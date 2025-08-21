  • Delo d.o.o.
ŽIVALI

Prva vidra na svetu, ki išče pogrešane osebe

Malokrempljasta vidra z imenom Pljusk na Floridi dela v ekipi reševalnih psov
Staš Ivancstas.ivanc@slovenskenovice.si
 21. 8. 2025 | 19:00
2:58
Floridska reševalna ekipa Peace River K9 Search and Rescue ima novega člana, in to prav posebnega. Tradicionalno so za iskanje pogrešanih oseb uporabljali pse, a ko ti pridejo do vode, so njihove zmogljivosti omejene. »Pregovorno se preiskava konča pri vodi,« je za lokalno televizijsko postajo WTSP v Tampi povedal vodnik reševalnih psov Mike Hadsell. »Pomislil sem, zakaj ne bi mogli za tovrstno delo usposobiti vidre?«

Potem ko je na spletu objavil svoj inovativni pristop k podvodnemu iskanju in reševanju, je Hadsella kontaktiral živalski vrt v Arizoni z idealnim kandidatom: malokrempljasto vidro (Aonyx cinereus) z imenom Splash oziroma Pljusk. Hadsell zdaj že več kot eno leto usposablja Pljuska na svojem dvorišču: tri otroške bazene je napolnil z vodo, v katero je – sliši se nekoliko zlovešče – dodal vonj človeških trupel.

»Pljusk je usposobljen za iskanje in prepoznavanje vonja človeških posmrtnih ostankov. Njegova naloga je najti človeško žrtev pod vodo v slabi vidljivosti, ko je sami ne moremo videti,« je Hadsell povedal za WTSP in pojasnil, da ljudje oddajajo več kot 500 hlapnih organskih spojin, značilnih za našo vrsto, ki jih je mogoče uporabiti pri iskanju.

Njegova naloga je najti človeško žrtev pod vodo v slabi vidljivosti.

»Videli boste mehurčke, ki pridejo na površje. Pljusk mehurčke posrka v usta in jih okusi. Ko naleti na ustrezen okus oziroma vonj, pride k meni in mi vzame masko,« je pojasnil Hadsell. Njegovo dobro delo je nato nagrajeno s priboljškom lososa.

Pljusk in preostala reševalna ekipa so se iz dvoriščnih bazenov razširili tudi na floridske vodne poti. Radovedni mesojedec je privezan na vrv, da je varen in da ne odplava, sledijo pa mu drugi člani ekipe s sonarjem. Največja grožnja zanj in za človeški del ekipe so aligatorji, pravi Hadsell.

Pljusk je v svoji kratki karieri doslej uspešno izvedel tri najdbe, poroča ameriška poljudnoznanstvena revija Popular Science, ki so vzbudile zanimanje po vsej državi, tudi pri zveznem preiskovalnem uradu (FBI) in floridskih kriminalistih. »Pljusk se zdaj prebija po prehranjevalni verigi navzgor,« se je zasmejal Hadsell.

V prostem času se rad bori in teži mačkam in psom reševalne službe Peace River K9. Ob koncu dolgega, napornega dne dvigne šape in si privošči zasluženi počitek v postelji s Hadsellom. Pljusk je prva vidra na svetu, ki je sodelovala v iskalni akciji, a morda ne zadnja. »Prepričan sem, da bodo vidre čez 10 let postale standardna 'oprema',« je dejal Hadsell. Upa, da bodo Pljusk in druge vidre pomagali rešiti kakega od več tisoč odprtih primerov pogrešanih oseb, ki so trenutno na Floridi.

vidrapolicijapogrešaniFlorida
