Prodali izgubljenega Rubensa

Sliko baročnega mojstra Petra Pavla Rubensa, ki je dolgo veljala za izgubljeno, so na dražbi v Franciji prodali za 2,3 milijona evrov (2,7 milijona dolarjev) – precej nad izklicno ceno.

Delo z naslovom Jezus Kristus na križu je mojster naslikal leta 1613, dražitelj Jean-Pierre Osenat pa ga je odkril lani v pariškem dvorcu, kjer je bilo skrito več kot štiri stoletja. Osenat, čigar dražbena hiša v Fontainebleauju je sliko prodala minulo nedeljo, ocenjena je bila na od 1 do 2 milijona evrov, je delo našel med pripravami na prodajo nepremičnine. Ob odkritju je povedal, da gre za mojstrovino, ki jo je flamski mojster iz 17. stoletja naslikal, ko je bil »na vrhuncu svojega talenta«.

Skupna cena po prištetih stroških, vključno s provizijo za kupca, znaša 2,94 milijona evrov (3,41 milijona dolarjev).

To je edina slika, na kateri iz Kristusove rane pritekata kri in voda, je dejal umetnostni zgodovinar. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Dražbena hiša je v promocijskem gradivu zapisala, da o sliki ni veliko znanega, pravzaprav le to, da je Rubensov sodobnik po njej izdelal gravuro. To so opisali zgodovinarji in sliko katalogizirali, čeprav je nikoli niso videli. Po navedbah avkcijske hiše jo je kupil francoski akademski slikar iz 19. stoletja William-Adolphe Bouguereau, nato pa je šla iz generacije v generacijo prek dedovanja. Sliko je kot avtentično potrdil nemški umetnostni zgodovinar Nils Büttner, znan po svojih raziskavah mojstra flamskega baroka, je povedal Osenat.

Büttner je še pred dražbo dejal, da je Rubens pogosto slikal križanja, redko pa je prikazal »križanega Kristusa kot mrtvo telo na križu«. »Zato je to edina slika, na kateri iz Kristusove rane pritekata kri in voda – in to je nekaj, kar je Rubens naslikal le enkrat.«

Osenat je dodal, da so izvor in lastništvo potrdili z različnimi metodami, tudi z rentgenskim slikanjem in analizo pigmentov. »To je sam začetek baročnega slikarstva: križani Kristus, osamljen, svetleč, ki močno izstopa pred temnim in grozečim nebom,« je povedal Osenat.

Rubens je ustvaril veliko del za Cerkev, to delo, ki je veliko 105,5 krat 72,5 centimetra, pa je bilo najverjetneje ustvarjeno za zasebnega naročnika.