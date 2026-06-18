Psa vzgaja kot otroka, ne boste verjeli, koliko zapravi zanj

Prenekateri hišni ljubljenček je za lastnika kot otrok, zato ne preseneča, da marsikateri pes tudi v resnici živi kot človeški malček ali malčica. Tako je na primer v Šanghaju, kjer vse več štirinožcev tako kot otroci obiskuje vrtec. Paw se imenuje, tačka, bi mu rekli Slovenci. Lastniki, zlasti mlajši, kužke v poslovno središče mesta pripeljejo in prepustijo odgovornim ljudem v celodnevno varstvo, program vključuje druženje, sveže pripravljene obroke, tekalno stezo in klasično glasbo. Varstvo se začne ob 9. uri zjutraj, lastnik zagotavlja natančno načrtovane dejavnosti za pse, od interaktivnih iger do dremeža. Mimogrede: omenjena klasična glasba je v živo, zanjo poskrbi pianist. Lastniki svoje pse poberejo okoli 19. ure.

Vrtec je odprt od maja lani, na začetku je imel okoli ducat strank, danes jih je 200.

Na Kitajskem se spopadajo z vse manjšo rodnostjo in spreminjajočim se življenjskim slogom, trendi pa kažejo, da ljudje hišne ljubljenčke vse bolj obravnavajo kot družinske člane. William Tang, lastnik samice pasme borderski ovčar, ki sliši na ime Cinderella, pravi, da prej ni bil navdušen nad ljubljenčki, zdaj pa ji kupuje visokokakovostno govedino in ekološko zelenjavo, njene trenerje je celo povabil na poroko. Qian Yi, ki vsak delovnik pripelje svojega leto dni starega kužka Harryja, tudi ta je borderski ovčar, v vrtec Paw, na mesec porabi približno 560 dolarjev za varstvo, hrano, striženje, plavanje in pasje parke. »Svojega psa vzgajam kot otroka,« pravi.

Za kužke je odlično poskrbljeno, imajo celo tekalno stezo. FOTO: Nicoco Chan/Reuters

Oskrba hišnih ljubljenčkov je niša, ki se vse bolj razvija. Pet Data, kitajsko podjetje za raziskave v industriji, ocenjuje, da je trg za urbano potrošnjo hišnih ljubljenčkov leta 2025 dosegel 312,6 milijarde juanov (46 milijard dolarjev) in da je na dobri poti, da do leta 2028 preseže 405 milijard. Jann Zhang pravi, da je vrtec odprl, ker je imel težave z iskanjem pomoči za svojega šestletnega zlatega prinašalca Fuzaija, ki je razvil vedenjske težave, povezane z anksioznostjo. »Upal sem, da bom svojemu psu dal več prostora za druženje, tako se je porodila ideja o odprtju vrtca.« Vrtec je odprl maja lani; na začetku je imel okoli ducat strank, danes jih je 200, lastniki na dan plačujejo od 98 do 138 juanov, odvisno od velikosti psa.