hitro zredijo. Neprimerna živila zanje so sladkarije, začinjena hrana, slani prigrizki in mleko. Pri izbiri prehrane je priporočljiv posvet z veterinarjem, ki ima izkušnje z eksotičnimi živalmi. Pretiravanje s sadjem lahko privede do sladkorne bolezni.

Spoštujmo njegove potrebe Primerni so predvsem za odgovorne odrasle, ki imajo dovolj časa za večerno nego, čiščenje in opazovanje živali ter so pripravljeni sprejeti posebnosti eksotičnega hišnega ljubljenčka. Za majhne otroke niso najboljša izbira, saj so aktivni ponoči, občutljivi in ne marajo grobega ravnanja. Prav tako niso primerni za tiste, ki si želijo zelo družabnega ljubljenčka, s katerim bi se lahko čez dan pogosto igrali. Pred nakupom je treba izbrati odgovornega vzreditelja in preveriti zdravje živali. Afriški ježek je zanimiv spremljevalec, vendar le če mu lahko zagotovimo ustrezne razmere in spoštujemo njegove naravne potrebe.

V ujetništvu afriški pritlikavi ježki običajno živijo približno od tri do pet let, nekateri tudi dlje. Za njihovo zdravje so pomembni ustrezna prehrana, primerna temperatura, gibanje in redni pregledi. Ob znakih bolezni, kot so izguba apetita, hujšanje ali težave pri hoji, je treba čim prej poiskati veterinarsko pomoč.

Hibernacija pri njih povzroči resne zdravstvene zaplete ali celo smrt. FOTO: Shutterstock