Privabimo metulje: udomačiti jih ne moremo, lahko pa poskrbimo, da obiščejo naš balkon ali vrt

Opazovati pisane metulje, kako živahno krožijo od cveta do cveta, je poseben užitek, zato ni nič nenavadnega, da si ta elegantna bitja mnogi želijo privabiti na vrt. Pa vendar, metulji niso igrače, ampak živa bitja, zato moramo z njimi, če nas obiščejo, ravnati spoštljivo. A kako doseči, da bodo sploh prišli?

Na slovenskih vrtovih in travnikih najpogosteje opazimo bele metulje, kot sta kapusov in repni belin, rumenega citrončka, pisanega dnevnega pavlinčka, admirala, osatnika in malega koprivarja.

Metulji obožujejo močne vonjave in žive barve, predvsem vijolično, rumeno in rdečo. Rastlina, ki jih najhitreje privabi, je navadni metuljnik, ki mu pravijo tudi metuljev grm. Če ga posadimo na vrt, lahko v pravem času privabi številne metulje. Dobra izbira so tudi sivka, ameriški slamnik in sončnice, ki vsebujejo veliko najljubše hrane metuljev – sladkega nektarja. Zadovoljni bodo tudi z dišavnicami, kot so origano, materina dušica, meta in žajbelj, če jih pustimo zacveteti.

Na sončni strani

Metulji so hladnokrvne živali in potrebujejo sonce, da ogrejejo mišice za letenje. Najboljše rastline zato posadimo na najbolj sončne dele vrta. Gredice naj bodo zaščitene pred močnim vetrom (npr. ob živi meji ali ograji). Insekticidom se izognimo. Sredstva proti žuželkam lahko škodujejo gosenicam, odraslim metuljem in drugim opraševalcem, zato v vrtu, prijaznem do metuljev, uporabljamo naravnejše načine varstva rastlin.

Radi imajo ameriški slamnik. FOTO: Tracy Ducasse/Getty Images

Najhitreje jih privabi navadni metuljnik. FOTO: Imagebroker/Getty Images

Če na vrtu nimamo hrane za gosenice, metulji tam ne bodo odlagali jajčec. Majhen kotiček vrta pustimo zaraščen s koprivami. Na njih živijo gosenice najlepših slovenskih metuljev, kot so dnevni pavlinček, koprivovček in admiral. Korenček, peteršilj in janež privabljajo gosenice čudovitega navadnega lastovičarja. Nekatere vrste metuljev, kot je admiral, privlači sok gnijočega sadja, rade namreč srkajo sok prezrelega sadja. V plitvo posodo na vrtu lahko nastavimo narezane kose prezrelih banan, breskev ali sliv, da jih pritegnemo. Sadje redno menjamo, posodo pa čistimo, da ne privabimo preveč os, mravelj ali drugih nezaželenih obiskovalcev. Metulje lahko na podoben način zvabimo tudi na balkon.

4: 1 naj bo razmerje vode in sladkorja.

Sivka, ameriški slamnik in cinije odlično uspevajo v večjih loncih in ponujajo ravno površino cvetov, na kakršni metulji radi pristajajo. V plitvo posodo položimo čisto kuhinjsko gobo in jo prelijemo z mešanico vode ter sladkorja (v razmerju 4:1) ali vode in medu. Metulji bodo pristali na spužvi in iz nje posesali sladko tekočino.