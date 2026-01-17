Mlada Tia je prva Slovenka z licenco

Letos bo minilo 80 let, odkar so v Krškem začeli graditi stadion Matije Gubca za hipodrom. Že naslednje leto je Krško gostilo Zvezno dirkališko prvenstvo; zapisalo se je spidveju, z bogato tradicijo in dobrim delom nadaljujejo še danes. Med tistimi, ki izstopa in opozarja nase, je 13-letna domačinka Tia Zorko, učenka OŠ Jurija Dalmatina Krško. »Od mladih nog sem spremljala šport. Oče me je vodil na spidvej dirke na stadion v Krškem že kot malo deklico, kjer sem navijala,« se Tia spominja svojih začetkov.

Tia je zelo nadarjena tekmovalka. Foto: Sašo Ključarič/Photospeed.si

Pred tremi leti je prvič vozila spidvej, na prvo vožnjo sta jo odpeljala družinska prijatelja Robert in Mirjana. »Rada imata ta šport. Sta moja zelo dobra prijatelja in podpornika. Odpeljala sta me na prvo spoznavno vožnjo spidvej motorja poleti 2023 na stadion Matije Gubca v Krškem,« se ozre na ljudi, ki ji stojijo ob strani. Tu je še Mateja. »Spodbuja me in mi pomaga. Sponzorirala mi je kombinezon za spidvej v moji pinki črni barvi in ujemajoče prevleke za motor. Skupaj z donatorji so mi zagotovili tudi pinki škornje za dirke,« ne skriva hvaležnosti.

Lani prva tekma

Leta 2024 je dobila prvi pravi motor, GM z 250 kubičnimi centimetri prostornine. »Najprej sem vozila na klubskem motorju. Pozneje so mi starši s pomočjo donatorjev in podpornikov kupili motor, s katerim sem lani nastopila na prvih dirkah. Sredstva za drugi, rezervni motor še zbiramo,« nadaljuje Tia, ki se je 20. avgusta lani preizkusila na prvi tekmi, in sicer na Češkem v Pardubicah, na domačem terenu se je prvič predstavila na dirki teden dni pozneje.

Sezona se bo začela marca. Foto: Facebook

»Tekmi na Češkem in v Krškem sta moji edini dirki do sedaj. V Italiji, v Lunigu, mi lani poleti niso dovolili nastopiti, ker še nisem dopolnila 13 let,« še pove Tia. Kljub mladosti je na Češkem v svoji prvi uradni dirki v konkurenci za državno prvenstvo do 16 let na 250-kubičnih motorjih osvojila točko, na drugi dirki (obračun pobratenih klubov iz Krškega in italijanskega Loniga) je točko osvojila še v dveh vožnjah ter potrdila, da je nadarjena.

Kosa se tudi s fanti. Foto: Sašo Ključarič/Photospeed.si

Trener Gerhard

Nova sezona se približuje, sredi marca se bo začela. Tia trenira in se pripravlja. »Moj prvi trener je bil Vlado Cerjak, ki me je naučil prvih osnov in temeljev spidveja. Lani je postal moj trener Gerhard Lekše, klubski trener AMD Krško, katerega članica sem,« pojasni Tia, ki trenira dvakrat tedensko po dve uri. Znanje ji predaja nekdanji spidvejist, reprezentant in državni prvak Slovenije 1994.

Kot majhna je navijala, danes tekmuje. Foto: osebni arhiv

Ambicij in ciljev naši sogovornici ne manjka. »Želim si, da na svetovnem prvenstvu med članicami pridem na zmagovalne stopničke,« je jasna in odločna Tia, ki tekmuje praviloma s fanti. »V tej konkurenci mi gre dobro, fantje me spoštujejo,« dodaja Tia, katere vzornica je nemška tekmovalka Patricia Erhart.

Zagotavljam, da bom dala vse od sebe v tem še vedno pretežno fantovskem športu.

Slovenija tekmovalke v spidveju še ni imela. Tia je prva dirkačica v Sloveniji z uradno dirkaško licenco v spidveju. Kako dalje? Jo bo pot vodila na tuje? »To bo povedal čas,« pušča odprte vse možnosti. »Zahvaljujem se družini, prijateljem, podpornikom in donatorjem za njihov prispevek, da se lahko ukvarjam s svojim športom. Vsem donatorjem zagotavljam, da bom dala vse od sebe v tem še vedno pretežno fantovskem športu,« zaključi.