  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPIDVEJ

Mlada Tia je prva Slovenka z licenco

V Krškem se kali in razvija 13-letna Tia Zorko. Lani je prvič tekmovala, želi si nov dodaten motor, ob sebi ima ljudi, ki jo spodbujajo in ji pomagajo.
V domačem AMD Krško so ponosni na svojo tekmovalko. Foto: AMD Krško

V domačem AMD Krško so ponosni na svojo tekmovalko. Foto: AMD Krško

Tia je zelo nadarjena tekmovalka. Foto: Sašo Ključarič/Photospeed.si

Tia je zelo nadarjena tekmovalka. Foto: Sašo Ključarič/Photospeed.si

Sezona se bo začela marca. Foto: Facebook

Sezona se bo začela marca. Foto: Facebook

Kosa se tudi s fanti. Foto: Sašo Ključarič/Photospeed.si

Kosa se tudi s fanti. Foto: Sašo Ključarič/Photospeed.si

Kot majhna je navijala, danes tekmuje. Foto: osebni arhiv

Kot majhna je navijala, danes tekmuje. Foto: osebni arhiv

V domačem AMD Krško so ponosni na svojo tekmovalko. Foto: AMD Krško
Tia je zelo nadarjena tekmovalka. Foto: Sašo Ključarič/Photospeed.si
Sezona se bo začela marca. Foto: Facebook
Kosa se tudi s fanti. Foto: Sašo Ključarič/Photospeed.si
Kot majhna je navijala, danes tekmuje. Foto: osebni arhiv
 17. 1. 2026 | 18:00
 17. 1. 2026 | 18:39
3:57
A+A-

Letos bo minilo 80 let, odkar so v Krškem začeli graditi stadion Matije Gubca za hipodrom. Že naslednje leto je Krško gostilo Zvezno dirkališko prvenstvo; zapisalo se je spidveju, z bogato tradicijo in dobrim delom nadaljujejo še danes. Med tistimi, ki izstopa in opozarja nase, je 13-letna domačinka Tia Zorko, učenka OŠ Jurija Dalmatina Krško. »Od mladih nog sem spremljala šport. Oče me je vodil na spidvej dirke na stadion v Krškem že kot malo deklico, kjer sem navijala,« se Tia spominja svojih začetkov.

Tia je zelo nadarjena tekmovalka. Foto: Sašo Ključarič/Photospeed.si
Tia je zelo nadarjena tekmovalka. Foto: Sašo Ključarič/Photospeed.si

Pred tremi leti je prvič vozila spidvej, na prvo vožnjo sta jo odpeljala družinska prijatelja Robert in Mirjana. »Rada imata ta šport. Sta moja zelo dobra prijatelja in podpornika. Odpeljala sta me na prvo spoznavno vožnjo spidvej motorja poleti 2023 na stadion Matije Gubca v Krškem,« se ozre na ljudi, ki ji stojijo ob strani. Tu je še Mateja. »Spodbuja me in mi pomaga. Sponzorirala mi je kombinezon za spidvej v moji pinki črni barvi in ujemajoče prevleke za motor. Skupaj z donatorji so mi zagotovili tudi pinki škornje za dirke,« ne skriva hvaležnosti.

Lani prva tekma

Leta 2024 je dobila prvi pravi motor, GM z 250 kubičnimi centimetri prostornine. »Najprej sem vozila na klubskem motorju. Pozneje so mi starši s pomočjo donatorjev in podpornikov kupili motor, s katerim sem lani nastopila na prvih dirkah. Sredstva za drugi, rezervni motor še zbiramo,« nadaljuje Tia, ki se je 20. avgusta lani preizkusila na prvi tekmi, in sicer na Češkem v Pardubicah, na domačem terenu se je prvič predstavila na dirki teden dni pozneje.

Sezona se bo začela marca. Foto: Facebook
Sezona se bo začela marca. Foto: Facebook

»Tekmi na Češkem in v Krškem sta moji edini dirki do sedaj. V Italiji, v Lunigu, mi lani poleti niso dovolili nastopiti, ker še nisem dopolnila 13 let,« še pove Tia. Kljub mladosti je na Češkem v svoji prvi uradni dirki v konkurenci za državno prvenstvo do 16 let na 250-kubičnih motorjih osvojila točko, na drugi dirki (obračun pobratenih klubov iz Krškega in italijanskega Loniga) je točko osvojila še v dveh vožnjah ter potrdila, da je nadarjena.

Kosa se tudi s fanti. Foto: Sašo Ključarič/Photospeed.si
Kosa se tudi s fanti. Foto: Sašo Ključarič/Photospeed.si

Trener Gerhard

Nova sezona se približuje, sredi marca se bo začela. Tia trenira in se pripravlja. »Moj prvi trener je bil Vlado Cerjak, ki me je naučil prvih osnov in temeljev spidveja. Lani je postal moj trener Gerhard Lekše, klubski trener AMD Krško, katerega članica sem,« pojasni Tia, ki trenira dvakrat tedensko po dve uri. Znanje ji predaja nekdanji spidvejist, reprezentant in državni prvak Slovenije 1994.

Kot majhna je navijala, danes tekmuje. Foto: osebni arhiv
Kot majhna je navijala, danes tekmuje. Foto: osebni arhiv

Ambicij in ciljev naši sogovornici ne manjka. »Želim si, da na svetovnem prvenstvu med članicami pridem na zmagovalne stopničke,« je jasna in odločna Tia, ki tekmuje praviloma s fanti. »V tej konkurenci mi gre dobro, fantje me spoštujejo,« dodaja Tia, katere vzornica je nemška tekmovalka Patricia Erhart.

Zagotavljam, da bom dala vse od sebe v tem še vedno pretežno fantovskem športu.

Slovenija tekmovalke v spidveju še ni imela. Tia je prva dirkačica v Sloveniji z uradno dirkaško licenco v spidveju. Kako dalje? Jo bo pot vodila na tuje? »To bo povedal čas,« pušča odprte vse možnosti. »Zahvaljujem se družini, prijateljem, podpornikom in donatorjem za njihov prispevek, da se lahko ukvarjam s svojim športom. Vsem donatorjem zagotavljam, da bom dala vse od sebe v tem še vedno pretežno fantovskem športu,« zaključi.

Več iz teme

spidvejTia Zorko
ZADNJE NOVICE
18:25
Bulvar  |  Domači trači
PRETRESLJIVO

Miran Rudan v solzah: »Prej bi pričakoval Resnika kot to!« (VIDEO)

Pogovor o slabih navadah se je po klicu žene končal z ganljivimi besedami.
17. 1. 2026 | 18:25
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
SPIDVEJ

Mlada Tia je prva Slovenka z licenco

V Krškem se kali in razvija 13-letna Tia Zorko. Lani je prvič tekmovala, želi si nov dodaten motor, ob sebi ima ljudi, ki jo spodbujajo in ji pomagajo.
17. 1. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
72 LET

Slovenski ples ne pozna meja

Večer, ko se v ritmu glasbe in pogovorov srečajo generacije koroških Slovencev. Slovenski ples tudi po dolgih desetletjih ostaja živ dokaz, da tradicija in sodobnost zlahka zaplešeta skupaj.
17. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: retrogradno gibanje Jupitra v Raku nas vabi k razmisleku

Novi začetki in inovacije v središču pozornosti.
17. 1. 2026 | 18:00
17:35
Novice  |  Svet
V AVSTRALIJI

Po prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 16 let ugasnili 4,7 milijona profilov

Podjetjem, ki bi kršila zakon, grozijo milijonske globe.
17. 1. 2026 | 17:35
17:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Pogrešajo 41-letnega Slobodana. Ste ga kje videli? (FOTO)

Po informacijah Policijske uprave Maribor je bil Slobodan Jedrinović nazadnje opažen 16. januarja okrog 19.30, ko se je odpeljal od doma z avtomobilom Škoda Octavia MB 13-SAG.
17. 1. 2026 | 17:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki