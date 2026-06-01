Psi in mačke: začutijo bolezen in prepoznajo hudobce

Nešteto zgodb kroži o mačkah in psih, ki so na svoj način opozorili lastnika, da je bolan. Pogosto pravijo, da se mačka uleže na tisti del človeka, s katerim je kaj narobe, pes pa postane nemiren. Pa je v tem kaj resnice?

Znanost za zdaj še ne more dati popolnega odgovora. Obstajajo raziskave, ki potrjujejo, da lahko psi zaznajo spremembe v človeškem vonju, povezane s stresom, strahom in drugimi telesnimi odzivi. Dokazano prepoznajo tudi nekatere bolezni, vendar le, če jih tega naučimo. V tujini jih urijo za zaznavanje bolezenskih vonjav pri raku, parkinsonovi bolezni, malariji, sladkorni bolezni in nevarnih bakterijskih okužbah. V bolnišnicah so jih raziskovalci med drugim preizkušali pri odkrivanju bakterije Clostridioides difficile, med pandemijo pa tudi pri zaznavanju covida-19 na letališčih.

Pri mačkah je znanstvenih dokazov manj kot pri psih, a raziskave vendarle kažejo, da niso tako brezbrižne opazovalke, kot jim radi pripisujemo. Študija, objavljena v reviji PLOS One, je pokazala, da domače mačke razlikujejo med vonjem znanega in neznanega človeka. Vonj ima torej pri njihovem prepoznavanju ljudi pomembno vlogo. Druga raziskava, objavljena v reviji Animals, je pokazala, da mačke povezujejo človeški glas in obrazno mimiko ter se odzivajo na čustveni ton človeka. To ne pomeni, da mačka zanesljivo prepozna bolezen, pomeni pa, da lahko zazna spremembe v vonju, vedenju, glasu in razpoloženju svojega skrbnika. Zato ni nemogoče, da mačka opazi, da z njenim lastnikom nekaj ni v redu. Bolan človek lahko drugače diši, se počasneje premika, več leži, drugače govori ali oddaja drugačen čustveni signal.

Ko lastnik trpi, je hudo tudi psu. FOTO: Vera Vita/Getty Images

Zazna kemične spremembe

Ena najbolj zanimivih raziskav je bila objavljena v znanstveni reviji PLOS One. Raziskovalci so psom predstavili vzorce diha in potu ljudi pred stresno nalogo in po njej. Psi so morali razlikovati med mirnim stanjem in akutnim stresom. Rezultat je bil osupljiv: njihova skupna natančnost je znašala 93,75 odstotka. To pomeni, da se pri stresu v našem telesu res zgodijo kemične spremembe, ki jih pes lahko zazna z vohom.

Zanimiva japonska raziskava je pokazala, da psi opazujejo, kako se drugi ljudje vedejo do njihovega lastnika. V poskusu so psi gledali, kako lastnik prosi neznanca za pomoč. Nekateri neznanci so pomagali, drugi so prošnjo zavrnili. Pozneje so psi manj radi sprejeli hrano od osebe, ki je lastniku odrekla pomoč.

Mačke in psi res zaznajo veliko več, kot človek opazi. A če pes zarenči na neznanca, to še ni dokaz, da je pred nami prevarant. Morda je zaznal našo napetost ali pa mu ni všeč njegov vonj, gibanje ali glas.